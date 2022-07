[Poslovna scena] Capaxu je Jadran postao pretijesan, pa servisira motore na jahtama širom Mediterana

Unatoč pandemijskoj krizi i svim drugim poteškoćama s kojima se nosila u protekle dvije turbulentne godine, brzorastuća šibenska tvrtka Capax rasla je i 2020. i 2021. godine, nastavivši i u kriznom razdoblju trend koji je započela od svog osnutka prije dvanaest godina. Prošlu su poslovnu godinu završili sa više od 57 milijuna kuna prihoda, godinu prije sa više od 53 milijuna kuna.

Tvrtka za tehnički menadžment, konzalting i nadzor u gradnji i remontu brodova, dijagnostiku, servis i popravak brodskih motora, održavanje te pregled i inspekciju jahti i megajahti zapošljava trenutno 30 ljudi, a zajedno sa tvrtkama Danka Končara, Servisnim Centrom Trogir odnosno LNS Industries registriranim na Malti, koje upravljaju marinom u Trogiru, suvlasnik je tvrtke Adria Docks koja zapošljava oko 70 ljudi i ostvarila je lani nešto manje od 50 milijuna kuna prihoda.

Capaxovi klijenti su vlasnici jahti odnosno njihov menadžment, osiguravajuća društva te brodogradilišta i marine. Glavnina biznisa odnosi se na servis brodskih motora na cijelom Mediteranu, pa je prošle godine tri četvrtine prihoda ostvareno izvan Hrvatske. Capaxovi mobilni timovi prate klijente s kojima imaju dugogodišnju suradnju gdje god im je potrebna njihova usluga. Serviseri u Hrvatskoj rade od Dubrovnika do Pule, no najveći dio posla odvija se u Trogiru gdje je Capax, rekosmo, suvlasnik tvrtke. Brzorastuću šibensku tvrtku osnovala su trojica suvlasnika s jednakim udjelima - Mario Baljkas, Teo Petričević i Željko Tešija. Sva trojica radila su ranije u današnjem Iskra brodogradilištu koje se u to vrijeme zvalo NCP.

Najveći izazov i Capaxu je kao i mnogim drugim tvrtkama pronalazak kvalitetne i kvalificirane radne snage, a najponosniji su na činjenicu da su uspjeli zadržati zaposlenike s kojima su i započeli.

- U posljednjih pet godina ostvarujemo suradnju sa Industrijsko-obrtničkom školom u Šibeniku. Dolaze nam praktikanti i svaku godinu zapošljavamo jednog do dva dečka koji završe školu i nastavljamo ga trenirati. Proces od završetka škole do onog trenutka kada može samostalno obavljati posao na terenu traje oko pet godina. To je dugo razdoblje, ali trenutno ne vidimo neku bolju opciju. Nemoguće je kupiti nekoga na tržištu rada, jako malo ljudi se bavi ovim poslom – kaže Teo Petričević, direktor i jedan od trojice suvlasnika šibenske tvrtke, s kojim razgovaramo u Capaxovoj poslovnoj zgradi u kojoj su servisna radionica, laboratorij za analizu motornih ulja, učionica za školovanje servisera i uredske prostorije. U tu je poslovnu zgradu, smještenu uz ogradu ogromnog industrijskog kompleksa Impol TLM-a u šibenskim Ražinama, završenu 2018. godine, uloženo 2,1 milijuna eura od čega oko 750 tisuća eura sredstava iz EU fondova. Zbog potražnje za sve većim kapacitetima 2020. godine završena je i druga hala vrijedna oko 800 tisuća eura.

U Capaxu navode kako je njihova tvrtka predvodnik domaće yachting industrije, da su njihovi servisni timovi vrhunski educirani i opremljeni za najčešće tipove brodskih motora, kopči i generatora u većim jahtama i megajahtama. Petričević kaže da u suradnji sa kooperantima nastoje zadovoljiti potrebe svojim klijentima odnosno ponuditi uslugu po sistemu „ključ u ruke” te da ako žele biti dio mediteranskog tržišta, moraju graditi kvalitetne odnose sa drugim kvalitetnim tvrtkama.

- Jedino tako možemo pozicionirati hrvatsku yachting industriju na mjesto koje joj pripada. Hrvatska je atraktivna mediteranska država čijim morem u sezoni plovi na tisuće jahti, ali tokom zime se rasprše drugdje. Želimo na Jadranu zadržati sve veći broj jahti. Hrvatska yachting industrija participira sa oko dva posto ukupnog mediteranskog tržišta, mogućnost za širenje je jako velika. Jedan od razloga je taj što su naše tvrtke u tom biznisu relativno nove, a drugi problem je što nema dovoljno kvalitetnih firmi. Mi pokušavamo partnerskim odnosom utjecati na druge firme da krenu poboljšavati svoje usluge. Samo ako djelujemo zajedno Hrvatska može na tržištu biti prepoznatljiva i priznata - promišlja Teo Petričević, direktor Capaxa, tvrtke koja je narasla toliko da joj je Jadran postao premali, koja nastavlja rasti na Mediteranu i planira nove investicije u proširenje kapaciteta.