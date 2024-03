Obitelj Nauković, Pivovara Medvedgrad: Veliki je izazov bio vratiti stopostotno vlasništvo nad tvrtkom

Proslava tridesetoga rođendana Pivovare Medvedgrad, najstarije i najveće hrvatske male nezavisne pivovare, održana prošloga tjedna u Huzjanovoj ulici u Zagrebu okupila je brojne goste iz pivarske industrije, klijente i predstavnike medija. Istodobno je i glavno pivo pivovare, svijetli lager Zlatni medvjed, proslavilo 30. rođendan te je tom prigodom predstavljen i njegov redizajn. Pivovaru Medvedgrad osnovali su 1994. supružnici Ljerka i Ivo Nauković, koji su se bavili izradom predmeta od metala prije nego što su proširili poslovanje na pivarsku djelatnost. Korak prema pivarstvu nije bio neočekivan budući da su radili proizvode za velika postrojenja za naftnu industriju, ali i za pivovare, pa tako danas dvadesetak pivovara radi na njihovim proizvodima.

Prva pivovara i pivnica obitelji Nauković bila je na uglu Savske i Vukovarske u Zagrebu, a trebala se zvati Četiri dečka. No odustalo se od toga imena, a dobila ga je prema bavarskoj tradiciji koja nalaže da se nazove prema pivovari najbližem srednjovjekovnom gradu. S obzirom na to da je to Medvedgrad, po njemu je pivovara i dobila ime, a piva su imenovana prema likovima iz legendi. Umjesto imena Herc, Pik, As i Bela kako je najprije bilo planirano, Pivovara Medvedgrad proizvodi piva imena Grička vještica, Crna kraljica, Zlatni medvjed, Fakin, Baltazar... Osim u svojim pivnicama, pivo prodaje po cijeloj Hrvatskoj. Ratebeer je Pivovaru Medvedgrad 2014. i 2015. proglasio najboljom pivovarom u Hrvatskoj, a 2017. dobila je nagradu ‘CROPACK‘ za dizajn svojih etiketa.

Druga generacija

Pivovara Medvedgrad u stopostotnom je vlasništvu tvrtke Pikar, pod kojom su i Pivnice Medvedgrad, koje se nalaze na tri lokacije: u Ilici, Tkalčićevoj i na Samoborskoj cesti. No nekoliko godina 15 posto tvrtke pripadalo je finskom startupu Funderbeamu, preko kojega je crowdfundingom prikupljen novac za proširenje tvornice, ali taj je dio na kraju otkupljen. Tvrtkom od 2022. upravlja druga generacija obitelji Nauković, braća Ivan, Nikola, Petar i Luka, a njihov otac Ivo ostao je prokurist. U pivnicama i pivovari zaposleno je 96 radnika, a do ove godine skuhalo se više od 25 milijuna litara i oko 90 različitih vrsta piva prema tradicionalnoj recepturi kuhanja piva, čime se postiže punina okusa koja se ne može dobiti u velikim industrijama piva.

Pivovara u stalnoj ponudi ima šest piva. Osim toga, ima dva polugodišnja, od šest do osam sezonskih te niz jednokratnih piva u seriji Fantom. To je 25 – 30 piva na godinu te ukupno kuhanih stotinjak različitih piva dosad. Uglavnom je fokusirana na fine craft lagere, ali kuha i druge stilove. Najveća je razlika u procesu proizvodnje i već spomenutom odabiru sirovina. Ni u jednom trenutku proizvodnje procesi se ne skraćuju ili ubrzavaju.

U Pivovari Medvedgrad posebno su ponosni na varionicu, koja sadrži i kotao dekokcije koji omogućava tradicionalan način kuhanja piva koji mu daje puninu okusa kakvu nije moguće postići na moderniji način. To je znatno kompliciraniji i sporiji proces, ali isto tako i zahvalniji, a zadržali su ga i uz najmoderniju opremu. Osim po kvaliteti, pivo Pivovare Medvedgrad prepoznato je na tržištu i po ilustriranim etiketama koje oživljavaju stare možda zaboravljene legende i priče.

Cijelu poduzetničku priču iza Pivovare Medvedgrad pročitajte u novom broju tiskanog ili digitalnog izdanja Lidera.