Podaci o inflaciji u SAD-u uzrokovali nagli pad dolara i posljedično rast gotovo cijelog robnog sektora

Piše: Robert Jurišić, SGrain BI

Dionice, obveznice, zlato i kripto rastu

Američki državni dug premašio 32 bilijuna dolara

Cijene nafte i treći tjedan za redom u porastu

Cijene plina pale, približile se razinama iz svibnja 2021.

Tržište žitarica je refleksno i slabo

Uslijed novog straha od gospodarskog tsunamija na horizontu, zlato je još jednom pokazalo svoj status sigurnog utočišta broj jedan u svijetu. Prema Invescu, širom svijeta središnje banke prošle su godine ostvarile rekordan iznos kupnje zlata i ruše još jedan rekord u prvom kvartalu ove godine. Zabrinuti sankcijama koje su SAD i EU nametnule Rusiji i njihovom zapljenom ruskog zlata (oko 50 posto od 640 milijardi dolara zlatnih i deviznih rezervi Moskve je zamrznuto zajedno s oko 300 milijardi dolara u gotovini), sve više zemalja svoje rezerve zlata nosi kući umjesto da ih drži u drugim zemljama.

Izvršni direktor Hongkonške burze predvidio je da će Kina do 2030. privući 1 do 2 bilijuna dolara ulaganja iz bliskoistočnih državnih fondova. Državni imovinski fondovi u regiji imaju oko 4 bilijuna dolara za ulaganje. Trenutno je samo oko 1-2 posto njih namijenjeno Aziji, posebno Kini. S obzirom na brze transformacije na Bliskom istoku i skori rast BRICS-a, postupno vidimo globalnu preraspodjelu financija. MMF je dao naslutiti da bi mogao prihvatiti kineski juan kao valutu za zemlje da podmire svoje obveze prema MMF-u nakon nedavne otplate duga Argentine u juanima. Naime, Argentina je isplatila dio svojih dugova - u iznosu od 1,1 milijardu dolara od 2,7 milijardi dolara koje je nakupila prošlog mjeseca - MMF-u u kineskoj valuti.

Fed još ima posla

Američki državni dug premašio je 32 bilijuna dolara. Slobodno možemo reći da je van kontrole. Otplate kamata na ovaj dug iznosile su ukupno 652 milijarde dolara u proteklih devet mjeseci, što je 25 posto više nego prošle godine. Dolar je, u odnosu na košaricu glavnih valuta, pao na najnižu razinu u 15 mjeseci. Inflacija i usporedno kinesko gospodarstvo i dalje su u fokusu tržišta, dok SAD-u ide sasvim dobro. I dalje postoje argumenti oko ‘mekog slijetanja‘ za SAD. Prema najnovijim podacima, inflacija (CPI) u SAD-u je u padu već 12. mjesec za redom, te je trenutno 3 posto. Čisto kao podsjetnik, u lipnju 2022 inflacija je bila 9 posto! Ipak, očitanja CPI-a uglavnom su posljedica pada cijena energije. Kada se isključi energija, proizvodi i usluge i dalje postavljaju novi rekord za mjesec lipanj i stoga FED još uvijek ima posla za obaviti kroz širu sliku. PPI podaci pokazuju iste trendove kao i CPI.

