Pfizer će u Savskom Marofu proizvoditi lijekove za rijetke bolesti za cijeli svijet, investicija vrijedna 100 milijuna eura

Sa početkih 35 radnika na sadašnjih 500 u svega sedam godina. Toliko je naime narastao Pfizer Hrvatska, pogon koji je 2015. godine preuzeo američki farmaceutski div od bivšeg, također američkog vlasnika Hospire. A uskoro će ih se u tom pogonu zaposliti još 100!

Nije to samo priča o američkom uspjehu u Hrvatskoj, riječ je o bivšem Plivinom biotehnološkom pogonu u Savskom Marofu, koji će sada dobiti i neke nove obrise i neke nove poslovne prilike jer je započinje projekt izgradnje novog proizvodnog pogona vrijednog 100 milijuna eura. Visokotehnološki proizvodni pogon bi trebao biti dovršen do 2024. godine, a prvi lijekovi iz tog pogona, namijenjeni za rijetke bolesti, trebali bi se naći na tržištu dvije godine kasnije.

Cijela je investicija primjer suradnje ne samo Pfizera, već i švedske biofarmaceutske kompanije Sobi, koja takve lijekove i razvija. Lijekovi iz Brdovca kod Savskog Maroga izvozit će se na 50 tržišta diljem svijeta, čime će se omogućiti njihova veća dostupnost i poboljšanje života oboljelih, a budući proizvodni pogon bit će opremljen high-tech tehnologijom, bit će veći od 4.000 kvadratnih metara i prostirat će se na 11 hektara.

- Pfizer je 2015. godine preuzeo Hospiru Zagreb, čime je ona postala važan dio njegove mreže. Prepoznavši potencijal i znanje tima u području biotehnologije i farmaceutske industrije, na ovoj lokaciji ostvarena su značajna ulaganja u proizvodna postrojenja, laboratorije za kontrolu kvalitete i ostalu infrastrukturu. Posljedično, od postrojenja sa samo jednim proizvodom izrasli smo u proizvodnu lokaciju više komercijalnih lijekova, a kontinuirano radimo i na transferima novih. Među ostalim lijekovima koje proizvodimo na ovoj lokaciji, od prošle godine tu je i DNK predložak za COVID-19 cjepivo - istaknuo je Domagoj Runac, direktor tvornice.

Christine Wesström, voditeljica globalnih tehničkih operacija i starija potpredsjednica švedske kompanije Sobi, također je istaknula značaj partnerstva Pfizera i Sobija u realizaciji ove vrijedne investicije te važnost proizvodnje lijekova za rijetke bolesti.

- Sobi je specijalizirana biofarmaceutska kompanija koja pacijentima diljem svijeta osigurava svoje lijekove za rijetke bolesti. Naši partneri pomažu nam u globalnoj opskrbi visokokvalitetnim, održivim i isplativim lijekovima. U Pfizeru smo pronašli snažne partnere, zbog čega danas i stojimo ovdje - istaknula je Wesström.

Nataša Mikuš Žigman, izaslanica premijera i državna tajnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, pohvalila je cjelokupan projekt te naglasila važnost koju ova investicija ima za razvoj hrvatskog gospodarstva, ne samo lokalnoj već i nacionalnoj razini.

Inače, pogon u Savskom Marofu je do 2008. je godine bio u vlasništvu Plive. Pliva je do tada imala jak istraživačko-biotehnološki potencijal, no nakon prodaje Barru, a kasnijim preuzimanjem kompanije od strane Teve, taj dio poslovanja je morao ići u restrukturiranje i nije imao svjetlu budućnost jer takvo poslovanje nije bilo u fokusu kompanije, barem ne kada je pogon u Hrvatskoj bio u pitanju. 2008. godine novi, netom dovršen biotehnološki pogon u Savskom Marofu preuzima američka Hospira, kao i sve zaposlenike te započete projekte.

Financijski podaci o toj transakciji nisu nikada objavljeni. Hospira je tada bila globalna farmaceutska kompanija specijalizirana za cjepiva i injekcije. No, 2015. godine američku je Hospiru preuzeo Pfizer i to po cijeni od čak 15 milijardi dolara. Tom transakcijom je i pogon u Savskom Marofu došao u posjed američke farmaceutske kompanije, koja je donedavno bila najpoznatija po Viagri, a koja je danas jedna od vodećih proizvođača cjepiva protiv bolesti COVID-19.