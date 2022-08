[Oni koji dolaze] Sanja Drakulić sa svojim ‘filmskim LinkedInom‘ Duart.hr kreće u osvajanje regije

Kada je Sanja Drakulić, direktorica Duarta, 2013. godine radila na odabiru glumaca za film Savršeni dan (A Perfect Day), uvidjela je da u Hrvatskoj nema objedinjenih podataka hrvatskih glumaca osim tada postojećeg popisa članova Hrvatskog društva dramskih mjetnika (HDDU). Taj popis članova, rekla je, nije imao, primjerice, e-mail adrese, slike, oznake radi li se uopće o glumcima ili dramaturzima.

Bilo joj je tada nevjerojatno da - bez obzira što se kod nas snimaju holivudski filmovi i serije, nemamo nešto poput digitalne baze podataka. Pomislila je da bi rješenje moglo biti barem jednostavan online popis glumaca s fotografijama, no kolege producenti i redatelji mnogo su joj puta na to rekli: ’Znamo sve glumce, ne trebamo to’ ili ‘Što će nam to?’. Ipak vjerovala je da je takva usluga iznimno potrebna, što joj se i potvrdilo kada je istraživala svjetska tržišta. Pokazalo se da je vani to uobičajeno i da se koristi odavno, pa se unatoč svemu okrenula razvoju digitalne platforme Duart, prikupljanju prvih korisnika, stvaranju brenda te edukaciji lokalnog tržišta o specifičnosti alata koji je potpuna inovacija u regiji.

Digitalni profili članova

Duart, vezan isključivo za filmsku djelatnost, stalno se razvijao te je 2020. ponudio sustav kakav postoji danas, a koji uključuje rubriku Poslovi (eng. Jobs) odnosno sve što se tiče objave i javljanja na oglase za posao, sustava za transparentno zapošljavanje te upravljanja prijavama i objavljivanjem oglasa za posao. Platforma sadrži i rubriku Novosti (eng. News) u kojoj se piše o najrelevantnijim filmskim festivalima, objavljuju ocjene najnovijih filmova i intervjui s članovima. No, Drakulić naglašava da je baza podataka filmskih djelatnika ključna te da omogućuje pretraživost po svim relevantnim parametrima i jednostavan kontakt.

- Članovi odabiru mjesečne i godišnje članarine i tako dobivaju svoje digitalne profile koje je jednostavno dijeliti. Na jednom mjestu imaju objedinjene podatke o svom radu, svoj portfolio, fotografije i videa te mogu komunicirati jedni s drugima. Također, mogu objavljivati oglase za posao i javljati se na njih i na taj način tražiti suradnike. Članarine su iste za fizičke i pravne osobe. Nudimo također oglašavanje na web stranici te imamo posebne suradnje sa filmskim festivalima oko pisanja recenzija i izvještavanja. Volim reći da je Duart, svojevrsni LinkedIn u filmskoj industriji – objašnjava Drakulić.

Amerikanci bacili oko na Europu

Drakulić ističe da iako se radi o platformi na engleskom jeziku, prisutni su i dostupni na svim tržištima. Međutim nije dovoljno biti samo dostupan online, već će Duart što skorije osnažiti svoje mjesto na regionalnom tržištu i krenuti još jače otvarati zemlje istočne Europe poput Češke i Slovačke s kojima već postoje snažni kontakti. Očekuje također razgovore s investitorima kako bi rast bio brži, budući su američki investicijski fondovi bacili oko na Europu u djelatnosti entertainmenta, filmske industrije i ljudskih resursa što će biti the next big thing s obzirom na količinu sadržaja koji se proizvodi.

- Naš prosječni rast je vidljiv u broju korisnika i broju zemalja iz kojih korisnici dolaze. Naši uspjesi su predstavljanje hrvatske filmske industrije na svjetskim festivalima poput Cannes Film Festivala, Berlinalea ili festivala Karlovy Vary te ostvareni projekti. Radili smo na najatraktivnijim projektima, poput Netflixovog filma ‘The Weekend Away’ u kojem je Hrvatska imala glavnu ulogu, točnije Split, pa filmu ‘Camino’ koji je sada u post-produkciji, zatim Netflixovom ‘Faraway’, holivudskom ‘Hitman’s Wife’s Bodyguard’, Amazonovoj pilot seriji ‘The Dark Tower’ te švedskoj seriji Hamilton. Trebali bismo puno više medijski pažnje posvetiti takvim uspjesima i ljudima koji su radili na takvim projektima, jer Hrvatska ih ima, ali ih ne cijeni dovoljno.

