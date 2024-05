Pobjeda na Eurosongu potiče ekonomiju: Fanovi već traže smještaj u Zagrebu za nagodinu, cijene skočile

Dan prije velikog finala natjecanja za pjesmu Eurovizije u švedskom Malmöu, na kojemu je hrvatski predstavnik Baby Lasagna s pjesmom ‘Rim Tim Tagi Dim‘ uvjerljivi favorit, već raste interes za putovanjima u Zagreb iduće godine. Iako će se rezultati Eurosonga tek vidjeti sutra tijekom finalne večeri, a i nakon jučerašnjeg plasiranja Izraela u finale natjecanja ta nas je zemlja na kladionicama ozbiljno sustigla, najveći fanovi počeli su se pripremati za potencijalan dolazak u hrvatsku prijestolnicu u svibnju iduće godine.

– Već je sada na platformama za smještaj evidentna povećana potražnja smještaja u Zagrebu za svibanj iduće godine što je sigurno pozitivan pokazatelj da smo na dobrom putu – kaže, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija, koji smatra da je Eurosong idealna prilika za turističku promidžbu države.

– Baby Lasagna odličnim nastupom na prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u Malmöu još je jednom opravdao veliki interes publike i podršku koju trenutno uživa. U svakom slučaju svojim nastupom napravio je mnogo za promociju Hrvatske, a svaka takva pozitivna promocija vjetar je u leđa i predstavnicima hrvatskog turističkog sektora, pa tako i turističkim agencijama. Pobjeda Hrvatske na Eurosongu, koju svi priželjkujemo, svakako bi imala značajan pozitivan utjecaj na hrvatski turizam i ekonomiju – komentira trenutnu situaciju Fain.

Skočile i cijene?

Samo kratkim pogledom na Booking.com, za dane od utorka 6. do subote 10. svibnja 2025. za koje se predviđa da bi mogao biti idući Eurosong, jasno je da je potražnja u Zagrebu porasla jer su cijene za navedene datume poprilično visoke. Tako bi, na primjer, dvoje najvećih obožavatelja svih pet noćenja (6.-11. svibnja) mogli platiti i do 18 tisuća eura, kao što je vidljivo iz snimke zaslona u nastavku. Navedeni rezultat pretraživanja odnosi se na Bookingov ‘najbolji odabir‘.

Za dvije noći, od 9. do 11. svibnja 2025., najviše cijene Bookingova najboljeg izbora smještaja u Zagrebu kreću se od tri do sedam tisuća eura. No ne uočavamo značajan rast cijena od uobičajenih za finalnu noć sa subote 10. svibnja na nedjelju 11. svibnja.

Borba za pozornost

No u slučaju pobjede zemlja domaćin ima goleme mogućnosti vlastite promocije, ne samo u smislu turizma, već je Eurosong odlična platforma za skretanje globalne pozornosti i otkrivanje svijetu svih segmenata, od nacionalnog identiteta do načina života, destinacija, kulture, povijesti, napominje to Božo Skoko, profesor odnosa s javnošću na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

– Dobar plasman na Eurosongu je prvenstveno odlična promocijaneke zemlje, jer je to najbolji način da se ljudi upoznaju ili barem počnu zanimati za njezinu glazbu, produkciju i slično. Na taj način se otvara tržište, ne samo dotičnom izvođaču, već cjelokupna industrija dobiva na većoj vidljivosti i povećava šanse za izvoz – dodaje Skoko.

U današnjem je užurbanom svijetu gdje smo zasuti tisućama informacija svakoga trenutka najteže – privući pozornost, a upravo Eurosong ima moć tu pozornost preusmjeriti na državu pobjednika.

– Zato je, primjerice, Estonija iskoristila pobjedu na Eurosongu 2001. i domaćinstvo te glazbene manifestacije u Tallinu godinu dana kasnije za početak rebrendiranja zemlje u globalnoj javnosti – od postsovjetske države u uspješnu nordijsku zemlju. Vidimo kako je domaćinstvo Eurosonga sjajno došlo i poznatoj Švedskoj, koja ga je odlično iskoristila za razvoj turizma, ali i podsjećanje na ključne švedske adute i promociju Švedske kao inovativne, kreativne, održive, ali i zabavne zemlje – navodi pozitivne primjere Skoko, no napominje da ne iskoristi svaka zemlja priliku Eurosonga.

– Dolazak te glazbene sile je samo povod, a način organizacije, povezivanje s drugim segmentima ponude, proizvodnja zvjezdane prašine koja prati taj show donose globalnu vidljivost, popularnost i prihode – zaključuje Skoko.