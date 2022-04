[Poslovna scena] Otkad je rat u Ukrajini svi traže hrastovu građu iz šuma i pogona grofovskih obitelji

Piše: Goran Gazdek

Priča o nastanku tvrtke Auric Timber moderna je bajka koja je već počela ispisivati svoje stranice. Tako piše na web stranici slatinskog drvoprerađivača osnovanog pod nazivom Slavonski hrast u listopadu 2013. godine. Fotografije prekrasnih hrastovih šuma uz podatak da su im vlasnici grofovske obitelji koje su u suradnji sa njemačkim poslovnim partnerima odlučili pokrenuti novi europski brand u proizvodnji izuzetno kvalitetne hrastove građe i srodnih proizvoda, samo pojačavaju znatiželju i eto nas u Slatini da na licu mjesta provjerimo bajkovitost.

U tvorničkim pogonima, u Industrijskoj ulici uglavnom prerađuju hrast, ovisno o ponudi na tržištu ponekad crni orah, a od ove godine i druge vrste drveta. Robu uglavnom plasiraju u inozemstvo, a glavnu kupci su velike tvrtke za preradu drveta ili proizvodnju namještaja. Najzastupljeniji su na tržištu Njemačke, Belgije, Nizozemske, Estonije, Bosne i Hercegovine te Indonezije

- Trupce nabavljamo iz različitih izvora. Velika većina dolazi sa šumskih posjeda vlasništvu grofovskih obitelji s našeg područja. Ti ljudi su ujedno i vlasnici naše tvrtke. Ostalo nabavljamo preko licitacija iz Hrvatskih šuma ili direktnom kupovinom od drugih tvrtki. Cijena je u zadnjih par godina dosta porasla, a ovisi o ponudi i potražnji na tržištu. Na licitacijama trupci postižu vrlo visoke cijene koja ovisi u puno parametara, a što se u konačnici odražava na cijenu našeg proizvoda – objašnjava nam prokurist Marko Bursik.

Poslovna 2021. godina im po svim parametrima bila je vrlo uspješna i rekordna: ukupni prihodi bili su u visini od 79 milijuna kuna (od prodaje 75 milijuna) što u odnosnu na 2020. godine porast za 36 posto (od prodaje 38 posto).

Pojava koronavirusa značajno je utjecala na stabilnost poslovanja. Prvih par mjeseci pandemije, u fazi lockdowna kada su firme po svijetu zatvarale svoje proizvodne pogone, zabilježen je izniman pad prodaje.

To ih nije obeshrabrilo, ustrajali su i nastavili s radom pridržavajući se svih propisanih mjera. Nakon prvih nekoliko kritičnih mjeseci, posao je ponovno krenuo u dobrom smjeru. Međutim, pojavio se problem nabave rezervnih dijelova za strojeve i druge opreme značajne za proizvodnju, a povećali su se i rokovi isporuke raznih artikala. Tržište i njihovo poslovanje sada je uveliko poremetio i rat u Ukrajini. Kupci trenutno pokušavaju naći alternativu umjesto nesigurne dobave sirovina iz ratnog područja pa je u slatinskoj tvrtki u posljednjih mjesec dana pojačana potražnja za njihovim proizvodom.

A kako na poslovanje utječe porast cijena energenata i inflacija? U Auric Timberu su pravovremeno krenuli s ulaganjem u obnovljive izvore energije. U ožujku su u probni rad pustili solarnu elektranu koja će, vjeruju, stabilizirati trošak električne energije. Osim toga svi proizvodni pogoni griju se nusproduktom nastalim preradom trupaca tako da cijena plina ne utječe na poslovanje.

- Jedini problem nam stvara cijena dizelska goriva jer imamo više strojeva koji ga koriste, ali i tu smo u postupku transformacije viličara na električni pogon.

Inflacija je dovela do značajnog poskupljenja ulaznih sirovina za 166 posto u odnosu na isto promatrano razdoblje 2021. godine. Cijena našeg proizvoda je u istom razdoblju porasla za 65 posto. Trenutnu inflaciju ne prati povećanje primanja građana, i ukoliko se trend nastavi, sve bi moglo ostaviti velike posljedice na potrošnju građana, a u konačnici i na radna mjesta – smatra Bursik.

Prošle su godine završili su projekt proširenja pogona vrijednog 22 milijuna kuna i započeli gradnju fotonaponske elektrane, snage 330kW koji je završen početkom ove godine. Izgradili su nekoliko ključnih objekata koji znatno olakšavaju poslovanje: predsušaru od 7700 m2, radionicu, skladište ulja i goriva te vakuumsku sušaru.

- Predsušara nam je bila temeljni element za povećanje proizvodnje i prodaje suhe daske. Uz postojeću od 5000 m2 donijela je sigurnost u skladištenja većih zaliha. Skladište ulja i goriva izgradili smo zbog povećanja sigurnosti pogona i smanjenja mogućnosti nastanka požara. Pomoću vakumske sušare možemo brže osušiti robu i što je brže isporučiti kupcu u što skorijem roku - objašnjava naš sugovornik.

U tvrtki je 70 zaposlenih, fluktuacija je veoma niska i do sada nisu imali problema s radnom snagom. Štoviše, djelatnici iz okolnih tvrtki u velikoj mjeri pokazuju interes za rad u tvornici što mogu dokazati brojem zaprimljenih molbi za posao, ali novog zapošljavanja neće biti jer, prema sadašnjim planovima, neće biti ni širenja proizvodnje zbog upitne nabave sirovina. Osim toga očekuju daljnji rast cijena sirovine i veći pritisak u prodaji do kraja godine zbog rata u Ukrajini te veće anomalije na tržištu, primarno zbog Nature2000 i inflacije koja bi mogla uzrokovati krizu, boje se, kao što je bila u razdoblju od 2008. do 2014. godine.