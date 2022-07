[Poslovna scena] Finski Marinetek u Stankovcima udvostručuje kapacitete proizvodnje pontona za marine

Organizacijske poteškoće sa preseljenjem proizvodnje iz pogona u kompleksu šibenskog brodogradilišta, najprije u šibensku industrijsku zonu a onda i u poslovnu zonu u susjednoj zadarskoj županiji, usporile su rast i razvoj tvrtke Marinetek Adriatic. Poslovne 2018. koja je bila najbolja godina otkako je 2005. osnovana kao joint venture tvrtka finskog proizvođača opreme za marine i grupacije NCP koja je tada upravljala škverom, tvrtka Marinetek Adriatic ostvarila je oko 40 milijuna prihoda, da bi se 2019. kada su raskinuli odnos s NCP-om i postali dio grupacije Marinetek, prihod prepolovio.

Oko 20 milijuna kuna uknjižili su i 2020. a prihod im je lani narastao na 24 milijuna kuna. Direktor tvrtke Boris Miškić, s kojim razgovaramo u uredu u središtu Šibenika smještenom u nekadašnjoj upravnoj zgradi propaloga šibenskog brodara Slobodna plovidba, kaže da se lošiji poslovni rezultati u posljednjih nekoliko godina nisu dogodili zbog utjecaja korona krize nego upravo zbog tih organizacijskih poteškoća ali i usporavanja velikih projekata izgradnji marina.

– Sudjelujemo u procesu izgradnje marina. Naši pontoni dolaze na kraju. Za finsku grupaciju zastupamo područje Mediterana. Iz Šibenika dogovaramo poslove od Gibraltara do Bospora, nismo samo izvršitelji. Nismo, dakle, samo proizvođači i nije u pitanju samo prodaja opreme nego smo u suradnji sa partnerima i izvođači po sistemu 'ključ u ruke'. U Šibeniku smo razvili know how - kako pristupiti klijentu, kako s njim napraviti početni projekt i idejno rješenje te kako zajedno doći do realizacije. U tome imamo slobodu od strane grupacije Marinetek koja globalno posluje kroz nekoliko tvrtki koje imaju visok stupanj autonomije.

Najznačajniji projekt u kojem sudjelujemo u Hrvatskoj je ove godine izgradnja Marine Polesana u Puli u koju u nekadašnjoj vojnoj zoni Katarina Monumenti investira tvrtka Danka Končara. Osim jedne velike marine na Malti, u posljednjih par godina nismo imali projekata izvan Hrvatske – objasnio nam je direktor Boris Miškić poslovni model tvrtke Marinetek Adriatic koja proizvodi i prodaje pontone za marine, instalira ih i pušta u pogon zajedno sa sidrenim sustavima te savjetuje investitore pri izgradnji luka nautičkog turizma.

Rast cijena

Najviše poteškoća u poslovanju predstavlja stalni porast cijena materijala zbog čega i oni moraju konstantno korigirati cijene i tražiti avansno plaćanje, ali i kašnjenja drugih izvođača radova zbog kojih sa postavljanjem pontona počinju i nekoliko mjeseci kasnije od predviđenog roka. Preseljenje proizvodnje pontona u poslovnu zonu u Stankovcima koji nisu na obali mora nešto je povećalo troškove transporta, no pet puta veći proizvodni pogon za upola nižu cijenu donekle je nivelirao trošak dodatnih kamiona od hale do obale ali i otvorio nove mogućnosti.

U Stankovcima imaju kapaciteta za udvostručenje proizvodnje i u tom smjeru idu i planovi za idućih pet godina. Marinetek Adriatic u Hrvatskoj je praktički monopolist koji pokriva gotovo cijelo tržište dok se na tržištu Mediterana tvrtka natječe sa talijanskom, francuskom i švedskom konkurencijom.

Razvojni planovi za nastavak širenja poslovanja na Mediteranu uključuju i širenje mreže partnera s kojima bi bili konkurentniji u izvedbama po sistemu 'ključ u ruke' i zagrabili veći dio mediteranskog tržišta. Za osiguranje trenutnih proizvodnih kapaciteta, poteškoća s radnom snagom nemaju.

Ukupno ih je 19, a Miškić priznaje da radničke plaće nisu naročito velike ali s ponosom govori o drugim pogodnostima poput odnosa prema ljudima i poslu prilagođenom mediteranskom načinu života, u kojem u proizvodnji svira glazba, u kojem se može predahnuti i otići kući ranije ako je posao gotov.