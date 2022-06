[Poslovna scena] Nino Varga: Planiramo nove akvizicije. Čakovečki mlinovi su lovac, a ne lovina

Kako se približava žetva, u Čakovečkim mlinovima privode kraju pripreme za otkup. Kolika će cijena žitarica i uljarica biti, za sada još nije poznato, no predsjednik Uprave Nino Varga kaže da će ponuditi poljoprivrednim proizvođačima otkup svih količina koje gravitiraju prema njihovom mlinu tijekom srpnja i početka kolovoza. I standardno, dodaje, bit će plaćena unutar dva radna dana.

Ne samo za Čakovečke mlinove, nego za cijelu mlinarsko-pekarsku industriju ova će godina biti izazovna kao nikad do sada. U pandemiji su dobavni lanci ipak koliko toliko funkcionirali, rat u Ukrajini blokirao je isporuku iz najveće europske žitnice odakle dolazi 30 posto svjetske pšenice. K tome, sankcije Rusiji uzrokovale su opći rast većine energenata i proizvoda povezanih s naftom. Zato ćemo s pažnjom posebno pratiti ovogodišnje poslovanje mlinsko-pekarske industrije.

Lani pak čakovečka je tvrtka ostvarila 218,9 milijuna kuna prihoda, najviše do sad, no to je tek 15 posto u odnosu na cijelu Grupu (ostatak Grupe Čakovečki mlinovi koju čini maloprodaja mješovitom robom ostvarila je 1,2 milijardu kuna). Pritom je neto dobit matice lani iznosila 13,6 milijuna kuna, a godinu dana prije 16,3 milijuna kuna.

Varga veli da je Grupa poslovala stabilno u krizi, međutim vanjski faktori na tržištu uzrokovali su različitu profitabilnost poslovanja. Tako je u 2020. Grupa postigla rekordnu EBITDA-u od 100,9 milijuna kuna kao posljedica povećane potrošnje kućanstava uzrokovane pandemijom. No prošle je godine EBITDA bila manja i iznosila je 84,5 milijuna kuna. Slično je i kada gledamo matičnu kompaniju; u 2020. njezina EBITDA iznosila je 26,2 milijuna kuna, a prošle godine pala je na 18 milijuna kuna. Razlog Varga vidi u tome što su inflatorna kretanja prenesena s robnih burzi snažno počela utjecati na troškove u proizvodnji (prvenstveno žitarice, energija i proizvodni materijal) već u 3. kvartalu prošle godine – znatno prije nego je to postala opća tema. Uz to su rasli i troškovi zaposlenika kao posljedica poboljšanja uvjeta prema njima.

- U zadnje dvije godine odradili smo niz strateških projekata internih reorganizacija i pripajanja društava kćeri s ciljem postizanja financijske i operativne efikasnosti Grupe – kaže Varga.

Usprkos svemu, ulagalo se. Ukupna je vrijednost tih ulaganja u posljednje dvije godine 83,3 milijuna kuna, a primarno su se odnosila na trgovinu. Otvoreno je nekoliko novih prodavaonica srednje veličine na kontinentu i obali te je obnovljeno niz prodavaonica, od čega 26 u Međimurju.

- Ove godine planiramo ulaganja u izgradnju i opremanje devet novih prodavaonica te u daljnju obnovu postojećih. U segmentu Prehrane kontinuirano ulažemo u modernizaciju i automatizaciju proizvodnih procesa, podjednako u mlinarstvu i pekarstvu i sve to financiramo vlastitim sredstvima. Trenutno provodimo strategiju razvoja i vrijednosnog jačanja segmenta Trgovine koju smo definirali 2020., koja uključuje integraciju društava kćeri, kapitalna ulaganja, centralizaciju funkcija, rebranding kao i organski rast te potencijalne akvizicije. Situacija pandemije i rata u Ukrajini nije nas usporila u tim aktivnostima, ali je zahtijevala dodatan fokus menadžmenta na troškove nabave i aktivnu cjenovnu politiku u prodaji. Ove godine će to svakako biti prioritetni zadaci – kaže Varga.

Grupa Čakovečki mlinovi sa svojom mlinsko-pekarskom industrijom i trgovinom na svoj način rješava problem radne snage, aktualan već nekoliko godina, kaže Varga. Grupa zapošljava 2.500 radnika, u trgovini i prehrambenoj proizvodnji, na geografskom području od Virovitice do Čakovca, Zagorja i Zagreba, Istre, Kvarnera i Krka.

- Svako od ovih područja djelatnosti i geografskih područja ima svoja ciklička i sezonalna kretanja koja nastojimo uravnotežiti i internom reorganizacijom - kaže.

Obitelj Varga vlasnik je oko 27 posto dionica Grupe Čakovečki mlinovi, oko 41 posto drže mirovinski fondovi, a ostatak uglavnom drže mali dioničari, uz nekoliko institucionalnih investitora. Nino Varga je prije dvije godine došao na čelo kompanije zamijenivši oca Stjepana. U razgovoru za Lider, na pitanje jesu li Čakovečki mlinovi lovac ili lovina, rezolutno je odgovorio - lovac. Hoće li u tom smislu biti nekih preuzimanja, za sada ne znamo, no kako je tada rekao, planiraju akvizicije i proširenje maloprodajne mreže.