[Poslovna scena] Braća Pivac velikim investicijama podigla Vajdu u sam vrh međimurskog biznisa

Početkom lipnja Vilim Simon imenovan je predsjednikom Uprave Vajde nakon što je Alen Kajmović prešao u građevinsku tvrtku Međimurje PMP. Simon je prije toga bio član Uprave, a njegov donedavni šef u izjavi za Lider za njega je rekao da je 'u svakom segmentu pokazao rezultate', te da doista smatra da će nastaviti istim tempom, ako ne još i dodatno podići letvicu.

Simon je dobio podršku obitelji Pivac koja je preko svoje Grupe Pivac vlasnik Vajde, da nastavi s razvojem kompanije koja je lani ostvarila nešto manji prihod (552,4 milijuna kuna) u podnosu na 2020. (568,5 milijuna kuna).

Simon kaže da je kompanija stabilna unatoč poremećajima prethodne dvije godine. Taman kad se pandemija primirila, izbio je rat u Ukrajini, no veli da su prilagodbe tržištu i različitim okolnostima svakodnevica, a iskustvo iz pandemije dodatno ih je poučilo kako je važno biti spreman na različite izvanredne situacije. No on vjeruje u kontinuitet zahvaljujući 'specifičnoj strukturi sustava'. Riječ je, objašnjava, o zaokruženom poslovnom ciklusu – od uzgoja stoke, proizvodnje i prerade svježeg mesa, do distribucije kroz vlastitu maloprodajnu mrežu, odnosno plasmana u svim većim trgovačkim lancima.

Otkako je Grupa Pivac preuzela Vajdu, poslovanje je stabilizirano te je ostvareno nekoliko značajnih investicija. Već u prvoj fazi, tijekom 2016. godine, uloženo je više od 11 milijuna kuna u opremu, strojeve i infrastrukturu, a potom je od 2017. do 2019. godine proveden veliki investicijski ciklus vrijedan 50 milijuna kuna koji je obuhvatio unaprjeđenje proizvodnog pogona, nabavu strojeva i opreme, proširenje kapaciteta i modernizaciju rashladnog sustava.

- Zahvaljujući tom projektu, sufinanciranom s bespovratnih 22,3 milijuna kuna Programa ruralnog razvoja, Vajda danas ima jedan od najsuvremenijih pogona za klaoničku obradu u regiji. Posljednje investicije koje su se provodile u Vajdi bile su orijentirane na to da podignemo letvicu kad je u pitanju naša sredina, posebno kad se uzme u obzir činjenica da se nalazimo u samom središtu Čakovca. Tako smo izgradili potpuno novi i zatvoreni sustav prijema životinja čime smo napravili golemi iskorak kad su u pitanju naši odnosi s lokalnom samoupravom i ljudima s kojima zajedno živimo – kaže Simon.

Dodaje da su izgradili i potpuno novu kotlovnicu, a lani i najveću krovnu fotonaponsku elektranu u Međimurju snage 1,1 megavata. Tom elektranom dobivaju četvrtinu struje koju troše tokom godine. Ta je investicija koštala 6,2 milijuna kuna gdje je 50 posto financirano sredstvima iz fondova EU. Ove godine pak, u ožujku, pustili su u pogon i najsuvremeniji pročistač otpadnih voda na sjeveru Hrvatske koji je u potpunosti financiran vlastitim sredstvima ukupne vrijednosti 15 milijuna kuna.

- Unatoč cjelokupnoj situaciji koja nas okružuje, svi smo svjesni kako jedino konstantnim ulaganjima u ljude i pogone možemo uvijek biti spremni na sve. Zato tu ne planiramo stati. Nastavit ćemo ulagati u proizvodne kapacitete i fokusirati se na maksimalno korištenje domaće sirovine jer nam je i ova kriza potvrdila koliko je važna samodostatnost u poljoprivrednoj proizvodnji – kaže Simon.

Dodaje da je upravo ta samodostatnost, sigurni izvori domaće sirovine, investicije u opremu i tehnologiju, vlastita infrastruktura i logistika i zaposlenici omogućili dosadašnje poslovne rezultate Vajde i cijele Grupe Pivac. Kad je pak u pitanju radna snaga, mesara u Hrvatskoj fali. Zato u Vajdi stipendiraju učenike koji se školuju za mesare. Riječ je o projektu u suradnji sa Srednjom školom Prelog i Srednjom strukovnom školom Varaždin i kaže da zahvaljujući tome danas mogu biti zadovoljni s radnom snagom, očekujući i buduće generacije mesara.

- U posljednje tri godine izdvojili smo preko 550 tisuća kuna za sustav stipendiranja koji učenicima jamči brojne pogodnosti tijekom školovanja i siguran posao u Vajdi nakon škole. Osigurali smo opstanak branši koja je deficitarna, vratili povjerenje u sustav stipendiranja potvrdom kako je riječ o win-win modelu za učenike, njihove roditelje, obrazovni sustav i privatni sektor te osigurali našoj budućnosti posao kod kuće s dobrim uvjetima – kaže Simon.

Prije ulaska u Grupu Pivac 2015. Vajda je bila na 10. mjestu po prihodima u Međimurskoj županiji, dok je danas druga po snazi pojedinačna tvrtka. Uspjeh je time veći jer je riječ o gospodarski vrlo aktivnoj županiji.