Pet scenarija koji prijete globalnim tržištima u 2023.

Ovu su godinu ekonomisti i ekonomski stručnjaci ocijenili najgorom za globalne dionice u više od desetljeća, a ni veliki pad obveznica nije pomogao cijeloj situaciji, pa ulagači koji se spremaju za 2023. ne uzimaju ništa zdravo za gotovo, piše Bloomberg.

Optimisti se nadaju da će središnje banke krenuti sa smanjivanjem kamatnih stopa, da će se Kina u potpunosti osloboditi Covida-19 i da će sukobi u Europi prestati. Drugi, oni pesimističniji, traže rizike koji bi mogli tržišta ponovno baciti u očaj, a tko traži taj i nađe, a mi vam prenosimo pet scenarija koji bi mogli donijeti najviše problema ulagačima u nadolazećoj godini.

Ukorijenjena inflacija

- Tržište obveznica očekuje da će se inflacija prilično uredno vratiti u zonu za 12 mjeseci. Ali to može biti velika greška. Postoji stvarni rizik da rast plaća i pritisci na strani ponude, poput visokih troškova energije nastave poticati rast potrošačkih cijena - rekao je Matthew McLennan, jedan od voditelja tima za globalnu vrijednost u First Eagle Investment Managementu. Takav scenarij bi isključio zaokret prema rezovima Saveznih rezervi i Europske središnje banke za koje tržišta očekuju da će doći sredinom godine. Zatim, tu je i pitanje viših troškova zaduživanja koji izazivaju recesiju, što se odražava i na ulagače, smatra McLennan. McLennan dodaje kako FED nije predvidio inflaciju te da bi u njegovoj borbi protiv iste mogli ne vidjeti i financijsku katastrofu, jer je sasvim izvjesno da FED ‘podcjenjuje rizik od financijske katastrofe‘.

Posrtanje Kine

Kineske dionice skočile su za oko 35 posto u odnosu na najnižu razinu u listopadu kada se u Kini pojavila mogućnost ponovnog otvaranja drugog najvećeg svjetskog gospodarstva nakon dugih i drakonskih zastoja. Nasuprot ovom optimizmu je opasnost od preopterećenosti zdravstvenog sustava zbog porasta infekcija i kolapsa gospodarske aktivnosti.

- Kineska krivulja zaraze će rasti i doseći će vrhunac samo jedan ili dva mjeseca nakon kineske Nove godine - rekla je Marcella Chow, globalna tržišna strateginja za JPMorgan Chase.

Ona očekuje da će nacija uspjeti u ponovnom otvaranju, ali ipak upozorava na rizik u smislu razvoja Covida. Oporavak kineskih dionica i dalje je krhak i svaki izgled za posrnuće u gospodarskoj aktivnosti smanjio bi potražnju na robnim tržištima, posebice za industrijskim metalima i željeznom rudom.

Rusko-ukrajinski rat

- Ako bi se rat pogoršao, ako bi se NATO izravnije uključio u sukob i ako bi se pojačale sankcije, to bi bilo prilično negativno - rekao je John Vail, glavni globalni tržišni strateg za Nikko Asset Management. Sekundarne sankcije protiv ruskih trgovinskih partnera, posebice Indije i Kine, pojačale bi učinak trenutnih ograničenja u opasnom trenutku za globalno gospodarstvo, smatra Vail.

- To bi bio veliki šok opskrbe svijeta u smislu hrane, energije i drugih artikala poput gnojiva, određenih metala i kemikalija - rekao je.

Još bi alarmantniji scenarij bio uporaba taktičkog nuklearnog oružja od strane Rusije - prijetnja koja se čini dalekom, ali unutar područja mogućnosti. To bi jednim potezom moglo prekinuti izvoz ukrajinske poljoprivrede, ali bi prekinulo i još mnogo toga.

Pad tržišta u razvoju

Mnogi ulagači smatraju kako će u 2023. godini doći do smanjenja jačanja dolara i pada troškova energije. To su dva čimbenika, kažu stručnjaci, koja bi mogla smanjiti pritisak na tržišta u razvoju. Svaki neuspjeh u obuzdavanju inflacije uništio bi ovaj ishod za valutna tržišta, dok je intenziviranje rata u Ukrajini samo jedan od mnogih rizika koji bi mogli dovesti do ponovnog skoka cijena energije. Bol zbog ovog scenarija bila bi osobito akutna za vlade zemalja u razvoju koje bi morale podnijeti još veći teret duga prikupljenog u dolarima.

Covid repriza

Zarazniji ili smrtonosniji soj Covida-19, ili čak i sadašnje varijante koje se duže zadržavaju, mogli bi ponovno početi ometati opskrbne lance, što bi se odrazilo na inflaciju i usporilo gospodarsku aktivnost.