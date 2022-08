Poduzetnik koji je prepoznao nišu i jedini sa svojim robotom Zolikom čisti solare

Ako ne održavamo automobil kojeg smo kupili za puno novca i najčešće zbog njega ušli u kredit, ako mu ne mijenjamo ulje, riskiramo da nam motor nakon nekog vremena potpuno otkaže poslušnost. Tako je i sa solarnim panelima koji su postali hit proizvod na tržištu i među građanima i među poduzetnicima koji traže rješenja kako smanjiti račune za električnu energiju.

Lider je nedavno pisao veliku temu o isplativosti ulaganja u ovaj tip obnovljivih izvora energije, u kojoj smo zaključili da je solarna energija trenutno win-win situacija za sve dionike na tržištu. Mnogo je poduzetnika s različitim karijerama u solarnim elektranama prepoznalo poslovnu priliku i sada koristi činjenicu da je potražnja za solarnom energijom u posljednjih godinu dana porasla za 300 posto. Sunce je postalo izvor uštede za kupce, a izvor prihoda, ne samo za proizvođače i distributere solarnih elektrana, već i sve popratne djelatnosti.

Tako je Dejan Gajić, vlasnik i direktor tvrtke Cleanergy Solutions prije dvije godine prepoznao svoju priliku i ušao u vrlo usku nišu održavanja i čišćenja solarnih panela, koji, poput automobila, bez održavanja, gube na svojoj učinkovitosti.

– Svoj radni vijek sam proveo u turizmu. U prvoj korona karanteni isplivala je na površinu sva neizvjesnost te industrije te sam intenzivno počeo razmišljati o promjeni poslovnog smjera. Intenzivno sam istraživao zelene tehnologije, posebice solarne elektrane. Počeo sam proučavati svu dostupnu literaturu te uočio da elektrane zbog onečišćenosti gube svoju učinkovitost, odnosno kako su gubici veliki i mjereni u značajnim postocima smanjenja isporučene energije. Zainteresirao sam se za suvremene tehnologije koje se primjenjuju za održavanje solarnih elektrana.

Uočio sam da se u Hrvatskoj servisno održavanje svodi na daljinsko očitavanje proizvodnje, na zamjenu neispravnih dijelova panela, uklanjanju kvarova na uređajima. Uglavnom, shvatio sam da postoji potreba za održavanjem i čišćenjem solarnih panela, pranjem suvremenim uređajima, a da tu uslugu nitko ne pruža. Napravio sam razne simulacije isplativosti naše usluge, procijenio da će trend prelaska na vlastite izvore energije biti sve veći i u veljači 2021. sa osnovao poduzeće – priča o svom novom poduzetničkom putu Gajić.

Prvu godinu Cleanergy je imao manji obujam pružanja usluge, najviše vremena provodilo se za računalom, slalo brošure te educiralo tržište o potrebi čišćenja.

– To razdoblje nije bilo lako za preživjeti. Nismo se pokolebali, vjerovali smo u ovaj posao, ulagali i dalje, opremili se najsuvremenijom tehnologijom. Danas je situacija nešto drukčija, svijest poduzeća o potrebi održavanja i pranja njihovih elektrana je sve više prisutna, a mi među svojim klijentima imamo renomirana hrvatska poduzeća – kaže Gajić.

Ono što zapravo njegova tvrtka radi jest povećavanje učinkovitosti solarnih panela. Naime, debeli i masni slojevi onečišćenja sprečavaju potpunu efikasnost solarne elektrane, a prosjek gubitaka u proizvodnji u Hrvatskoj je oko 15 posto.

– Elektrane koje peremo imaju i veće gubitke. Tu je najčešće riječ o elektranama koje su postavljene u prometno intenzivnim područjima, u industrijskim zonama, na farmama i stupanj onečišćenja je veći nego kod izoliranih elektrana koje nisu u blizini većih izvora onečišćenja. Mi smo usko specijalizirani za pranje solara, danas imamo iskustvo pranja složenih solarnih elektrana za koje je bilo teško vjerovati da će se uspjeti tako učinkovito očistiti. Ovaj posao zahtijeva visoku fizičku spremu i snalažljivost osoba koje ga rade. Posao treba kvalitetno obaviti i u najtežim uvjetima, prilagodljivi smo na terenu, ne kompliciramo život našim klijentima. Cilj nam je da svaki naš obavljeni posao bude ulaznica za neku drugu solarnu elektranu. Ne odustajemo dok ne operemo panele da izgledaju kao da su tek postavljeni – tvrdi Gajić.

U Hrvatskoj postoje tvrtke koje u svojem portfelju usluga imaju i uslugu čišćenja elektrana i to su prvenstveno poduzeća koja se bave postavljanjem panela i čišćenje im nije primarna djelatnost. Osim toga, kao i u svim industrijama, tako i u ovoj postoji nedostatak radne snage koja je spremna raditi zahtjevne fizičke poslove u opasnim uvjetima, na visini, na krovovima, limovima, kod ekstremnih vremenskih uvjeta.

– Zato mi ovaj posao radimo s robotom koji se zove Zolika, jedinim takve vrste u Hrvatskoj i okolnim državama. Riječ je o najnovijoj tehnologiji pranja panela koji nam omogućava kvalitetno čišćenje panela na teško dostupnim područjima i u raznim okolnostima. S obzirom na to da posjedujem robota specijaliziranog baš za tu namjenu, danas taj posao najčešće mogu obaviti sam, samo za pojedine elektrane potreban mi je asistent – kaže Gajić.

Cleanergy je obiteljska tvrtka, čije administrativne poslove u 'back officeu' obavljaju članovi obitelji i dok je biznis još uvijek u početnoj fazi, tako će i ostati.

Iako su na tržištu tek nešto više od godinu dana, 'priveli' su klijente iz različitih djelatnosti, tvrtke u privatnom, ali i državnom vlasništvu.

– Klijenti su nam tvrtke iz drvne, poljoprivredno-prehrambene industrije, trgovački lanci. Oprali smo solarne panela na bolnicama te na drugim objektima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koji imaju instalirane fotonaponske panele do 5 MW. Trebat će nam vremena da se etabliramo na tržištu i zato nam je prvi kratkoročni cilj taj da još u ovoj godini informiramo sve dionike u našoj usluzi, a dugoročno želimo da Cleanergy Solutions bude sinonim za ovu uslugu i vjerujemo da ćemo u tome uspjeti – zaključuje Gajić.

Trošak čišćenja definira se po četvornom metru panela, a kada bi ga se definiralo u odnosu na proizvodnju elektrane, trošak ovisi o nekoliko parametara: o cijeni kWh koje određeno poduzeće plaća (postoji više tarifa ovisno o veličini poduzeća), o logističkim uvjetima na terenu i dostupnosti panela i vode, o stupnju onečišćenja, a generalno se cijena pokušava odrediti u korelaciji sa više proizvedene električne energije.

– To je najbolji prikaz isplativosti pranja. U svakom slučaju korist i rast prihoda od povećane proizvodnje električne energije je višestruko i znatno veća od troška naše usluge – zaključuje Gajić.

Preporuka je da se elektrane peru bar jednom godišnje jer bi to trebalo biti neizostavni dio njihovog redovitog održavanja. One koje su izložene većim faktorima onečišćenja bi se trebale prati po potrebi, dva do tri puta godišnje.