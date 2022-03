Otvaranjem ureda u Zagrebu Scheer Grupa širi se na jugoistočnu Europu

Softverska i konzultantska tvrtka Scheer iz Saarbrückena, Njemačka, pokreće međunarodni rast i širi svoje poslovanje otvaranjem novog ureda u Zagrebu

U Zagrebu je sinoć svečano otvorena podružnica njemačke softverske i konzultantske tvrtke Scheer, koja ima ambiciozne ciljeve rasta. Povećani opseg poslovanja u DACH regiji (Njemačka, Austrija, Švicarska) otvorio je potencijale zapošljavanja odgovarajućih kvalificiranih stručnjaka s kojima će Scheer zadovoljiti povećani opseg narudžbi. Tražeći odgovarajuće nove lokacije u jugoistočnoj Europi, Zagreb je ispunio sve preduvjete za održivi rast grupacije, pa je sredinom 2021. godine otvorena podružnica Scheer Adriatic, a sinoć i ured, navodi se u priopćenju.

Scheer Adriatic će kroz vlastiti Hub za ključne proizvode zapošljavati stručnjake koji će raditi na projektima diljem Europe, ali će im radno mjesto biti u Zagrebu. Cilj je okrupnjavanje eksperata te educiranje i certificiranje novih stručnjaka iz područja rada tvrtke, a kojima će pravodobno i kvalitetno pružati podršku postojećim i budućim korisnicima. S obzirom na više od 25 godina prisutnosti SAP-a u Hrvatskoj, i činjenici da je ključni Scheerov partner upravo SAP, kao glavni djelokrug poslovanja ističe se SAP S/4HANA savjetovanje. Potom savjetovanje iz područja SAP Cloud proizvoda kao što su Ariba, Success Factors, SAP S/4HANA Public Cloud i ono o upravljanju poslovnim procesima.

Scheer Adriatic bit će i pokretač digitalizacije hrvatskog gospodarstva kojoj je cilj hrvatskim jednorozima te velikim tvrtkama i javnom sektoru procesom digitalizacije pomoći da postanu europski jednorozi. O snažnom utjecaju koji grupacija ima na hrvatsko tržište potvrđuje i prvo korisničko iskustvo u djelatnosti robe široke potrošnje koje je trenutno u fazi implementacije SAP S/4HANA i SAP EWM.

Scheer Adriatic sada zapošljava 25 stručnjaka, a do kraja 2022. godine cilj je zaposliti 100 novih. Podružnicu vodi Sanja Meleš, iskusna stručnjakinja sa širokom mrežom u SAP okruženju, koja objedinjuje potrebna znanja i donijela je prave kontakte s kojima je uspješno pokrenuta internacionalizacija tvrtke i njezino pozicioniranje na hrvatskom tržištu. S tri desetljeća iskustva u ICT industriji, Meleš je bila na različitim pozicijama u razvoju IT poslovanja, upravljanja korisnicima i savjetovanja. Kao ključna voditeljica korisnika u SAP-u pokrivala je tržište velikih tvrtki u Hrvatskoj i, istovremeno, bila je odgovorna za prodajne aktivnosti u stvaranju prihoda, pozicioniranju SAP-ovih rješenja i povećanju tržišnog udjela kompanije. Na početku svog profesionalnog razvoja, nekoliko je godina provela u Torontu, Kanada, radeći kao IT trenerica. Završila je dva studija stekavši titule magistrice znanosti Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i magistrice znanosti Rochester Institute of Technology (RiT), SAD.

Važnost suradnje i dolaska Scheera u Hrvatsku komentirali su Sanja Meleš, direktorica Scheer Adriatic, i Mario Baldi, direktor Scheer GmbH.

- Poslovanje Scheera u Hrvatskoj nije ograničeno na lokalno tržište već će rasti i preko granica u jugoistočnu Europu te je, također, poticaj našem poslovanju u zapadnoj i srednjoj Europi. Međusobno ćemo razmjenjivati znanja pri čemu će Scheer Grupa moći ponuditi najbolje usluge svojim korisnicima na globalnoj i regionalnoj razini. Sretna sam zbog prepoznavanja hrvatskog potencijala i ponosna što sam dio obitelj Scheer - istaknula je Meleš.

- Vidimo značajni potencijal za naše usluge u regiji jugoistočne Europe. S novom lokacijom u Hrvatskoj činimo odlučujući korak internacionalizaciji i ciljanom rastu tvrtke dok nastavljamo tražiti buduća tržišta u jugoistočnoj Europi - komentirali su važnost suradnje i dolaska Scheera u Hrvatsku - dodao je Baldi.

Osnivač Scheer Holding GmbH kao mreže IT tvrtki visokog rasta je August-Wilhelm Scheer, profesor poslovne informatike, uspješan poduzetnik poznat po razvoju koncepta Arhitektura integriranih informacijskih sustava (ARIS), koji je, također, prisustvovao svečanom otvorenju zagrebačkog ureda. Sustav ARIS predstavlja prikaz poslovnih procesa u dijagramskom obliku kako bi se pružila nedvosmislena polazna točka za razvoj računalno utemeljenih informacijskih sustava.

Scheer GmbH vodeća je tvrtka Scheer Grupe, osnovana 2015. godine, s prihodima većim od 150 milijuna eura, koja broji preko 1000 zaposlenika. Posluje u europskim zemljama, SAD, Singapuru i Australiji. Kao konzultantska i softverska kuća s potvrđenom stručnosti u procesima, Scheer podržava tvrtke u razvoju novih poslovnih modela, uz optimizaciju i implementaciju učinkovitih poslovnih procesa te je izbor mnogim poznatim tvrtkama koje rade na korisnoj i učinkovitoj implementaciji SAP-a i SAP S/4 HANA. Savjetovanje u kontekstu aktualnog razvoja upravljanja poslovnim procesima i procesnog upravljanja podupire kvalitetu inovativnog procesnog poslovnog modela, u čemu je Scheer tržišni predvodnik.

Svoje poslovanje, osim na suradnji sa SAP-om, Scheer GmbH temelji i na partnerskim suradnjama sa Software AG, Open Textom, SNP-om, Celonisom i Microsoftom. Grupacija je aktivna u razvoju i znanstveno-istraživačkim projektima koristeći sredstva iz programa Europske unije u suradnji s njemačkom organizacijom za znanstveno-istraživački rad i s August Wilhelm Scheer Institutom iz Njemačke.