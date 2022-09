Poduzetnici o Vladinim mjerama pomoći: Subvencije za energiju svakako su dobrodošle

Pišu: Donatella Pauković i Marta Premužak

Ususret jeseni i zimi, uz energetsku krizu koja je dočekala Europu nakon ruske invazije na Ukrajinu i sankcija Rusiji, Vlada Republike Hrvatske bi ovaj tjedan trebala dovršiti paket mjera pomoći građanima, javnim institucijama, ali i poduzetnicima za obuzdavanje rastućih cijena energenata.

Prema prvim informacijama koje saznaje Jutarnji list, najizdašniji dio pomoći, koja bi ukupno mogla doseći i šest milijardi kuna, trebao bi se odnositi na subvencioniranu cijenu struje za male poduzetnike, odnosno na one čija potrošnja struje ne prelazi 100.000 kWh godišnje.

Jedan od njih, Andrej Čapka, kaže da bi subvencije za energiju svakako dobro došle njegovoj Zmajskoj pivovari na čijem je čelu, ali pomogle bi i potpore za očuvanje radnih mjesta koja su također u Vladinim planovima.

– I nama je kao i svima drugima poskupila struja te su mjesečni računi nekoliko puta veći nego u istom periodu prošle godine. Ovo povećanje u kombinaciji s povećanjem cijena plina koji nam je glavni energent u procesu proizvodnje piva značajno je podiglo proizvodnu cijenu te smo bili primorani podići cijene gotovih proizvoda. Osim direktno, povećanje cijena energenata je i indirektno poskupilo proizvodnju kroz povećanje cijena staklenih boca ili limenki, osnovnih sirovina poput ječmenog slada i naravno cijena prijevoza – opisuje Čapka energetske izazove s kojima se Zmajska pivovara susreće.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca predlagali su i da se cijena električne energije za gospodarstvo ograniči do kraja 2023. godine na iznos do 150 eura/MWh. Čapka dodaje da bi im takva mjera svakako pomogla, jer trenutno plaćaju višu cijenu struje.

– Svakako da bi nam ta mjera pomogla jer je to cijena niža od one koju sada plaćamo, no pitanje je bi li se i cijene ostalih sirovina i usluga koje su nam u proizvodnji potrebne, a ovisne su o cijeni električne energije, smanjile – kaže Čapka.

Što s velikim poduzećima?

No, što se tiče velikih poduzeća čija potrošnja električne energije premašuje spomenutih 100.000 mWh godišnje, ostaje za vidjeti koje će mjere pomoći Vlada pripremiti za njih.

Da cijena energenata utječe i na velika poduzeća istaknuli su iz NEXE Grupe iz koje poručuju da je kontinuirani pritisak na rast cijena energenata i sirovina primjetan još od kraja 2020. i tako se nastavio sve do sada. Uz to dodaju da u njihovim troškovima značajan udjel imaju i troškovi CO2 emisijskih jedinica.

– U ukupnim konsolidiranim troškovima Grupe udjel troškova energije u 2021. godini iznosio je 24 posto. Ako troškovima energije dodamo trošak CO2 emisija, udjel tih troškova u ukupnom troškovima u 2021. godini bio je čak 30 posto. Trenutno naši troškovi energije i CO2 čine 34 posto u ukupnim troškovima, što je dovoljan pokazatelj koliko je snažan utjecaj ovih troškova na poslovanje – poručuju iz Uprave NEXE Grupe.

– S obzirom na zaista vrlo izazovan trenutak poslovanja u kojem se nalazimo, pozdravljamo svaki potez Vlade koji će omogućiti lakše prevladavanje trenutnih izazova s kojima se suočava naše gospodarstvo, a prema našim saznanjima konkretan najavljeni paket mjera neće se odnositi na velika poduzeća u kojoj kategoriji se i mi nalazimo – dodali su iz NEXE-a.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca su naglasili da se svim poduzećima treba pomoći, neovisno o njihovoj veličini. Prema njihovim saznanjima, 40 posto tvrtki susrelo s povećanjem računa za struju od 100 posto, a njih 20 posto za čak 200 posto, što ne samo da će imati velike učinke na proizvodnju i investicije tih tvrtki, već i na plaće, radna mjesta, pa i sam opstanak.

Zapošljavanje stavljeno na čekanje

Da veliki rast cijena energenata već utječe na zapošljavanje potvrđuje i Josipa Maras, osnivačica i direktorica Studija Wallart za proizvodnju zidnih tapeta. Zbog iznimno velikih rasta cijena koje značajno utječu i na njihov posao morali su odustati od željenog plana dodatnog zapošljavanja jer, kako kaže, mjesečne rate pokrivaju jednu prosječnu bruto plaću.

– Iako se nadamo i radimo na tome da kao tvrtka nastavimo rast, svjesni smo da se nalazimo u zahtjevnom vremenu za poduzetnike, vremenu nestašice brojnih sirovina i rasta cijena ne samo energenata, već apsolutno svih stavki našeg poslovanja, zbog čega će u konačnici i naša dobit biti znatno manja. S druge strane, u svijetu trenutno vlada inflacija, a kao poslodavci, ali i ljudi, želimo podići standard naših zaposlenika, no i to smo morali staviti na čekanje – objašnjava Maras.

S obzirom da Studijo Wallart uključuje i postrojenje, osim za uredski prostor, plaćaju i energente i za samu proizvodnju.

– Bilo kakva subvencija bi nam umanjila neočekivane, neplanirane troškove. Za nas bi najveća pomoć bila ona koja regulira cijenu struje – bilo kroz vaučer, smanjivanje poreza na dobit ili nekog drugog državnog nameta – kaže Maras.

Okretanje energetskoj učinkovitosti

Iz NEXE-a pak navode da su zbog velikih troškova energije odlučili uložiti u investicijske projekte kojima su željeli utjecati na smanjenje udjela fosilnih goriva, povećanje energetske učinkovitosti i dekarbonizaciju.

– Općenito smatramo da su svi projekti koje poduzetnici poduzimaju u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije nužni i nemaju alternativu, zbog čega država pri realizaciji takvih projekata poduzetnicima treba biti podrška, kako u stvaranju zakonskih preduvjeta za ostvarenje ovakvih projekata, tako i u dijelu uklanjanja administrativnih barijera. S druge strane, svakako treba istaknuti kako je Vlada poduzećima, a što potvrđuje i primjer NEXE Grupe, otvorila velike prilike i mogućnosti za realizaciju projekata iz segmenta OIE i energetske učinkovitosti njihovim sufinanciranjem iz sredstava EU fondova – smatraju u NEXE-u.

Iz tvrtke Tehnix pak poručuju da, upravo zato što imaju vlastite izvore energije od dva megavata, neće biti obuhvaćeni energetskom krizom.