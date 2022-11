Novi trend u hrvatskim kompanijama je ulaganje milijuna kuna u razvoj vlastitih startupova

Prvi startup unutar neke kompanije u Hrvatskoj osnovan je prije sedam godina u Combisovu internom inkubatoru za startupove Neostartapu. Njime se željelo potaknuti zaposlenike na realizaciju njihovih ideja i projekata, a vezanih za poslovanje toga sistem integratora. Prvi projekt bio je startup iFlight za prepoznavanja umora kod posada zrakoplova, a osmisli su ga Mario Rudman i Marko Radoš, ali Neostartap više nije aktivan, a ni spomenuti dvojac više ne radi u Combisu.

No u nekim drugim hrvatskim IT kompanijama u posljednje su vrijeme stasali uspješni startupovi koji su pokazali veliki potencijal na tržištu, izdvojili su se iz matičnih kompanija u zasebne tvrtke i privukli investicije.

Primjerice, startup Spotsie osnovan je u okviru Notch Consulting Group, te zajedno s Notchom, (bivši naziv Agency 04) sinergijski nastupa na tržištu. Spotsie digitalno transformira rad u velikim industrijskim postrojenjima: radi se o sustavu za lociranje alata, vozila, proizvoda, sirovine i djelatnika, te podiže sigurnost ljudi i postrojenja, ali i učinkovitost. Njegovi osnivači Roko Roić, izvršni direktor Spotsieja i član nadzornog odbora Notcha, te Domagoj Madunić, uložili su 350.000 eura, a poslije je u Spotsie 100.000 eura investirao i Fil Rouge Capital.

Roiću i Maduniću to je drugi startup koji su osnovali. Prvi je bio Agency04, tvrtka koja se bavi razvojem softvera za klijente, a obje tvrtke su profitabilne. Prema riječima Roića, Spotsie je nastao kao rezultat želje da se ponudi zaokruženi proizvod na tržištu koje je u digitalizacijskom naletu, a to je industrija 4.0.

– Tražili smo tehnički izazov, a i poslovni izazov. Tehnički, raditi poslovnu analitiku kroz podatke o pozicijama i kretanju, izniman je izazov. Izazovi su hardverski, matematički, developerski, user experience. Uspješno smo riješili te izazove i danas imamo proizvod koji je svjetski lider – kaže Roić.

Spotsie ima šest zaposlenih, od čega je troje u biznisu, a troje u tehnologiji. No proizvod je razvijalo više od 20 ljudi iz grupacijske tvrtke Notch.

– Spotsie i Notch rade u sličnom području, a to je digitalna transformacija kroz isporuku naprednih tehnoloških rješenja. Ključna razlika je u tomu što Spotsie nudi unaprijed gotovo rješenje za pozicioniranje ljudi, alata i vozila u velikim objektima, čime se unaprijeđuje sigurnost i efikasnost industrije 4.0., a Notch radi rješenja po mjeri, gdje se svakom kupcu radi potpuno novi digitalni proizvod – kaže Roić.

Spotsie je ostvario odlične rezultate, više od tri milijuna kuna u ugovorima već u prvoj godini monetizacije proizvoda. Roić vjeruje da će se rast tvrtke ubrzavati, a ozbiljnije sinergijske efekte prema ostatku grupacije, vidjet će se kroz dvije-tri godine.

Društvena mreža za zaposlenike

Startup Jenz App nastao je u Q Agency kao aplikacija za komunikaciju zaposlenika. Prema riječima jednoga od suosnivača Filipa Ljubića, izvršnog direktora Q Agencyja, Jenz je zamišljen kao interni projekt iz vlastite frustracije jer im je trebala interna društvena mreža za njihove zaposlenike. No početkom pandemije koronavirusa ta je aplikacija prepoznata kao globalni komunikacijski alat koji koriste male i velike tvrtke, te je izdvojena u novu tvrtku Jenz app.

– Svakih šest mjeseci imamo u prosjeku oko 50 posto porasta prihoda, te općenito kontinuirani rast u broju klijenata, korisnika i novih zemalja na kojima poslujemo. Najveći rast imamo u financijskom i bankarskom sektoru, IT sektoru, proizvodno & distribucijskom, te turističkom sektoru – kaže Marko Kučić, suosnivač i izvršni direktor Jenza.

