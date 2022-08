Pan Parket preuzeo većinski udio u Finvest Corpu od Denisa Fudurića

Denis Fudurić je prodao svoj udio od 53,08 posto, a preostali udio od 17,69 posto prodao je Silvio Galić

Preuzimanje Finvest Corpa nastavak je akvizicija nakon što je u veljači austrijski holding Variso preuzeo Drvoproizvod, a početkom ožujka Pan Parket

Ova transakcija je dio šire strategije umrežavanja domaće drvne industrije čiji će nositelj biti Pan Parket

Tvrtka Pan Parket kupila je većinski paket dionica od 70,77 posto čabarske tvrtke Finvest Corp. Objavio je to na LinkedInu dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora Finvest Corpa Denis Fudurić koji je prodao svoj cijeli udio od 53,08 posto. Preostali udio od 17,69 posto prodao je Silvio Galić, što nam je potvrdio Oleg Uskoković, jedan od suvlasnika Pan parketa preko tvrtke Variso.

- Od danas odlazim s mjesta predsjednika Nadzornog odbora Finvest Corpa. Taj događaj označava kraj uspješne prodaje mog većinskog udjela u toj kompaniji. Prošlo je pet godina otkako smo kupili tada problematičnu tvrtku, a bila je to poprilična vožnja! Ponosan sam što smo uspjeli preokrenuti trend i dovesti tvrtku s ruba bankrota do sasvim pristojne profitabilnosti. Ali sada je došlo vrijeme za nove izazove i ja idem dalje. Novim vlasnicima, Pan parketu, kao i svim poslovnim partnerima i zaposlenicima želim puno sreće u daljnjem radu – napisao je Furudić na LinkedInu.

- Kad smo ulazili u Finvest 2017. godine nitko iz drvne industrije nije imao interesa za tu tvrtku. Imala je neriješenu predstečajnu nagodbu i naslijeđene ogromne gubitke. No, u pet godina smo uspjeli Finvest, kojem je prijetila propast, dovesti do 8,5 milijuna kuna neto dobiti. I sve smo to napravili bez praćenja banaka. Malo smo se pri tome i umorili. Stabilizirali smo poslovanje tvrtke i sada je vrijeme za novu fazu njezinog razvoja - objasnio je Denis Fudurić za Lider.

Konsolidacija domaće drvne industrije

Koja je vrijednost transakcije, Furudić ne spominje, kao ni Uskoković koji je rekao da je preuzimanje Finvest Corpa nastavak akvizicija nakon što je u veljači austrijski holding Variso (kojeg privremeno prate austrijske financijske institucije i u kojem Uskoković ima 25 posto udjela) preuzeo najprije Drvoproizvod iz Jastrebarskog, a početkom ožujka i većinski udio Pan Parketa iz Čačinaca. Manji udio u Pan Parketu zadržao je Daniel Smiljanić koji je ostao na čelu te kompanije nakon što ju je većinski preuzeo Variso, a jedan od suvlasnika Varisa je i Reno Budić.

- Kao što smo još ranije najavljivali, ova transakcija je dio šire strategije za umrežavanje domaće drvne industrije, a Pan Parket će biti nositelj tog povezivanja. Sada su ove tri tvrtke - Pan Parket, Drvoproizvod i Finvest - vlasnički povezane, a slijedi organizacijska i poslovna integracija. Postoje i druga društva koja su zainteresirana za spomenuto povezivanje, s nekima od njih trenutno pregovaramo te vjerujemo da ćemo uskoro moći biti i konkretniji kada govorimo o novim akvizicijama – izjavio je za Lider Uskoković.

Podsjetimo, 2015. godine je u Finvest uložio američki investitor John R. Alma, no njega su ponajviše zanimali Hoteli Njivice pa se stoga 2017. odlučio riješiti drvnog segmenta poslovanja. Dotadašnji dugogodišnji većinski vlasnik i direktor Marijan FIlipović i dalje drži oko sedam posto dionica Finvesta. Među top 10 dioničara su i Nenad Bakić i Kristijan Floričić.