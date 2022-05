[Poslovna scena] Miret na razvalinama ‘Mr. Josepha‘ proizvodi jedinstvene ekološke tenisice od konoplje

Piše: Mladen Volarić

Domagoj Boljar je ekonomist poduzetništva i marketinga, a njegov mlađi brat Hrvoje magistar je industrijskog dizajna. Njihov obećavajući i na svjetskom tržištu već prepoznat proizvod je eko-tenisica pod brendom Miret, u kojoj je 97 postotni udio prirodnih materijala. Jabuka ne pada daleko od stabla, pa su i oni mnogo o obućarstvu naučili od svog oca Josipa Boljara, koji je u Bariloviću osnovao 80-tih godina izvorni Miret.

Bila je to tvornica koja je proizvodila visokosofisticirane strojeve za mjerenje površine kože, industrijska napajanja, i mnogo toga, a današnji suvlasnik Aquaestil Plusa Boris Ferkula bio je tada glavni inženjer za automatiku. U ratu je taj projekt zamro, a Josip Boljar preorijentirao se 1994. godine na proizvodnju kvalitetne i prestižne kožne obuće pod brendom ‘Mr. Joseph’.

Domagoj Boljar kao specijalist za marketing i brat Hrvoje kao dizajner završili su 2009. godine studij i pridružili se ocu s namjerom da na još višu razinu dignu Miret kao poduzeće koje je tad zapošljavalo stotinjak ljudi, imalo 22 maloprodajna mjesta diljem Hrvatske, te stabilan izvoz.

- Pogodila nas je tada svjetska kriza, a još više i očeva bolest, a mi smo 2010. unutar Mireta kreirali naš mini-brend kožnih tenisica ‘Jots’ unutar firme koja je zbog svih okolnosti tada tonula. Ali, tada smo brat i ja stekli dragocjena iskustva, od toga od čega se obuća sastoji, kako razvijati proizvod i materijale, kako surađivati s modelarima… Taj mali projekt čak je bio i profitabilan, ali s ekonomskog gledišta, kratkog daha - kazao je Domagoj Boljar.

Preko ‘Jotsa’ su tvrtku prepoznali značajni inozemni igrači, prvo u Parizu i Amsterdamu kao ‘mali razvojni studio za luksuzne tenisice’. S obzirom na kvalitetu tenisica, počeli su javljati strani brendovi da Boljari za njih razvijaju njihove luksuzne proizvode.

- Nije to bio klasičan lohn-posao, jer mi smo u tom sustavu za njih predlagali nabavu materijala, sudjelovali u razvoju dizajna i tehničke pripreme, i na kraju proizveli tenisice za njih. Borili smo se od 2013. do 2018. godine, radili smo za francuski odjel Kris van Assche, Paco Rabanne, nizozemski ETQ... Bilo je to izazovno, ali smo bili stalno potkapitalizirani, jer smo izrastali iz zgarišta ‘Mr. Josepha’. Ali, time smo duboko ušli u razumijevanje svih procesa u obućarskoj industriji – objašnjava Domagoj Boljar.

Obilaskom mnoštva obućarskih tvornica diljem Europe, dizajner Hrvoje Boljar shvatio je da je obućarska industrija strašan zagađivač okoliša u svim segmentima proizvodnje, od štavljenja kože, do načina kako ljudi odbacuju u prirodu iznošenu obuću napravljenu od plastike i sličnih sintetskih materijala. Rekao je da želi iznova dizajnirati obuću da bude kompatibilna s prirodom, bilo je to još 2015. godine, kad još raspadna mikroplastika nije bila globalna tema.

Ipak, tražili smo dobavljače drugačijih materijala, koji možda imaju neku ‘zelenu crtu’, i u to vrijeme Hrvoje je, vjerojatno prvi u svijetu razvio projekt tenisice od konoplje i drugih prirodnih materijala.

Nije tu bitan, a često krivo shvaćen pojam ‘biorazgradivosti’, dodaje Domagoj,već je riječ o materijalima koji su napravljeni tehnologijom bez uporabe opasnih kemikalija, i bez ugradnje plastičnih materijala u bilo kojem obliku. OK, i plastika se može razgraditi, ali do razine mikroplastike, koja ulazi u životne cikluse.

Miret je u tom smislu sinergija znanja i tradicije u proizvodnji obuće, znanja o razvoju proizvoda, te ekoloških i ekonomskih načela. No, u nedostatku kapitala i ‘black swan’ situaciji, Domagoj i Hrvoje 2018. godine napustili su suradnju s inozemnim brendovima, i posvetili se iznova svojoj ideji proizvodnje tenisica iz prirodnih materijala. To se poklopilo i sa sazrijevanjem globalne svijesti potrošača, a Miret je tada bio avangarda s provjerenom tehnologijom u skladu sa zelenom filozofijom.

- U Hrvatskoj su u to vrijeme već stasao startup sustav, nastali su tada akceleratori, kickstarter platforme, poslovni anđeli, fondovi rizičnog kapitala i izvori bespovratnog kapitala, sve do Funderbeama kao krupnog izvora financiranja, kojima smo mi postali interesantni, a prvih 250 tisuća eura dobili smo preko Fil Rouge Capitala.

Ove godine preko Funderbeama odobreno nam je između pet i šest milijuna kuna kapitala, s kojim namjeravamo višestruko povećati proizvodnju tenisica, koje se za nas sad proizvode u Virovitici i Koprivnici. Sirovinu nabavljamo od 15 proizvođača iz devet zemalja iz EU-a. Naša uloga je u razvoj proizvoda, materijala, dizajn, kao i marketing, brendiranje i prodaju. Prodaju imamo isključivo putem našeg weba - kazao je Domagoj Boljar.

Miret je, dodao je Boljar, klasičan primjer mladog tima koji ima znanje, dobar proizvod i tržište, ali nema kapitala, i kao takav je savršena priča za investitore.

- U igri je između pet i šest milijuna kuna koje je svojom kampanjom prikupila Funderbeams kampanja za grupno investiranje. Njome je 207 pojedinaca iz Hrvatske i izvan nje ulagalo u nas od simboličnih 250 pa do po 50 tisuća eura, čemu treba dodati i institucionalne investitore. Time smo dobili dva puta veći iznos kapitalizacije od svega što smo ukupno tijekom četiri prethodne prikupili, rekao je Domagoj Boljar.

Miret će tim kapitalom moći udovoljiti narudžbama, unaprijediti razvoj novih modela i lanjsku proizvodnju i isporuku od 2.000 tisuće pari tenisica izrađenih od konoplje, kenafa, lana, pluta, drva, kukuruza, jute, eukaliptusa, novozelandske vrhunske ovčje vune i kaučuka, te višestruko povećati proizvodnju i udovoljiti rastućim narudžbama.

Do sad je svoje prve tenisice Miret isporučio kupcima iz 65 zemalja diljem svijeta. Zaključene su i dvije narudžbe za poslovne klijente za njihove zaposlenike. Svojim primjerom braća Boljar prebrođuju klasičan ponor između inovatora i primjene njihovih inovacija u proizvodnji i putu prema tržištu.