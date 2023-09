Novi rast kamatnih stopa loše su vijesti za robu i zadužene tvrtke

piše: Robert Jurišić, S-GRAIN BI

Glavni događaj tjedna je sastanak američkog FED, tema kamatnih stopa i monetarne politike

Otvara se put prema paritetu ili u svakom slučaju prema značajnom porastu dolara

Indeks američkog dolara je na najvišoj razini u zadnjih šest mjeseci

Rast cijena nafte treći tjedan zaredom posljedica je odluka Saudijske Arabije i Rusije o smanjenju proizvodnje

Stalna zabrinutost oko financijskog zdravlja poduzetnika održava zabrinutost da neizvjesna makroekonomska pozadina Kine još nije dosegla dno

Nastavlja se trend rasta cijena energije, predvođenih naftom, započet još od početka ovog mjeseca. Osim cijene energije, i cijene pojedinih metala i soft roba porasle su na razini tjedna, dok su cijene žitarica i uljarica pale. Treba naglasiti da se nad svim proizvodima nadvija sjena nafte, čiji se uspon za sada čini nezaustavljivim.

Što se tiče nekih generalnih pokazatelja, oni su i dalji dobri, dolarski indeks DXY iznad 105 bodova, S&P 500 indeks i dalje pleše oko razine od 4.500 bodova, a indeks straha VIX na razini od 14 bodova Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) treći tjedan za redom iznad 600 bodova (točnije oko 615 bodova), a Bloomberg Commodity Index (BCI) narastao je iznad 107.106 bodova.

Pred nama je još jedan interesantan tjedan za burzovne robe i za robna tržišta. Svakako glavni događaj tjedna je sastanak američkog FED i tema kamatnih stopa i monetarne politike vodeće sile svijeta. Premda je mala vjerojatnost da će FED ovaj tjedan povećati kamatne stope, fokus tržišta biti će Powellovi komentari na tiskovnoj konferenciji i koliko se čvrsto oslanja na mogućnost povećanja kamatnih stopa u studenom.

Pored toga, u Sjevernoj Americi počinje žetva usjeva, dok u Južnoj Americi počinje sjetvena sezona, a to je uvijek zanimljvo razdoblje. Trgovci robom također će jednim okom pratiti razine rijeke Mississippi, kinesku potražnju za žitaricama iz SAD-a i naslove oko sastanka Zelenskog s Bidenom u Washingtonu ovog tjedna.

Inflacija i kamatne stope

Kao uvertira u sastanak FED-a, prošlog tjedna su objavljeni podaci vezani uz inflaciju. CPI je porastao 0,6 posto mjesečno, što je bilo u skladu s procjenama. Temeljna inflacija ostaje na najnižoj razini u dvije godine, ali još uvijek na 4,3 posto, znatno iznad cilja od 2 posto.

Prošlog tjedna je ECB povećao kamatne stope za 25 baznih bodova, čime je stopa na glavno refinanciranje povećana na 4,50 posto, na depozite na 4 posto, a na marginalne zajmove na 4,75 posto. To je bilo deseto uzastopno povećanje kamatnih stopa od strane ECB-a, ali je signalizirano da bi ovo moglo biti posljednje. U svakom slučaju novi rast kamatnih stopa su loše vijesti za robe i zadužene tvrtke.

Jačanje dolara

Indeks američkog dolara je na najvišoj razini u zadnjih šest mjeseci i mogao bi dodatno ojačati ako FED-ova poruka bude signalizirala moguće novo povećanje kamatnih stopa u mjesecima pred nama.

Treba obratiti pozornost na kretanje dolara u odnosu na euro. Trenutno smo opasno blizu razine od 1,06 koja je vrlo važna razina. Ako se ta razina probije, tehnički gledano otvara se put prema paritetu ili u svakom slučaju prema značajnom porastu dolara.