Imamo iznimno kvalitetne ljude u filmskoj industriji, za koje Hrvatska nikad čula nije, a holivudski producenti se tuku za njih. Moj najveći uspjeh je kada glumica, članica Duarta, zaigra u Marvelovom filmu. Kada ljudi koji su otišli van, hvale našu platformu i vesele se ponovnom radu i vraćanju u Hrvatsku. To je odraz povjerenja i uspješnosti koju Duart platforma ima, ali Hrvatska taj uspjeh nažalost ne prepoznaje. Nudimo rješenje najvažnijeg dijela Strategije razvoja filmske industrije i Strategije razvoja kreativnih i kulturnih industrija: digitalizaciju i nadamo se da ćemo uspjeti ostvariti suradnje s relevantnim institucijama – dodaje Drakulić.

Izazovi poduzetništva

Duart se u početku teško probijao na našem tržištu, jer je po Drakulić tržište u ovom segmentu vrlo nazadno te je dugo trebalo da se educira ljude što je digitalna platforma te objasni da Duart nije agencija, već digitalni alat koji služi za promociju i dobivanje poslova. S ograničenim proračunom ulagalo se koliko se moglo u marketing, ali očekivanu podrška domaćih ljudi, korisnika i institucija veli da Duart nije dobio. Izazovno joj je doista bilo biti žena u startup svijetu prije osam godina, koja je završila glumu, a ne Fakultet elektronike i računarstva. Pogotovo stoga, nastavila je, što razvija digitalnu platformu u filmskoj industriji koja se u Hrvatskoj ionako čini tajanstvenom.

- Kada sam osnivala tvrtku dobila sam potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, međutim tada su se neke procedure mijenjale i nisam dobila potporu u cijelosti odjednom, već sukcesivno mjesec za mjesec. To je stvaralo zapravo minimalan temeljni kapital s kojim se nije mogla realizirati priča koju sam htjela i u vremenu kojeg sam imala. Stoga sam sve svoje privatne glumačke honorare, honorar televizijske voditeljice, honorar dramske pedagoginje u Zagrebačkom kazalištu mladih: znači doista sve, ulagala u stvaranje naše prve digitalne platforme u filmskoj industriji.

Moja sestra Dina (Drakulić) Bojo je sudjelovala i pomagala od početka u stvaranju Duarta i doista mi nedostaje njezina vještina vrhunskog project managera jer se prije dvije godine preselila u Beč, ali veselim se njezinim budućim poslovnim uspjesima. A kada surađujem s mamom Katarinom Drakulić na nekima od europskih projekata, često se svađamo, jer smo vrlo iskrene i srčane u poslu, želimo uspjeh projektu i imamo otvoren odnos. Naravno, sve uvijek završi smijehom – opisuje Drakulić.

Naučeno preživljavanje

Na razvoj platforme značajno je po Drakulić utjecala suradnja s tvrtkom Gauss iz Osijeka koja je radila na Duartovu sustavu oko kojeg su pomogli i prethodni suradnici platforme freelanceri Juan Luis Lozano i Goran Grbić te suradnica Kaja Pavlenić kao ključni igrač u razgovoru s developerima i u vođenju projekta. Naveći izazov uslijedio nakon puštanja cijele platforme 2020. na European Film Market tijekom Filmskog Festivala u Berlinu, jer je dva tjedna poslije uslijedila karantena. U to vrijeme se nije u Hrvatskoj snimao ni jedan film, a taman su angažirali sedam vanjskih suradnika za pisanje vijesti na platformi. Drakulić planira sada ponovno ekipiranje Duarta koji je lani uprihodio 430.688 kuna.

- Ako nas je Hrvatska nečemu naučila, to je kako preživjeti! Preživjeli smo zahvaljujući potporama za održavanje radnih mjesta za koje se ponajviše po mom mišljenju izborila udruga Glas poduzetnika. Duart je prilagodio broj vanjskih suradnika, usmjerio se na neke druge stvari koje su tom trenutku dobro kotirale, izmislili smo i izradili nove online sadržaje i održali online radionice. Inače, redovito se prijavljujemo na sve natječaje na kojima zadovoljavamo uvjete, a sada čekamo natječaj Ministarstva kulture i medija koji je planiran u 2023. u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a koji predstavlja revoluciju u natječajima Ministarstva i jako mu se veselimo.

Do sada smo dobili potporu za internacionalizaciju poslovanja, potporu za informacijske i komunikacijske tehnologije i potporu E-impuls. I Ministarstvo gospodarstva je više puta prepoznalo naš angažman i ‘nagradilo’ nas državnim potporama. Svaki taj projekt zahtjeva međutim mnogo vremena za pripremu i provedbu te administraciju. Pozdravljam takve potpore i bespovratna sredstva koja država daje zahvaljujući Europskoj uniji, međutim važno je da i tu bude dijaloga između realnog sektora i institucija, naročito kod kompleksnosti provedbe i izvještavanja takvih projekata. Za poduzetnike je također iznimno važno poštivanje rokova za objavu, evaluaciju, dodjeljivanje ugovora i novca te brzina – smatra Drakulić.