Cijene nafte u porastu, plina u padu

Saudijska Arabija uvozi rekordnu količinu ruskog dizela i nafte, dok svoje zalihe izvozi u Europu. Toliko o efikasnosti nametnutih sankcija. Cijene nafte su završile i treći tjedan za redom u porastu, prvi put od travnja, uslijed problema s opskrbom u Libiji i Nigeriji, ali i zbog nade u povećanje potražnje povezanoga s padom inflacije u SAD-u. Trenutno je nafta Brent ispod razine od 79 $/bbl. Dva od tri libijska naftna polja zatvorena prošli tjedan nastavila su s proizvodnjom u subotu navečer, vraćajući ukupni proizvodni kapacitet od 370.000 barela dnevno na tržište. Najnoviji podaci za drugi kvartal pokazuju da je kinesko gospodarstvo poraslo za 6,3 posto (što je manje od očekivanog) u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se oporavak nakon pandemije suočava s izazovima zbog smanjene potražnje iz domaćih i međunarodnih izvora. No kad je nafta u pitanju, Kina je preokrenula pad domaće proizvodnje nafte koji je započeo 2015., podigavši ​​proizvodnju ove godine na gotovo najvišu razinu svih vremena. To je još jedan problem za Saudijsku Arabiju i njezine saveznike iz OPEC+ dok pokušavaju stegnuti tržište nafte. Od najniže točke u 2018. do vrhunca u 2023., Kina je dodala više od 600 000 barela dnevno dodatne proizvodnje – više sirove nafte nego što neke zemlje OPEC+ proizvode dnevno. Pumpajući sada oko 4,3 milijuna barela dnevno, Kina je ponovno peti najveći svjetski proizvođač nafte, samo iza SAD-a, Saudijske Arabije, Rusije i Kanade, a ispred Iraka. Oporavak odražava visoki prioritet koji Peking daje energetskoj sigurnosti. Pored Kine, ruski izvoz nafte iz zapadnih luka trebao bi pasti za nekih 100-200k barela dnevno idućeg mjeseca u odnosu na srpanjske razine jer Rusija ispunjava svoje obećanje o smanjenju opskrbe u tandemu s liderom OPEC-a Saudijskom Arabijom.

Terminske cijene prirodnog plina u Europi pale su na razinu od 25 eura po megavatsatu u trećem tjednu srpnja, približavajući se razinama koje nisu viđene od svibnja 2021., a nakon pada od 22,5 posto u prethodnom tjednu, što je bio najveći tjedni pad dosad ove godine. Postrojenje Nyhamna u Norveškoj nastavilo je s radom 15. srpnja prema planu. Unatoč toplinskom valu koji pogađa južne zemlje i prisutnosti upozorenja o ekstremnim vremenskim prilikama u zemljama poput Francuske, potražnja za prirodnim plinom i dalje je slaba, osobito u industrijskom sektoru. Dodatno, skladišta prirodnog plina u Europi trenutno su popunjena 80 posto, a smanjena potražnja u sjeveroistočnoj Aziji također je pridonijela snižavanju cijena.

Vremenske (ne)prilike donose volatilnost

Prošlog tjedna tržišne cijene poljoprivrednih proizvoda su porasle. Glavni faktori koji su utjecali na to su bile proširene vremenske prognoze koje govore da će kraj srpnja biti topliji i sušniji, makroekonomsko okruženje koje je pokazalo poboljšanje, s boljim izgledima za ‘meko slijetanje‘ te neizvjesnost oko globalnih trgovinskih tokova budući da je ugovor o koridoru crnomorskog žita istekao danas. Cijene agri proizvoda reagirale su na te bullish inpute te 24 od 26 glavnih agri roba imaju rast cijene od početka mjeseca.

Vremenske (ne)prilike i dalje dominiraju tržištem, stoga ne čudi velika volatilnost. Srpanj je potvrđeno najvolatilniji mjesec u godini. More kojim plovimo puno je mina. Tržište žitarica je refleksno, slabo i samo geopolitički ili financijski faktor može mu dati zamah. Ali na ovim razinama potencijal za daljnji pad je ograničen. S druge strane, uljana repica pokazuje obnovljenu čvrstinu, kako zahvaljujući palminom ulju, čije su zalihe u Maleziji razočaravajuće, tako i Winnipeg uljanoj repici, čiji je potencijal prinosa ugrožen trenutnom sušom.

Terminske cijene bakra potonule su na granicu od 3,8 $/lbs, budući da su podaci iz Kine slabiji od očekivanih naglasili borbu zemlje za gospodarski oporavak i kratkoročno umanjili potražnju za resursima. Industrijska proizvodnja Kine za lipanj premašila je procjene i smanjila nade u značajne poticaje kineske vlade. Snažna industrijska proizvodnja konsolidirala je signale Pekinga da će sve mjere poticaja ove godine biti ograničenog opsega jer vlada nastoji dati prioritet rastu u održivijem uslužnom sektoru i ograničiti njegovu ovisnost o proizvodnji i građevinarstvu. Ipak, ponuda se odnosi na ograničene gubitke. Proizvodnja bakra u Čileu potonula je 14 posto godišnje u svibnju, među najnovijim znakovima da pad globalne ponude nagovještava nadolazeći manjak usred bitne upotrebe metala u svjetskoj tranziciji na održive izvore energije.