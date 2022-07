[Poslovna scena] PIACRO dizajnira linije za proizvodnju pogonskih sklopova najjačih automobilskih brendova

Premda se po mnogočemu može zaključiti da svi poslovni putovi vode u Svetu Nedelju (ili bar velik dio njih), tvrtku PIA Automation Croatia (PIACRO) put vodi u drugom smjeru – iz svetonedeljskog mjesta Novaki na drugu stranu metropole, u zagrebačko prigradsko naselje Sesvetski Kraljevec.

U poslovnoj zoni s nekoliko tvrtki koje uglavnom imaju skladišne prostore, smjestile su se i dvije proizvodne hale PIACRO-a. Dvojicu ključnih ljudi direktora Matjaža Žižmonda i direktora inženjeringa i prokurista Marina Bilandžiju zatekli smo usred selidbe. Iako se u pogon zasad ulazi provizornim ljestvama, već na prvi pogled je jasno da smo u središtu visoke tehnologije, među robotima, kompjuterima i najsuvremenijim PLC strojevima. Tu su negdje, saznajemo, i dijelovi automobilskih elektro-motora te raznih pogonskih sklopova vrhunskih brendova koje nepoželjne oči – pa i novinarske, a kamoli konkurentske – ne smiju ni vidjeti.

- Bavimo se svime - od razrade dizajna automatiziranih linija u autoindustriji do izrade dijelova, sklapanja, testiranja, do puštanja u pogon kod klijenta – objašnjava Žižmond taj kompanijski one stop. Bilandžija dodaje da automatizacija linije pretpostavlja mehanički i elektro dizajn, PLC programiranje i montažu po sistemu 'ključ u ruke'.

U slobodnijoj novinarskoj interpretaciji, PIACRO dobije od naručitelja neki pogonski sklop upravo razvijen za motor novog modela automobila. Onda za taj sklop osmisle liniju za serijsku proizvodnju i postave ju u svojoj hali, pa kad je naručitelj zadovoljan tu liniju demontiraju i ponovo postavljaju tamo gdje će se proizvodnja i odvijati. To znači da Žižmond, Bilandžija i njihova ekipa znaju gotovo prije svih što pripremaju najjači svjetski auto brendovi u svojim novim modelima koji bi se tek trebali pojaviti na tržištu.

– Da, znamo, ali o tome se ne priča – odgovaraju uglas i otkrivaju da je u ovom poslu osim visoke tehnologije potrebno i apsolutno povjerenje. Zato su i sigurnosne mjere na najvišoj razini. Kako uredski trakt još nije u funkciji, sjedimo za priručnim uredskim stolom usred pogona, ali pod paskom nekoliko kamera. Praćeni smo najsuvremenijim elektronskim nadzorom, a tu je i dodatno fizičko osiguranje.

Pretpostavljamo da zbog toga mogu raditi samo za jednog po jednog naručitelja, ali odmah smo demantirani. Predviđeno je da se hala može pregraditi ne samo fizičkim preprekama, nego odvojiti i zvučnom izolacijom, pa izvježbano uho auto inženjera ne može čuti ni turiranje konkurentskog motora.

Zbog toga im je potreban veći prostor od tisuću kvadrata koliko trenutno imaju u Novakima. I nije bilo nimalo jednostavno pronaći zemljište za 3000 kvadrata hala i 1000 kvadrata ureda. Zato su se odlučili za ovu lokaciji na kojoj su već dvije hale od po 1700 kvadrata i 1200 kvadrata ureda, s opcijom najma treće hale kao i dodatnog povećanja kvadrature ureda.

PIA je odlučila investirati u Hrvatsku zbog blizine glavnim europskim tržištima. 2017 godine, PIA Automation Austria (PIAAUT) uočila je priliku da preuzmu tvrtku Moveo Globale u Novakima, prvenstveno zbog sposobnog inženjerskog kadra, i preimenovali ju. U pet godina prihode su podigli šest puta, a broj zaposlenih sa 15 na više od 50. Sad ih je već 75, ovu godinu planiraju završiti sa 90 zaposlenih, sljedeću sa 130, a do 2025. PIACRO bi trebao imati više od 300 zaposlenih.

Tu dolazimo do neuralgične točke. Kako do kadrova?

- Zasad se najboljim pokazao privatni networking. Najviše zapošljavamo po preporuci, važna nam je kultura rada i znanja. Trebamo zadovoljne radnike, onda nam oni preporučuju svoje poznanike koji su od njih saznali što se i kako ovdje radi – odgovara Žižmond. Bilandžija dodaje da je i ova lokacija istočno od Zagreba zahvalnija po tom pitanju jer je kadrovski bazen u zapadnom dijelu podosta ispražnjen. A ovome području gravitiraju i Sesvete, Ivanić, Vrbovec… Podsjeća na strategiju plavog oceana, i pretpostavlja da bi na zagrebački istok nakon njih mogle doći i druge kompanije. Otkrio je da se za posao javilo i nekoliko stranaca, iz Austrije, pa i jedan Nijemac. Vjerojatno su onda i plaće – u kontekstu troškova života – konkurentne.

– Dajemo koliko možemo – kažu. A to nije malo. Zbog kompanijskih pravila, sugovornici nam smiju otkriti samo podatak o prosječnoj bruto plaći od oko 16.000 kuna. Prema podacima iz godišnjeg financijskog izvještaja, to je u 2021. bilo 10.030 kuna.

Za obuku zaposlenika potroše bar godinu dana jer se treba prilagoditi vrhunskim standardima svakog naručitelja. Ta prilagodba vrijedi i za cijelu tvrtku, koja, primjerice, mora biti CO₂ neutralna jer to postaje uvjet za poslovanje s klijentima.

Inače, matična austrijska kompanija, PIAAUT, posluje u sklopu koncerna, koji je pak u kineskom vlasništvu. U grupaciji se ne bave samo autoindustrijom, pa i iz Novaka (a sutra iz Sesvetskog Kraljevca) gledaju i prema drugim sektorima, prvenstveno prema prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Otvaraju i odjel robotike te planiraju i proizvodnju AMR robota za autoindustriju koji su proizvod njihove matične kompanije u Austriji, kako bi se na vrijeme uključili u razvoj virtualnih tvornica.

Napunjeni dozom visokotehnološkog optimizma ipak smo oprezni silazeći niz glavne ljestve. Domaćini sa smiješkom obećaju da će nas u rujnu, kad se završi preseljenje, i dođemo na pravo otvorenje, u pogonu dočekati i normalan ulaz.