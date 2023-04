Novi šef NO-a Rimac Groupa Antony Sheriff velika je faca u autoindustriji

Rimac Group ponovo je zabilježila promjene u svom Nadzornom odboru, ovog puta na mjestu predsjednika. Naime, na čelo NO-a došao je Antony Michael Sheriff koji je zamijenio Emanuelea Solidoroa nakon samo godinu dana. Inače, Sheriff je od 2021. godine predsjednik NO-a Bugatti Rimca, a osim nadzorništva u Rimčevim tvrtkama, ima dugogodišnje iskustvo u automobilskoj industriji. Tko je novi predsjednik NO-a Rimac Groupa?

Sheriff je u automobilsku industriju ušao još u prošlom stoljeću, a trenutno je izvršni direktor Princess Yachtsa – britanskog proizvođača jahti sa sjedištem u Plymouthu. Na čelnu poziciju tvrtke je došao u siječnju 2016. godine, a prije toga je proveo deset godina kao generalni direktor McLaren Automotivea tijekom kojih je uspostavio McLarenov temeljni asortiman luksuznih sportskih automobila te kompaniju doveo do profitabilnosti.

Inače, nakon završetka studija radio je za McKinsey and Company kao konzultant, a u automobilsku industriju ušao je 1995. kada se pridružio Fiatu te ubrzo nakon toga postao izvršni direktor razvoja proizvoda za sve Fiat, Lancia i Alfa Romeo automobile. Sedam godina kasnije je bio unaprijeđen na mjesto potpredsjednika marketinga za Fiat, a 2003. godine je postao generalni direktor. Nedugo nakon toga prešao je u McLaren Automotive u Britaniji.

Tamo je lansirao SLR Mercedes Benz te izgradio samostalnu marku cestovnih automobila McLaren. Bio je odgovoran za upravljanje svim aspektima poslovanja tvrtke s cestovnim automobilima te je pretvorio McLaren Automotive u profitabilnu te samostalnu tvrtku za luksuzne sportske automobile.

S čela McLarena otišao je 2013. godine, a 2016. je preuzeo čelnu poziciju u Princess Yachtsu. Pod njegovim vodstvom tvrtka je dospjela na listu Sunday Timesa Top Track 25 koja rangira britanske privatne tvrtke srednjeg rasta. Također, tvrtka je 2018. objavila da je ostvarila rekordnu dobit od 274,4 milijuna funti, dok je u 2019. ponovo objavila rekordne financijske rezultate od 340 milijuna funti prometa i 30 milijuna funti operativne dobiti.

Svejedno, Sheriff je ostao povezan s automobilskom industrijom, savjetujući i ulažući u niz projekata u međunarodnoj automobilskoj industriji. Tako je postao član upravnih odbora tvrtki Rivian i Pininfarina, savjetodavnog odbora u tvrtki AeroMobil, te je 2021. godine preuzeo čelnu poziciju NO-a Bugatti Rimca, a sada i krovne Rimčeve tvrtke.

Sheriff kao glavni nadzornik mogao bi Rimac Groupu donijeti dodatne benefite na dva načina. Jedan je iskustvo iz McLarena, kojeg je doveo do profitabilnog poslovanja, što je možda i najveći izazov za Rimčevu kompaniju. Također, iskustvo u proizvodnji luksuznih jahti moglo bi se dodatno iskoristiti, s obzirom na to da je Rimac u nekoliko navrata surađivao s tvrtkama koje su razvijale projekte električnih plovila, koji nisu došli do faze realizacije.