[Poslovna scena] ‘Dalmatinski kralj bazena‘ Ivica Babić: Potražnja u Hrvatskoj porasla je sto posto!

Satelitske snimke Europe pokazuju zanimljiv trend – danas skoro svaka kuća ima bazen, i to ne samo u turistički razvijenim dijelovima kontinenta. Cijene izgradnje bazena su posljednjih nekoliko desetljeća jako pale, a zarobljenost u kućne i dvorišne gabarite tijekom pandemijske zaključanosti nagnala je mnoge da se otisnu u projekte o kojima su dotad samo razmišljali. Bazen tu, bazen tamo, posvuda su nicali bazeni. Hrvatska nije iznimka. Tom trendu svjedoči i osnivač tvrtke Bazenska tehnika Ivica Babić.

Bazeni su 'must have'

– Što se tiče potražnje za bazenima, tržište u Hrvatskoj poraslo je za sto posto. Gotovo sedamdeset posto onih koji u zadnje vrijeme grade kuću, planira da će imati bazen. Dio je to šireg trenda, odete li na Google maps i pogledate satelitske snimke Francuske i Španjolske, vidjet ćete da je sve puno plavih točkica – govori Babić koji se vratio iz Njemačke gdje je odrastao i prije 12 godina u Dicmu kraj Splita otvorio specijaliziranu tvrtku za prodaju bazenske tehnike. Svojim je biznisom pokrio cijelu bazensku paletu – veleprodaju, maloprodaju i izgradnju bazena. Dosad je napravio više od 1600 bazena u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Zadru i Dubrovniku gdje već godinama radi s partnerom. Iako izgradnja bazena cvate i u nekim drugim dijelovima Hrvatske, na primjer u Istri, Babiću ne pada na pamet 'uništavati nečije tržište' i nametati se s manjom cijenom jer tako, smatra, radi štetu i sebi i drugima.

Posla je u Splitsko-dalmatinskoj županiji sve više, pokazuju to i financijski rezultati Bazenske Tehnike koja je u pandemijskim godinama ostvarila milijun kuna više prihoda no 2019., a već sad ima naznaka da će rezultati ove godine biti još i bolji. Babić tvrdi da je siječanj, u kojem se tvrtke obično pokrivaju rezultatima od studenog i prosinca, donio nevjerojatnu potražnju. Eventualna prepreka u ostvarenju rezultata bit će nastavak poremećaja u dobavi materijala. Osim što su i nestašice i cijena i doprema materijala postale problematične, potražnja za bazenima je rasla.

- Budući da smo generalni zastupnici desetak tvrtki za Hrvatsku, dobavljači su mi rekli da je potražnja rasla sedamdeset posto godišnje u Njemačkoj, koja nije tipično ljetno turistička zemlja, a tako je bilo i u Nizozemskoj, Belgiji, dijelovima Francuske. Potražnja je odjednom bila toliko velika da te količine nisu mogli proizvesti, a dodatan problem je što skoro sve sirovine od metala do ABS plastike dolaze iz Kine. Poskupljenja su bila tolika da ih je teško i izračunati. Po pravilu biste 2019. dobili cjenik koji vrijedi od 1.1. do 31.12., a u 2020. i 2021. su te cijene mijenjane četiri do osam puta. Nebulozno je koliko su te cijene otišlo gore. Trenutačno je stanje s dobavom materijala još uvijek vrlo teško – priča Babić koji radi bazene za privatne investitore.

Prema njegovim riječima, najgore je bilo 2020., ali on se pripremio, riskirao je i unaprijed napravio zalihe ne znajući što će se u toj godini događati. Kad je vidio da posao unatoč koroni dobro ide, isto je napravio za 2021., a za ovu je godinu zalihe pripremio već u kolovozu. Uz ogromna kašnjenja isporuke, uspio je dobaviti materijale, mada ni to nije išlo glatko. Dok se prije na njih čekalo tri dana, sad se čeka četiri do šest tjedana. Iz SAD-a se ne može dobiti ništa, tvrdi dodajući da materijale koje je naručio prije osam mjeseci još nije dobio.

Unatoč neugodnostima koje je izazvala, pandemija koronavirusa učinila je na neki način i uslugu akterima na bazenskom tržištu. Vlasnik Bazenske Tehnike objašnjava da je s godinama i velikom potražnjom cijena bazena jako pala i mnogi su, vidjevši da mogu profitirati na toj potražnji uletjeli u biznis te su se cijene spuštale na nerealne razine. No, to se sada u koroni normaliziralo.

Veliki projekt - webshop

Bazenska tehnika ovih dana finalizira projekt na kojem već godinama radi, otvara webshop na kojem će bazensku opremu moći građani, ali i poslovni korisnici. Bit će to maloprodajni i veleprodajni punkt koji će detaljno informirati kupce o proizvodima i tako prodavačima uštedjeti vrijeme koje odlazi na objašnjavanje. – Po obimu proizvoda koje ćemo nuditi, bit će to možda i najveći webshop bazenske tehnike u Europi. U planu nam je stranicu napraviti i na engleskom i na njemačkom jeziku, tako da će to biti i otvaranje europskom tržištu – tumači Babić, koji je kao dvadesettrogodišnjak nakon odsluženja vojnog roka odlučio ostati u Hrvatskoj umjesto da se vrati u Njemačku gdje ga je čekao siguran posao. Problem je taj, ističe Babić, što u inozemstvu vlada veliko nepovjerenje prema hrvatskim tvrtkama, što je kočnica za izvoz. Pojašnjava da u Hrvatskoj mnoge europske zemlje imaju podružnice i prodaju svoju robu koja je konkurentna hrvatskim proizvodima i za to imaju potpore svojih država, a da naše tvrtke takvo pokriće nemaju.

Nepovjerenju spram hrvatskih proizvoda osvjedočio se i sam budući da u portfelju ima i vlastite proizvode kao što su elektro ormari za bazene i pumpa za bazen. – Jednoj talijanskoj tvrtki dali smo da nam brendira pumpu kao IVEGA. Takvu istu pumpu naručio je i Nijemac te je drukčije nazvao. Ljudi će kupiti njemački proizvod jer kupuje njemačku kvalitetu, a neće Ivegu, što je sto posto identičan proizvod samo drugačije brendiran i povoljniji, jer ja sam naručio veću količinu. Žao mi je da nema tog povjerenja - komentira Babić kako na stranim tržištima postoji zazir od proizvoda s Balkana. Sa svojim proizvodima pod brendom IVEGA morao je malo zastati, ali sada polako nastavlja ići u tom smjeru pouzdajući se u renome koji je izgradio sa svojom tvrtkom te će svoje proizvode sada brendirati kao IVEGA by Bazenska tehnika. IVEGA je akronim imena Babićeve petero djece za koje i gradi svoje bazensko kraljevstvo.

Babić kojeg nazivaju 'dalmatinskim kraljem bazena' očekuje da će i idućih godina lagano rasti. Svjestan je da potražnja za bazenima kroz pet godina neće biti kao što je sada, ali smatra da ona nikada neće pasti na nulu. U konačnici, bazene koje je dosad izgradio treba i održavati. Imao je već upita stranih investitora za kupnju tvrtke, ali za to, tvrdi Babić, nema šanse da se dogodi. – Ostavio sam ovdje svoju krv i ne dam ovo nikome. Nema cijene za koju bih prodao firmu – kategoričan je poduzetnik iz Dicma.