Dodaje da su jako ponosni na to da postojeći klijenti imaju odlične rezultate uz korištenje Jenza i kontinuirani rast engagementa, motiviranosti i produktivnosti njihovih zaposlenika. Iznova se pokazuje da aplikacija donosi taj dodatni edge kompanijama da uz nju mogu drastično ojačati interne komunikacije, organizacijsku kulturu, imati sretnije i produktivnije zaopslenike te time i bolje poslovne rezultate.

– Kao primjer izdvojiti ću jednu regionalnu banku koja koristi Jenz čiji su zaposlenici izjavili nakon svega tri mjeseca korištenja aplikacije da se njih 42 posto osjeća produktvnije uz Jenz – kaže Kučić.

Startup trenutačno ima oko dvadesetak zaposlenika i vanjskih suradnika, a njegova djelatnost razlikuje se od Q-a, jer ne samo da je potpuno odvojen u zasebnu tvrtku, nego ima u vlasništvu Jenz aplikaciju čiji im je razvoj i distribucija isključivi fokus, dok Q za druge klijente razvija njihova IT rješenja, nema ih u svojem vlasništvu i fokus im je samo development tih rješenja.

Najviše startupa ima Bornfight

Najviše startupova razvio je Bornfight za koje Tomislav Grubišić, direktor Bornfighta, tvrdi da imaju veliki tržišni potencijal. Ta kompanija trenutačno radi na tri startupa u koji je uložila desetke milijuna kuna, ali traži i investitore.

Prvi je Elevien, aplikacija koja gimnastičarima omogućuje da se natječu iz vlastitih dvorana i snimaju svoje vježbe, a suci pritom mogu suditi s drugih lokacija čime se postiže dostupnost natjecanja znatno većem broju sportaša diljem svijeta. Elevienova dugoročna vizija je dovesti svaki natjecateljski sport u kojem sportaši mogu snimiti, a suci potom ocijeniti nastupe, na tu razinu da se mogu stvarati online turniri i natjecanja.

– Ovakva inovacija na području sporta povećat će broj natjecatelja, gledatelja i sponzora i omogućiti rast sportskoj industriji. U Elevien je dosad uloženo 15 milijuna kuna, a u narednom periodu planiramo znatno proširiti broj korisnika pri čemu će nam kvalitetne suradnje s brojim sucima, trenerima i savezima diljem svijeta biti baza za tu globalnu ekspanziju – kaže Grubišić.

Drugi Bornfightov startup je TABU, platforma za usporedbu plaća koja je u samo nekoliko mjeseci okupila više od 50 posto domaće IT industrije. Dosad je više od 18.000 IT stručnjaka unijelo podatke o svojoj plaći. TABU uspoređuje iznose plaća na svim pozicijama u IT industriji, od developera do marketingaša te omogućava svakom zaposleniku i poslodavcu da saznaju koliko su plaćeni ljudi koji rade isti ili sličan posao unutar nekog kriterija (grada, industrije, tipa tvrtke, senioriteta, iskustva, oblika zaposlenja, radnog mjesta, vođenja ljudi…).

Bornfightov treći startup je Property, channel management softver specijaliziran za kamping industriju. U njega je dosad uloženo više od 11 milijuna kuna i upravo je u fazi implementacije u prvim ugovorenim kampovima kako bi bili spremni za sljedeću sezonu.

– Za ovaj startup trenutno smo u pregovorima s nekoliko novih investitora koji žele uložiti u digitalni proizvod u brzorastućoj kamping industriji – kaže Grubišić.

‘Venture building‘ model poslovanja

Prema njegovim riječima, nakon što su u Bornfightu godinama kombinirali model softver agencije i izgradnje vlastitih proizvoda, ranije ove godine odlučili su u potpunosti fokus staviti na izgradnju što većeg broja uspješnih software proizvoda i transformirali su se u venture building tvrtku. Inače, venture building model je u kojem tvrtka djeluje i kao investitor i kao operativac s ciljem stvaranja što većeg broja uspješnih brzorastućih tvrtki. Ovaj relativno novi način izgradnje tech startup tvrtki temelji se na pružanju svega što je jednom uspješnom startupu potrebno, na jednom mjestu.

– Najveća prednost je što na taj način osiguravamo veću uspješnost startupa u odnosu na tržišni prosjek što privlači i osnivače i investitore. Osnivač koji gradi svoj startup s venture builderom u ‘paketu‘ dobiva iskusne suosnivače, investicije i sve ostale potrebne usluge i specijaliste poput HR-a, financija, tech tima – kaže Grubišić.

