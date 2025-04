Poslovanje u vremenu kaosa: Borba za opstanak ili prilika za rast?

Pejković, Letica, Jerbić i Galić Baksa složili su se da je za bolju budućnost ključna promjena razmišljanja

Geopolitička previranja, ekonomske nestabilnosti i tehnološke promjene trenutno su nezaobilazne teme u poslovnom svijetu. No, postavlja se ključno pitanje: kako u takvom okruženju ne samo preživjeti, već i pronaći prilike za rast? Odgovore na to pitanje ponudili su sudionici panela ‘Poslovanje u vremenu kaosa: Preživljavanje ili prilika?‘, održanom u prostoru radija Yammat FM-a, ususret petom izdanju poslovne konferencije Future Tense powered by Lürssen.

O tehnološkoj konkurentnosti Europe i njezinoj poziciji na globalnom tržištu govorio je stariji izvršni direktor za transformaciju i ICT Atlantic Grupe Mladen Pejković, istaknuvši ključne prilike za europske tvrtke.

– Uz veliku zabrinutost koju je, uz postojeće geopolitičke neizvjesnosti, unijela politika nove američke administracije, osim najavljenih brzih reakcija važno je ovu situaciju promatrati i kao priliku za dobro došle promjene u strateškom promišljanju o europskoj konkurentnosti. Uz veliki broj patenata koje Europska unija generira svake godine, atraktivniji okvir za investiranje u poduzetničke pothvate koji bi iskorištavali taj potencijal, reindustrijalizacija uz robotiku kao garanciju produktivnosti, jača energetska neovisnost uz reviziju negativnog odnosa prema nuklearnoj energiji te stvaranje pravednog paneuropskog, poticajnog okvira za razvoj strateških tehnologija, samo su neke od mjera koje nam slijede u godinama pred nama. Vjerujem da promjenom načina razmišljanja iz novonastale situacije možemo izaći jači nego što bismo bili za deset godina nastavka postojećih trendova – zaključio je Pejković.

Jedna od ključnih tema panela, kojega je moderirao glavni urednik Poslovnog dnevnika Mladen Miletić, bila je i uloga tehnologije. Ivana Galić Baksa, direktorica marketinga i korporativnih komunikacija United Medije i Nove TV, istaknula je da ‘mediji nose veliku odgovornost u svijetu brzih tehnoloških promjena koje oblikuju društvo i međuljudske odnose‘.

– U vremenu nesigurnosti opstaju oni koji imaju jasnu svrhu, agilnost i hrabrost za autentično i empatično komuniciranje. Ključno je zadržati dozu optimizma – promjene gledati kao prilike, a ne kao prijetnje – izjavila je Galić Baksa.

Akademik Bojan Jerbić, profesor emeritus na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, osvrnuo se i na pitanje imamo li uopće mogućnost aktivno utjecati na smjer razvoja društva ili smo prepušteni globalnim kretanjima.

- Na budućnost u određenoj mjeri utječu oboje: nezaustavljive sile globalnih događaja i snaga osobnog djelovanja, koje se mogu akumulirati i promijeniti smjer društva tijekom vremena. Drugim riječima, ako se kao pojedinci aktivno uključimo u procese koji oblikuju našu budućnost, makar samo unutar ograničenog prostora djelovanja, ostvarit ćemo priliku da shvatimo globalna kretanja te bolje razumijemo kako će se budućnost razvijati ili pak kako najbolje djelovati u vlastitom mikro-svijetu - poručio je Jerbić.

Anita Letica, predsjednica Uprave Philip Morris Zagreb, objasnila je važnost predviđanja promjena i prilagodbe poslovanja u nepredvidivom okruženju.

– U Philip Morrisu promjenama ne pristupamo reaktivno, već ih proaktivno predvodimo. Takav pristup traži viziju, strpljenje, ulaganja i dosljednost – i upravo to nas dugoročno izdvaja u kontekstu otpornosti i spremnosti na promjene. Naprimjer, ulaganja u bezdimne proizvode i znanstvene dokaze iza njih pokrenuli smo prije više od desetljeća, onda kad to nitko nije mogao ni zamisliti. A rezultati tako velike promjene su vidljivi već danas. Segment bezdimnih proizvoda sada čini 40 posto ukupnog neto prihoda. No, svjesni smo da možemo ostvariti još i veći društveno pozitivan utjecaj, što uvelike ovisi i o izgradnji poticajnog regulatornog okruženja prilagođenog novim realnostima – kazala je Letica.

Panelisti su također naglasili da je proaktivan pristup ključan u nepredvidivim vremenima te da se od budućih lidera očekuje razvoj future-ready mentaliteta, o kojem će više govoriti Howard Yu na konferenciji Future Tense powered by Lürssen 8. svibnja, a na pozornici konferencije pridružit će mu se i Tamira Snell, Peter Hinssen, Carl Honoré, Sami Kazi te vodeći predstavnici poslovne zajednice.