Pervanovo preuzelo većinski udjel u Spin valisu

Tvrtka Pervanovo u vlasništvu Darka Pervana preuzela je većinski udio Spin valisa, potvrdio nam je to naš dobro upućeni sugovornik. Nije želio govoriti o iznosu transakcije, no rekao je da je to, koliko je njemu poznato, najveća transakcija u domaćoj drvnoj industriji.

Svoje udjele prodali su najveći dioničari Zdravko Jelčić, Miljenko Katranček, Marko Žmire i Vinko Pisarović (ukupno 67,95 posto prema Poslovnoj Hrvatskoj). Nakon potpisanog ugovora zeleno svjetlo mora dati još AZTN, no kako kaže naš sugovornik, ne bi trebalo biti problema jer je drvna industrija inače disperzirana, tako da ne prijeti koncentracija. Nakon što AZTN odobri transakciju, slijedi uplata na račun dosadašnji dioničara, a što se očekuje u prvoj polovini prosinca. Inače, savjetnički dio posla za prodavatelje odradila je konzultantska tvrtka Caper.

Kako saznajemo, Pervanovo planira preuzeti i preostale udjele u kompaniji, kao i uvesti svoju poznatu klik tehnologiju primjenjivanu na proizvodnju podova i na Spin valisove već pripremljene nove proizvode namještaja.

Da li će doći do promjene i u Upravi Spin valisa, ostaje da vidimo. Dosadašnja praksa je pokazala da Pervanovo nakon preuzimanja uglavnom postavlja na čelna mjesta kompanija nove menadžere. Trenutni predwsjednik Uprave Spin valisa je Marko Žmire, a članovi su Zdravko Jelčić i Miljenko Katranček.

Lider je još prošli tjedan dobio informaciju da se vode pregovori o prodaju između Pervanova i vlasnika Spin valisa, no iz požeške tvrtke nisu odgovorili na naš upit, dok su iz Pervanova poručili da ne žele ništa komentirati. Inače, bio je veliki interes za preuzimanje Spin valisa i od domaćih i od stranih kompanija, no Pervanovo je bilo najkonkretnije.