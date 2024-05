Od Belišća do svemira: Prvi put se softver jedne hrvatske tvrtke koristi na Zemljinom satelitu

Prije dva dana tvrtka Protostar Labs primila je vijest o konačnim rezultatima projekta s Europskom svemirskom agencijom - njihov je kod uspješno implementiran na satelitu ESA OPS-SAT u Zemljinoj orbiti. Prvi je to put da je jednoj hrvatskoj tvrtki to pošlo za rukom. Naime, u sklopu projekta tim Protostar Labsa razvio je i na satelitu primijenio vlastite algoritme za detekciju anomalija, a sve kako bi otkrili nepravilnosti u telemetrijskim podacima.

S ESA-om Protostar Labs surađuje još od 2021. godine kada su potpisali prvi ugovor u sklopu kojega su razvijali sustav za uvođenje umjetne inteligencije na FPGA računala (engl. Field Programmable Gate Array). Kako pojašnjava Filip Novoselnik, suosnivač i direktor Protostar Labsa, specifičan je to hardver koji se najčešće nalazi na satelitima, ali i na nekim zemaljskim sustavima koji zahtjevaju brzu obradu s vrlo niskom potrošnjom energije, poput autoindustrije. Također, opisuje i zašto su ovo postignuće ostvarili doslovno - u zadnji čas.

Zahtjevna industrija

- Uspješnim završetkom tog projekta, ESA je predložila da nastavimo suradnju i testiramo rješenja koja smo razvili u svemiru, odnosno na samom satelitu. I tako smo prije nekih četiri do pet mjeseci započeli intenzivnu suradnju s ESA OPS-SAT timom iz ESOC (European Space Operations Centre) u Darmstadtu. Kolege iz tvrtke su proveli nekoliko dana s ESA-inim inženjerima. Ovo je bila svojevrsna utrka s vremenom jer je OPS-SAT satelit zapravo bio na kraju svoje misije. Ovaj tip satelita nema aktivno upravljanje te se njegova visina s vremenom sve više smanjuje. Nakon što dođe u gušće slojeve atmosfere, satelit izgori. Što se i dogodilo jučer, nakon pet godina misije izgorio je iznad Australije čime je misija završena. Doslovno smo uspjeli sve odraditi u zadnjim danima i satima - priča Novoselnik.

Protostar Labs već duže vrijeme razvija algoritme za detekciju anomalija u kompleksnim podacima koje su već primjenjivali u drugim industrijama. Na primjer, njihova se rješenja koriste za vizualnu inspekciju i kontrolu kvalitete - otkrivaju neispravne proizvode, označavaju ih i izbacuju s proizvodne vrpce. Iste su te algoritme prilagodili i uveli na spomenuta FPGA računala na satelitu.

- Satelit skuplja gomilu telemetrijskih podataka koji govore o njegovom trenutnom stanju, na primjer, orijentaciji, magnetkom polju, temperaturi, a svaka anomalija u mjerenjima ukazuje na potencijalni problem ili kvar. Naši algoritmi su zapravo u stvarnom vremenu analizirali telemetriju satelita, detektirali anomalije te slali na zemlju informaciju gdje i kada se dogodila nekakva anomalija - dodaje Novoselnik.

Dokaz je to da se i u Hrvatskoj mogu raditi vrhunska rješenja za svemirsku industriju, jedno od najzahtjevnijih i najreguliranijih industrija u svijetu. Novoselnik ističe da u svemirskoj industriji postoji mnogo neiskorištenog potencijala i potreba za digitalnim rješenjima, koja može ponuditi IT industrija.

Prepoznat potencijal

Inače, sjedište Protostar Labsa je u gradiću Belišću te se njihov mali tim inženjera i znanstvenika poznaje se još iz Astronomskog društva ‘Anonymus‘ iz Valpova, ali i s osječkog Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Naime, tvrtka je nastala 2019. godine nakon što su suosnivači Novoselnik i Aldin Ćebo (danas glavni tehnološki direktor) shvatili da njihova tehnologija računalnog vida za analizu astronomskih slika, kojom su u razdoblju od 2010. do 2013. u španjolskoj zvjezdarnici La Sagra otkrili 20 novih supernova, itekako ima potencijal i za druge primjene u industriji. Spomenuto otkriće tada je potvrdila i Međunarodna astronomska unija. Lider je Protostar Labs prepoznao još prije dvije godine kada ga je uvrstio na svoj popis ‘onih koji dolaze‘, odnosno listu najperspektivnih tvrtki čiji razvoj vrijedi pratiti jer njihovi proizvodi ili usluge obećaju izvjesnu poslovnu budućnost.

- Hrvatska svemirska industrija je još u povojima, postoji tek nekoliko tvrtki koje su aktivne te smo u ovome praktički pioniri. Svemirska industrija globalno raste strašnom brzinom, jako puno se ulaže. Prije je ona bila rezervirana samo za države i državne agencije, dok danas imamo ogroman broj startupova koji šalju svoje satellite u orbitu, razvijaju rovere, pa čak sudjeluju i u lunarnim misijama. Mislim da je potencijal ogroman, ali bismo se kao država trebali što bolje strateški pozicionirati i staviti fokus na neki od segmenata. Ne treba zaboraviti da svaki euro uložen u svemirsku industriju vrati šest eura kroz razne tehnologije i rješenja za industriju i ekonomiju općenito - podsjeća Novoselnik.

Ambiciozni planovi

Zato je timu tvrtke Protostar Labs u nadolazećem je razdoblju plan ‘demokratizirati‘ pristup svemirskoj industriji i poveati tvrtke koje imaju ekspertizu u zanimljivim tehnologijama, a nedostaje im ekspertiza u implementaciji rješenja na satelitskom hardveru. To nastoje ostvariti kroz razvoj vlastite softverske platforme.

Surađuju i sa zagrebačkim FER-om na projektu razvoja modula za praćenje svjetlosnog onečišćenja na Zemlji, kojega također financira ESA. Plan je, kaže Novoselnik, da taj modul bude lansiran u svemir 2026. godine, a uz to još imaju suradnju i s University of New Mexico s kojima rade na projektu vizualne inspekcije satelita u orbiti kako bi se otklonili kvarovi.

Stoga se Novoselnik nada da će njihovo postignuće potaknuti i druge da se uključe u ovu brzorastuću industriju.