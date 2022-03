[Poslovna scena] Novi veliki igrači u prehrambenoj i drvnoj industriji virovitičke regije

Pišu: Goran Gazdek i Goran Litvan

Obitelj Vampovac nakon preuzimanja Tvina ima velike planove za cijelu Contorte grupu, novi suvlasnik orahovičkog Pan parketa Oleg Uskoković najavljuje da će tvrtka biti nositelj povezivanja hrvatske drvne industrije, Stipo Matić oko PP-a Orahovica stvara moćnu Agro invest grupu, Žito Marka Pipunića preuzelo je suhopoljsku Dibu u problemima, a Zvonimir Sedlić pokreće u Slatini prvu proizvodnju škroba u Hrvatskoj.

Kad smo krenuli autocestom od Zagreba do Kutine, preostalo je još 70-ak kilometara kroz moslavačke brežuljke do ravnice i Virovitice bez autoceste. U povratku, do 'prigorskog ipsilona' 90-ak je kilometara. A s druge strane, do Osijeka i Slavonike, više je od sto kilometara. Razapeta između Podravine i Slavonije, Virovitičko-podravska županija (VPŽ) jedno je od područja najudaljenijih od ikakve brze ceste. Samo je Dubrovnik od većih gradova udaljeniji, ali i to će se promijeniti kad počne vožnja preko Pelješkog mosta.

Prometna izoliranost jedan je od razloga zaostajanja ove regije. Županija je na dnu u Hrvatskoj prema plaćama – u prosincu prošle godine isplaćena je prosječna plaća od 6196 kuna, što je čak 1084 kune (15 posto) manje od državnog prosjeka. Što se tiče broja zaposlenih, posljednjih godina smjenjuje se na pretposljednjem mjestu s Požeško-slavonskom županijom, uvjerljivo ispred Ličko-senjske, ali još uvjerljivije iza svih ostalih županija. Prema vrijednosti industrijske proizvodnje preskače još i najmanje industrijsku Dubrovačko-neretvansku županiju. S druge strane, u vrhu je, drugoplasirana, prema povlačenju novca iz fondova EU. U 2020. svaki stanovnik te županije 'povukao' je 887 kuna, što je 47 kuna manje od rekorda Međimuraca.

Zato se može reći da se VPŽ razvija na europski pogon. Sredstva iz fondova EU svakako pridonose smanjenju regionalnih razlike, ali mogu biti i dvosjekli mač. Ulaže li se previše u društveni standard, a premalo u realni sektor, dobit ćemo gradove i općine koji sa svojim slabašnim gospodarstvom neće moći financirati održavanje svih objekata sagrađenih badava.

Zašto je Vampovac ušao u proizvodnju

Virovitičko-podravska županija više nije najslađa u Hrvatskoj jer je ostala bez šećerane. Zato se ipak vraća pojam 'male Virdžinije', jer se oporavlja proizvodnja duhana. Ipak, ključne poslovne djelatnosti su poljoprivreda i drvna industrija, a ponajprije proizvodnja namještaja.

Upravo u toj branši su najveći poduzetnici. Nakon preuzimanja Tvina Mirjana Vampovac i njezin sin Hrvoje postali su najveći poduzetnici u županiji. Prije najpoznatijega virovitičkog brenda preuzeli su Select, još ranije Pro Wood (bivši DIK Đurđenovac), pa uz matični Contorte danas upravljaju respektabilnom drvoprerađivačkom grupacijom, koja ostvaruje 250 milijuna kuna prometa na godinu, a cilj je u idućih pet godina udvostručiti proizvodnju s istim brojem radnika, ali s novim strojnim parkom.

Contorte je počeo kao trgovac namještajem i zastupnik, a u međuvremenu se orijentirao na proizvodnju. Ipak, 'prodaja je najbolji posao', ustvrdio nam je Hrvoje Vampovac u svom prvom javnom istupu nakon preuzimanja Tvina.

– Pa što vam je bilo da idete u proizvodnju? – pitamo.

– Nismo imali više od koga kupovati – odgovara Vampovac. Razgovor s njim objavit ćemo u sutrašnjem nastavku serijala Poslovna scena

Povezivanje drvne industrije

Priča o masivnom namještaju u ovoj županiji zaokružuje se između Tvina i Pro Wooda, na rubu Orahovice, gdje uspješno posluje obiteljska tvrtka Ciprijanović. A o žilavosti drvoprerađivačke industrije svjedoče još dvije tvrtke s istoka županije – Pan parket iz Čačinaca i Auric Timber iz Slatine. Pan parket upravo je ovih dana u žiži zanimanja jer je postao 'poželjna udavača'. Preuzima ga austrijski holding Variso, u kojem tvrtka Gollner Textil ima 50-postotno vlasništvo, a po 25 posto drže Reno Budić i Oleg Uskoković. To su nedavno Lideru potvrdili i prvi čovjek Pan parketa Danijel Smiljanić i odvjetnik Uskoković, koji kaže da je ta transakcija dio šire strategije za povezivanje domaće drvne industrije, a Pan parket bit će nositelj tog povezivanja. U igri je i Drvoproizvod iz Jastrebarskog, koji je Variso već preuzeo.

Poljoprivreda Stipe Matića

Druga ključna odrednica županijskog poduzetništva je poljoprivreda, a najveća tvrtka je PP Orahovica, koja posluje u sklopu Agro invest grupe u vlasništvu Stipe Matića. Samo u orahovičkoj tvrtki lani je ostvaren prihod veći od 270 milijuna kuna (rast od 30-ak posto), a u grupaciji su i PPK Valpovo te nekoliko tvrtki iz BiH. PP Orahovica bavi se ratarstvom na 5220 hektara (uz 3500 hektara u kooperaciji i 17.000 tona otkupa), ima ribnjake, voćnjake i vinograde, stado od oko tisuću grla i silose kapaciteta 35.000 tona; i ima oko 250 zaposlenih (cijela grupacija 440). Očito je taj program onaj ljepši dio hrvatske poljoprivredne priče.

Za regiju je značajna i BAT-ova tvrtka Hrvatski duhani. Prošle godine nekim proizvođačima tuča je na šest hektara uništila gotovo sto posto ukupno posađenog duhana. No, zahvaljujući podršci i pomoći agronoma iz Hrvatskih duhana, proizvođači su uspjeli izvući i do 2,3 tone po hektaru, odnosno više od 13 tona duhana. Uz određene agrotehničke mjere omogućeno je da iz zaperka duhana niknu novi listovi.

Ipak, nije sve u poljima i šumama. I ova županija ima jaku IT scenu, koju predvodi već aformirana tvrtka Factory (Plava tvornica). I ona se, kao i orahovički Drontim, i mnogi drugi, ispilila iz Mreže inkubatora Virovitičko-podravske županije. Stoga je logično da se baš u Poduzetničkom inkubatoru u Virovitici upravo ovog četvrtka održava forum Lider invest istok, u sklopu ovogodišnjeg ciklusa potrage za najboljim hrvatskim proizvodnim investicijama.

