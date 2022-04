Pomoću Ubera će se uskoro moći rezervirati autobus, vlak i hotel

Uber postaje super aplikacija za putovanje i partner tvrtkama za rezervaciju smještaja

Korisnici Ubera, aplikacije za dijeljenje vožnji, uskoro će, pokaže li se pilot projekt koji je upravo započeo u Ujedinjenom Kraljevstvu korisnim i isplativim, putem te iste aplikacije moći rezervirati i avio karte, karte za prijevoz vlakom te autobusima. Cilj je, poručuju iz kompanije, da Uber postane tzv. super aplikacija za putovanje.

Kako je u priopćenju medijima u UK navedeno, cilj pilot projekta jest integrirati ponude turističkih partnera u Uberovu aplikaciju "kako bi stvorilo besprijekorno iskustvo putovanja od vrata do vrata", citirali su mediji Jamieja Heywooda, regionalnog generalnog menadžera Ubera za UK te Sjevernu i Istočnu Europu.

- U aplikaciji Uber već nekoliko godina možete rezervirati vožnje, bicikle, usluge čamca i skutere, tako da je dodavanje vlakova i autobusa prirodan napredak - rekao je Heywood te dodao kako je cilj da u konačnici putem Ubera svaki putnik namjernik, bez obzira kako putuje, može rezervirati i hotel odnosno smještaj u nekom turističkom objektu.

Uber ipak neće pružati samu uslugu putovanja, bit će tek posrednik jer će se udružiti s trećim stranama, s agencijama za rezervacije kako bi olakšao prodaju karata. Kako informacije cure na kapaljku, još nije poznato s kojim će točnim platformama za prodaju karata Uber biti partner, ali nagađa se kako bi to mogli biti giganti poput Booking.com i Expedia Inc. Nije to niti toliko nelogično, kad se uzme u obzir da je Dara Khosrowshahi, nedavno imenovani novi predsjednik Uprave Ubera, prije toga radio kao izvršni direktor Expedie. Najavljeni pilot projekt ilustrira kako tvrtka napreduje s Khosrowshahijem i u kojem će se smjeru transformirati s obzirom na izazove na tržištu. Prema zasad dostupnim informacijama, rezervacije vlakova i autobusa bit će dostupne u aplikaciji ovog ljeta, a rezervacije letova i hotela potencijalno će biti pokrenute kasnije tijekom godine.

Inače, pandemija je iz temelja promijenila Uberov poslovni model koji je u trenucima kada je diljem svijeta bilo ograničemo kretanje morao snažno okrenuti prema dostavi hrane kako bi ublažio nagli pad potražnje koji je pogodio njegov ključni segment dijeljenja vožnje.

Važno je napomenuti i to da je Uber, čija aplikacija dosta vremena nije ni bila dostupna u cjelosti u Londonu, nedavno dobio dozvolu za rad u tom gradu na još 30 mjeseci nakon što su ispunjeni zahtjevi o pravima vozača. Odluka daje Uberu veću stabilnost u Ujedinjenom Kraljevstvu, jednom od njegovih najvećih tržišta, nakon godina prepirke s regulatorima oko klasifikacije radnika.