Dodaje da su u posljednjih nekoliko godina okupili iskusan tim stručnjaka za tehnološki i poslovni razvoj digitalnih proizvoda te došli do razine da bez većih izazova mogu voditi i razvijati nekoliko startup kompanija u isto vrijeme. Jer su svi su njihovi ljudi već duže vrijeme dedicirani na jedan od digitalnih proizvoda koje trenutačno razvijaju po ovom modelu i osigurali su vrlo kvalitetna partnerstva koja će omogućiti da na pravi način podrže startup tvrtke u svakoj pojedinoj fazi razvoja.

– Kad smo radili agencijski, prodavali smo svoje znanje drugima, no sada ćemo to znanje o razvoju i skaliranju digitalnih proizvoda iskoristiti kako bismo pokrenuli nove kompanije - koje će biti u potpunosti naše ili osnovane u partnerstvu s drugim suosnivačima – ističe Grubišić kojemu je cilj postići globalne uspjehe s lokalnim startupima.

Zbog toga su otvoreni za nove suradnje sa suosnivačima i investitorima koji također žele stvarati i ulagati u brzorastuće digitalne biznise. Njihov startup, softver za kamping industriju, trenutačno je u fazi prikupljanja iduće investicije. Zbog velikog tržišnog potencijala i golemog rasta te industrije čija vrijednost globalno premašuje 69 milijardi dolara, žele maksimalno ubrzati širenje tima koji radi na tom proizvodu te pregovaraju s više zainteresiranih poslovnih anđela i investitora iz turističko-hotelijerske industrije.

– Kod nas je specifična situacija jer su startupovi i nama sada core business za razliku od, primjerice, korporacija koje stvaraju startup uz neki svoj core business. Prednost osnivanja startupa u suradnji s kompanijama poput naše, venture builderima, primarno je veća stopa uspjeha, dok klasično pokretanje i razvoj startupa govori o jednome od 10 njih koje će uspjeti na tržištu dok će ostali propasti, suosnivanje s kvalitetnim venture builderima taj omjer dovodi do jedan od tri, pa čak i jedan od dva. Svo iskustvo, ekspertiza i usluge koje venture builderi donose uvelike povećavaju šansu za uspjeh novoosnovanih kompanija – kaže Grubišić.

Fokus na venture building model i razvoj tech startup tvrtki omogućio je da Bornfight zaposlenicima ponudi novi set benefita – od kojih je zasigurno najprimamljiviji ESOP koji će zaposlenicima omogućiti dobivanje udjela u kompaniji u kojoj rade.

Prema Grubišićevim riječima, paralelno s pokretanjem novih kompanija, nastavit će sa širenjem vlastitog tima u kojem se trenutačno nalazi 80 specijalista za poslovni i tehnološki razvoj kompanija i digitalnih proizvoda. Bornfight će u narednom periodu svoj centralni tim dodatno proširiti stručnjacima za razvoj poslovanja, identifikaciju i validaciju poslovnih ideja, dok će startupove unutar svojega portfelja pojačati iskusnim developerima, dizajnerima i product menadžerima.

Infobipovo startup ‘pleme‘

Iako Infobip ne razvija startapove unutar kompanije, ima Startup Tribe program u koji se dosad uključilo preko 190 startupa iz više od 50 zemalja svijeta. Iz raznih su industrija, a većina ih koristi Infobipova rješenja i usluge za rast poslovanja.

Prema riječima, Nikole Pavešića, direktora startupa u Infobipu, uključenim startupovima dodijeljena su Infobipova rješenja i usluge u protuvrijednosti ukupno većoj od milijun dolara. Osim toga, mogu se preko Infobipa povezati s različitim VC fondovima i startup programima kada im zatreba dodatno financiranje ili edukacija.

– Infobip je prošao uobičajeno trnovit put jednog startupa, zbog čega jako cijenimo startupove te se s entuzijazmom povezujemo s njima. Uostalom, zbog toga je i nastao Startup Tribe. Kroz program benefita želimo startupovima u razvoju pružiti podršku i resurse te tako ojačati poduzetnički ekosustav, kako lokalno, tako i globalno. Osim toga, startupovi iz programa znaju nuditi rješenja koja Infobip implementira u svoje interne procese, a mogu biti i od poslovnog i strateškog značaja za Infobipovo poslovanje kako kroz investicije ili akvizicije – zaključuje Pavešić.