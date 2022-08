[Oni koji dolaze] Vanado sa softverom PAUK želi postati regionalni lider za pametno upravljanje proizvodnjom

Uz pomoć svog softvera za upravljanje i praćenje proizvodnje u stvarnom vremenu PAUK MES, uređaja za povezivanje strojeva koje su isto sami razvili i vlastitog PAUK ERP-a izrađenog na inicijativu korisnika, zagrebačka tvrtka Vanado može svaku proizvodnu tvrtku dovesti do značajnog povećanja produktivnosti, efikasnosti te konkurentnosti.

Iza sustava za pametno upravljanje proizvodnjom PAUK - P(rati), A(nalizira), U(štedi), K(ontrolira), stoje inženjeri strojarstva i računarstva te ekonomisti koji nakon deset godina postojanja ciljaju da na regionalnom tržištu postanu vodeća tvrtka za pametno upravljanje proizvodnjom. Sada su prisutni u Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Mađarskoj, a plan Davida Burcara, direktora tvrtke Vanado, je širenje na tržišta Austrije i Njemačke.

Veliki planovi

Tvrtka Vanado potpisala je ugovor o suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (Katedra za upravljanje proizvodnjom), i sada oprema laboratorij svojim softverom i računalnom opremom. Studentima na proizvodnom inženjerstvu će se tako, rekao je Burcar, omogućiti stjecanje znanja o upravljanju proizvodnjom putem softvera PAUK.

– U svakoj proizvodnji efikasnost radnika i produktivnost proizvodnje moraju biti na zavidnom nivou da bi se razvijali i opstali, a uz naš PAUK to je ostvarivo. Vanado ima odličnu budućnost, jer ima odličan proizvod. To dokazujemo time da uskoro stiže nova verzija PAUK-a temeljena na najnovijim tehnologijama.

Dugoročno planiramo otvaranje industrijskog centra za nove tehnologije prema Vanado uslugama, kako bi se moglo učiti o proizvodnji i načinima povećanja produktivnosti, efikasnosti ili izradi obračuna proizvodnje. Prijavili smo se na i natječaj Europske unije za komercijalizaciju inovacija budući želimo komercijalizirati naše proizvode za praćenje rada strojeva u realnom vremenu i softver PAUK IoT (eng. internet of things – internet stvari) – iznosi Burcar.

Obiteljska inicijativa

U 2021. godini je Vanado imao 3,6 milijuna kuna prihoda, a ove godine Burcar očekuje prihod veći od četiri milijuna kuna, jer prosječno rastu oko 30 posto godišnje. Trenutačno imaju sedam zaposlenih te bi do kraja godine mogli zaposliti još dva radnika. Vanado je, pak, osnovan kao obiteljska tvrtka.

– Radio sam u tvornici kabela ELKA gdje sam prošao sve pozicije od pripravnika do upravitelja pogona održavanja i energetike. No, došao sam na ideju o izradi softvera kako bi transparentnije i brže mogao donositi odluke i kontrolirati procese u stvarnom vremenu. Supruga Marina Burcar je ipak ta koja je pokrenula tvrtku te započela sa strateškim i marketinškim aktivnostima.

Zaposlili smo programera, prijatelja Mihaela Župančića, koji je danas voditelj razvoja i suvlasnik tvrtke. I ja sam se ubrzo pridružio, pa smo zajednički krenuli s razvojem. Na pokretanje tvrtke ubrzo je potrošena ušteđevina i morali smo posuđivati smo od prijatelja. Početci su nam bili teški budući je tvrtka u osnivanju bila jedini izvor prihoda. Prihodi su bili vrlo mali, ponekada ih nije ni bilo, ali davali smo sve od sebe jer smo vjerovali da radimo nešto dobro što ima budućnost – opisuje Burcar.

Poslovni izazovi

Prilike za dokazivanje su tada tražili uglavnom od vrata do vrata, no danas gotovo sve nove poslove dobivaju preko preporuka. Ove godine su i prvi puta izlagali na Zagrebačkom velesajmu na BIAM-u (26. međunarodni sajam alatnih strojeva i alata i zavarivanja) i to je po Burcaru bio pun pogodak s obzirom na to da su pobudili veliko zanimanje i posjećenost te su sklopili nekoliko poslova.

– Svaka implementacija veliki je izazov, klijenti imaju specifične zahtjeve, no u svim slučajevima suradnjom s klijentom ispunimo sve postavljene ciljeve. Uz to unaprijedimo i naš softver. Najteže je ipak osigurati kontinuirani izvor financija uz razvoj, jer kada je tvrtka mala, a većina djelatnika radi na razvoju, tvrtka je na 50 posto kapaciteta u ostvarenju prihoda i na 100 posto kapaciteta troškova. Tako da je sve spoj više umiješanih poteza zbog financijske stabilnosti i održivog poslovanja. Ipak stvorili smo super tim i uvijek imamo dovoljno ugovorenih poslova i razvijamo se kontrolirano uz stalan rast – kazao je Burcar.