[Poslovna scena] Recept špeditera Trans integrala za najbrži rast

Na globalnom poremećaju u opskrbnim lancima zbog kojega su skočile cijene brodskih vozarina nisu profitirali samo brodari nego i špediterske tvrtke koje su znale ponuditi rješenje. Jedna od njih je i Trans integral, brzorastuće pločansko poduzeće s uredima u Pločama, Rijeci i Zagrebu koje je na aktualnoj krizi u pomorskom prijevozu lani raslo još brže nego inače – čak 60-ak posto. U idućih pet godina planiraju udvostručiti prihod kako bi ostali konkurentni i nastavili igrati u utakmici sa velikim igračima.

Nakon godina iskustva u danskom Maersku, svjetskom lideru u kontejnerskom brodarstvu čiji su logotip na brodskim kontejnerima uočili i slabiji poznavatelji globalnih transportno-logističkih prilika, Mijo Šunjić osnovao je u Pločama Trans integral i u svega pet-šest godina kontinuiranog rasta stvorio tvrtku sa 35 zaposlenih koja je lani ostvarila gotovo stotinu milijuna kuna prihoda.

– Što se nas tiče kriza je dobrodošla jer su brodske vozarine narasle. Na krizi zarađuju oni koji su u stanju ponuditi rješenje. Mi smo u 2021. bili u stanju ponuditi rješenje i dosta smo rasli. Završili smo na 97 milijuna kuna prihoda. Znali smo brzo reagirati, dobiti prostor na brodovima, dobiti kontejnere, ukrcati i prevesti robu. Treba biti uronjen u tržište, biti agilan i odabrati tržišne niše u kojima si dobar – uvodi nas u priču Mijo Šunjić u sjedištu svoje brzorastuće tvrtke u Pločama.

Trans integral dobar je, recimo, u izvozu drva iz Hrvatske i BiH. Rade sve špeditersko-logističke segmente osim zračnog transporta, dakle, pomorski, željeznički i cestovni transport.

– Teretom upravljamo od ukrcaja do isporuke. To izgleda tako da, primjerice, robu preuzimamo u Šangaju i dostavljamo je u Sarajevo – plastično opisuje Šunjić funkcioniranje svoje tvrtke s uredima u Pločama, Rijeci i Zagrebu, za koju kaže da je jedna od najbrže rastućih špediterskih tvrtki u regiji.

Uvjeren je Šunjić da će Trans integral rasti i ove godine i to ne samo zahvaljujući globalnom poremećaju u opskrbnim lancima koji bi mogli potrajati čitavu godinu. Konstantan rast dio je njegove poslovne filozofije i neminovnost u sektoru u kojem dominiraju veliki igrači. - Ne možemo pretenedirati na to da ćemo konkurirati Maersku ili nekom drugom velikom igraču u našoj branši. Maersk je razvio koncept poslovanja u kojem smo mi svi ostali mali i suvišni. Oni, međutim, ne mogu raditi sve. Mi se moramo uklopiti u tržišne niše koje njima nisu zanimljive, biti agilniji i na taj način rasti. Razvijat ćemo se u izvozu roba u kojem treba biti angažiran od početka do kraja. Za pet godina se moramo udvostručiti kako bismo na tržištu bili relevantni. U planu nam je obavezno prijeći 100 milijuna kuna godišnjeg prihoda, imati još desetak zaposlenih, još pet -šest kamiona i povećati prisutnost u Luci Rijeka. - zaključuje zasad vlasnik i direktor tvrtke Trans integral, jedne od najbrže rastućih tvrtki u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, čije vrijeme vjerojatno tek dolazi.