Čak ni rekordno povećanje kamata ECB-a nije dalo dovoljno snage euru da se oporavi. Takva situacija imat će utjecaja na kretanje roba, u pošto smo se lako mogli uvjeriti proteklog tjedna kada su američki derivati ​​žitarica su pali, dok su kukuruz i pšenica na Euronextu (MATIF) značajno porasli.

Dedolarizacija koja je u tijeku, koju je pokrenuo BRICS, faktor je rasta za dolar. Istovremeno, i kineski juan pao je na najnižu razinu u 16 godina u odnosu na američki dolar zbog loših gospodarskih izgleda. Kineska Središnja banka kaže da će ‘aktivno i postojano odgovoriti‘ na pritisak deprecijacije juana, dok je već poduzela mjere za podršku valuti. Juan je pao 5,7 posto u odnosu na američki dolar od početka godine.

Inače, od 1971. niti jedna valuta nije bila povezana sa zlatom, osim švicarskog franka, koji je prekinuo svoju vezu s plemenitim metalom 2000. godine. Ova monetarna politika, eliminacije temeljne imovine novca, proizvela je globalni dug od preko 300 tisuća milijunaijardi dolara. U međuvremenu, cijena zlata u Kini, drugom najvećem svjetskom gospodarstvu, trguje se po rekordnoj premiji u odnosu na međunarodne cijene, a vlada ima pravo veta na velike kupnje.

Porast cijena nafte

Na svjetskim su tržištima cijene nafte porasle i prošlog tjedna, trećega zaredom, pa su dosegnule nove najviše razine u više od 10 mjeseci jer su najveći svjetski proizvođači odlučili zadržati smanjenu proizvodnju crnog zlata. Tako je na nafta brent prošlog tjedna porasla 3,6 posto, a američki WTI 3,7 posto.

Na početku novog tjedna, sada su na obje burze cijene iznad 90 $/bbl. Rast cijena treći tjedan zaredom posljedica je odluka Saudijske Arabije i Rusije o smanjenju proizvodnje. Ti vodeći izvoznici smanjivat će isporuke do kraja ove godine za ukupno 1,3 milijuna barela dnevno. OPEC+ članice već su ranije pomaknuli rok dogovora o smanjivanju opskrbe do kraja iduće godine. Smanjenjem proizvodnje te zemlje nastoje zadržati povećane cijene nafte, s obzirom na to da potražnja slabi zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih gospodarstava.

Podršku cijenama pružili su prošloga tjedna i novi optimističniji makroekonomski pokazatelji iz Kine, najvećeg svjetskog uvoznika nafte. Pozitivno na cijene nafte utječu i špekulacije da FED neće povećavati kamatne stope i nada da će američko gospodarstvo izbjeći recesiju, a stabilizacija američkog i europskog gospodarstva dovela bi do stabilizacije potražnje za naftom.

Terminske cijene europskog prirodnog plina TTF pale su ispod 35 €/MWh jer se smanjila zabrinutost oko opskrbe smanjene, a potražnja je i dalje slaba. Stabilnost cijena podržavaju velike zalihe prirodnog plina, koje djeluju kao tampon protiv prekida opskrbe i skokova cijena.

Osim toga, očekuje se da će blage vremenske prognoze za listopad smanjiti potražnju za grijanjem i energijom, dodatno držeći cijene prirodnog plina pod kontrolom. Na strani opskrbe, Chevron Corp. je uspješno nastavio punu proizvodnju u australskom postrojenju za izvoz LNG-a nakon privremenog prekida zbog kvara, unatoč tekućim štrajkovima članova sindikata. U SAD-u, tvornica LNG-a Freeport u Teksasu također je nastavila s radom nakon nedavnog prekida, nadoknađujući kašnjenja u radovima na glavnim postrojenjima u Norveškoj.

Geopolitika, prognoza i održivost

Generalno, u agri svijetu pokretači zadnjih nekoliko tjedana su isti: geopolitika za žitarice, američka vremenska prognoza i politika obnovljivih izvora energije za soju te izvoz iz Južne Amerike po pitanju sačme. Kada se gleda pšenica, Crno more ostaje, međunarodno, najkonkurentnije podrijetlo.

