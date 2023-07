Pojedinačna prodaja: Koliko vrijede Fortenovine tvrtke

Prije ili poslije Fortenova, taj ogledni primjer vertikalne integracije od poljoprivrede, poljoprivredne prerađivačke industrije, prehrambene industrije do trgovine na veliko i malo, raspast će se. Nakon što kompanija proljetos nije na svjetskom financijskom tržištu uspjela pronaći nikoga tko bi joj bio spreman refinancirati obveznicu u iznosu od 1,05 milijardi eura, koja dospijeva početkom rujna, prisiljena je prihvatiti ponudu kreditora, američkog fonda HPS Investment Partners, za produljenje postojeće obveznice na rok od 15 mjeseci.

Osim što je riječ o izrazito nepovoljnom financijskom aranžmanu, koji će Fortenovu stajati dodatnih sedamdesetak milijuna eura na ime penala uslijed nepravodobne isplate obveznice, a što će trošak novog zaduženja u iznosu od 1,1 do 1,2 milijarde eura podići na nevjerojatnih 18 posto, jedan od HPS-ovih uvjeta za dogovaranje novog aranžmana jest da Fortenova do kraja ove godine započne proces (potencijalne) prodaje poslovnog područja poljoprivrede. Time je ujedno otvoren golem prostor za nagađanja o dva pitanja: koliko danas vrijedi Fortenovina poljoprivreda te tko bi to mogao kupiti.

Best-case procjena

Caper, vodeća hrvatska konzultanska tvrtka specijalizirana za akvizicije, ekskluzivno je za Lider napravila procjenu trenutačne tržišne vrijednosti za šest Fortenovinih vodećih kompanija, među kojima je i Belje, najveći poljoprivredni proizvođač u zemlji, čiju je vrijednost Caper procijenio u rasponu između 272 i 340 milijuna eura.

Važno je pritom napomenuti da je procjena svih šest kompanija napravljena na temelju dostupnih rezultata poslovanja u prošloj godini te uz hipotetsku pretpostavku da su te kompanije potpuno nezadužene, što ipak nije slučaj. I nije to jedina Caperova ograda. Konzultanti ističu da u procjene nisu uključeni čimbenici koji imaju negativan učinak na valuaciju, kao što su manjak radne snage, troškovi energenata i slično (inflacija).

Nadalje, nedostupni su im podaci o međukompanijskim odnosima, koji utječu na potrebne prihodovne i troškovne korekcije koje nisu korištene radi usklađenja profitabilnosti i povezne vrijednosti, kao i planovi poslovanja te tome slično. Napokon, riječ je o procjeni čija je pretpostavka prodaja svake kompanije u best case varijanti, neovisno o diviziji kojoj unutar Fortenove pripadaju i povezanim kompanijama iz Grupe ili regije.

Caperova procjena trenutačne vrijednosti Belja, koje samo po sebi čini oko dvije trećine vrijednosti Fortenovina poljoprivrednog portfelja, podudara se i s procjenom Zvjezdane Blažić, direktorice konzultanske tvrtke Geja savjetovanje, koja smatra da je vrijednost Fortenovina poljoprivrednog segmenta, u čiji je rast produktivnosti koji je na razini najuspješnijih EU zemalja, još u razdoblju Agrokora uloženo više od pet milijardi eura, sada negdje na razini između 420 i 500 milijuna eura.

– To je procjena uz pretpostavku da će kompanije koje budu novi vlasnici imati garanciju da će dobiti ugovore o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta kojim se sada koriste Belje, Vupik i PIK Vinkovci. To mi se prema postojećim zakonskim rješenjima čini kao jedan od ključnih uvjeta prodaje, koji će za buduće kupce morati biti jasno unaprijed riješen. Svi ostali kapaciteti tih kompanija neće imati vrijednost bez osnovne pretpostavke za poljoprivrednu proizvodnju, a to je svakako poljoprivredno zemljište – napominje Blažić.