Iza nas je USDA izvještaj proteklog tjedna. Na globalnoj razini, zalihe soje na kraju sezone 2023./24. procjenjuju se na 119,3 milijuna tona. Očekivalo se više bullish brojeva, ali ništa od toga pa je izvještaj manje više bio neutralan. Globalne zalihe kukuruza na kraju sezone 2023./24. procjenjuju se na 314 milijuna tona (više od očekivanog). Ako izuzmemo Kinu, svjetske zalihe su na najvišem nivou u zadnjih 5 godina. Uglavnom bearish. Globalne zalihe pšenice na kraju sezone 2023./24. procjenjuju se na 259 milijuna tona, (manje od očekivanog). Ako izuzmemo Kinu, svjetske su zalihe na najnižoj razini u 15 godina.

Izvoz pšenice iz EU iznosi 5,94 milijuna tona, u usporedbi s 8,02 milijuna tona prošle sezone. Istovremeno uvoz kukuruza je na 2,95 milijuna tona, u odnosu na 5,17 milijuna tona prošle sezone. Zanimljivo je pogledati da je prošle sezone uvoz žitarica na nama glavno tržište Italiju iznosio 15,1 milijuna tona, što je za 1,52 milijuna tona više nego sezonu ranije. Najveći udio u tom porastu ima kukuruz, gotovo 85 posto.

Obzirom da je započela žetva soje zanimljivo je pogledati što se tu događa. Imamo suprotne situacije s obje strane Atlantika. Soja u SAD-u raste kao posljedica ne baš povoljnih vremenskih prilika i zbog politike obnovljivih izvora energije, što pogoduje povećanju prerade soje. U Europi se, međutim, osjeća pritisak žetve suncokreta u Ukrajini, gdje se iz mjeseca u mjesec značajno povećavaju procjene novog uroda. Ukrajinci su vrlo agresivni u prodaji uljarica i to kažnjava cijenu EU soje.

Pritisak na industrijsku aktivnost

Terminske cijene bakra zadržale su se ispod 3,8 $/lbs četvrti tjedan zaredom budući da su pritisak snažnog američkog dolara i slabo industrijsko raspoloženje diljem svijeta neutralizirali sve veću zabrinutost zbog nedovoljne ponude.

Unatoč trenutnom oporavku industrijskog rasta i novim zajmovima u najvećoj potrošačkoj Kini, stalna zabrinutost oko financijskog zdravlja poduzetnika održava zabrinutost da neizvjesna makroekonomska pozadina zemlje još nije dosegla dno.

U međuvremenu, sve restriktivnije kamatne stope u SAD-u i Europi nastavile su vršiti pritisak na industrijsku aktivnost, što je dokazano višemjesečnim smanjenjem PMI-ja u proizvodnji. Ipak, cijene nisu jače pale je tržište svijesno velikog nedostatka bakra. Terminske cijene aluminija kretale su se blizu 2.200 $/t, jer su pritisci ponude pojačali znakove veće potražnje. Ministarstvo obrane SAD-a osigurat će približno 110 milijuna dolara u financiranju tvrtki za rudarenje nikla i litija za promicanje domaćeg rudarstva. Smatraju da je rudarstvo je pitanje nacionalne sigurnosti.

Cijene litij karbonata pale su ispod 190.000 CNY/t, labavo najniža razina otkako su u travnju dotaknule najnižu dvoipolgodišnju cijenu od 165.000 CNY/t jer je usporavanje potražnje za električnim vozilima povećalo pritisak zbog povećanih zaliha baterija za proizvođače. Inače, procjena je da bi do 2030. EU mogla postati ovisna o Kini za litij-ionske baterije i gorivne ćelije kao što je bila ovisna o Rusiji za energiju prije rata u Ukrajini, osim ako ne poduzme snažne mjere.