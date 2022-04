[Poslovna scena] Tekstilci iz Pitomače pouzdaju se u internetsku prodaju svečane odjeće za bebe

Piše: Goran Gazdek

Ako je Virovitičko-podravska jedna od pet slavonskih županija, onda su vrata Slavonije na njenom zapadu u Pitomači. Pitomačani se, međutim, nikada neće složiti da je njihovo mjesto Slavonija i da su oni Slavonci - svoj zavičaj smatraju Podravinom, a sebe Podravcima. Uostalom, u imenu županije jasno je to i naznačeno. Ovoga puta u pitomi kraj došli smo zbog tvrtke Merkur 1992., specijalizirane za izradu dječje odjeće i njihovog brenda Mali anđeo gdje nas u malom pogonu, u Vinogradskoj ulici, ne čeka Podravka već – Dalmatinka.

Helena Škrinjar je na podravske širine došla iz Splita zbog ljubavi i ovdje sa suprugom Zlatkom vodi firmu utemeljenu ratne 1992. što će reći da ove godine obilježavaju tri desetljeća uspješnog rada.

- U tih trideset godina tvrtka se susrela s raznim izazovima i promjenama.

Osnovali su je Josip i Nada Škrinjar, nekoliko godina vodio ju je njihov mlađi sin Matija, a mi smo je preuzeli nakon iznenadne i prerane Josipove smrti - prisjeća se početaka Helena, direktorica prodaje i marketinga.

Osnovni proizvod je svečana dječja odjeća, posebno za krštenja, i u tom segmentu su tržišni lider u Hrvatskoj, a u portfelju je i ostala oprema za bebe i djecu: posteljina, tetra pelene, ručnici, vreće za spavanje i još stotinjak artikala. Putem svoje maloprodaje proizvode šalju u BiH i diljem Europske unije, najviše u Austriju i Njemačku. Deset posto prošlogodišnje proizvodnje otišlo je u izvoz, a u prva tri mjeseca ove godine izvezli su više nego što su prodali na domaćem tržištu.

- Posljednjih nekoliko godina promijenili smo poslovnu strategiju izlaskom iz jednog velikog dječjeg lanca. Dugo smo to vagali, a korona kriza samo je ubrzala našu odluku. Vjerovali smo da se možemo osloniti na vlastite prodajne kanale putem interneta, i ta se prognoza pokazala dobrom. Uz to, zadržali smo neke domaće partnere, a imamo i planove za širenje prodajne mreže – ističe naša sugovornica.

Jedna su od rijetkih hrvatskih tvrtki iz tekstilne branše koja uspješno odolijeva velikom uvozu iz Turske i Kine, a uspješno su preživjeli i svjetsku financijsku krizu i sada koronu. Budući da im je core business izrada svečanih odijela i haljina za bebe, pandemija je uzrokovala značajan pad prometa jer u lockdownu nije bilo moguće organizirati krštenja.

Nije bilo vremena za očajavanje, među prvima su se preorijentirali na proizvodnju maski i pokrenuli veliku akciju doniranja maski hrvatskim bolnicama s naglaskom na onkološke odjele i djecu oboljelu od malignih bolesti što su zabilježili gotovo svi mediji jer je to na neki način bio i odgovor onima koji na početku epidemije pokušali iskoristiti bolest i prodavati maske znatno skuplje od njihove vrijednosti. Podsjetili smo našu sugovornicu na tu epizodu.

- Podijelili smo maske u vrijednosti od sto tisuća kuna, ali nerado ističemo jer smo samo htjeli pomoći najugroženijima. Paralelno smo, skupa s još jednim hrvatskih proizvođačem, nakon potresa donirali opremu za bebe u Petrovoj bolnici. Iako dramatično, to prvo tromjesečje 2020., što zbog zagrebačkog potresa, što zbog korone, bilo je jedno od izazovnijih u povijesti naše tvrtke. Uspjeli smo zadržati kakvu-takvu proizvodnju, ali pad prihoda i nedovoljan oporavak tržišta doveo je posljedično i do malog, kratkoročnog smanjenja zaposlenih. No, vrlo brzo on se ponovno vratio na jedanaest – kaže Helena.

Prilikom ponovnog traženja radnica javio se problem nedostataka radne snage. Na potezu od Varaždina do Osijeka nema tekstilne škole, ona virovitička ugašena je prije petnaest godina. U Merkuru vjeruju da bi problem mogao biti riješen otvaranjem jednog razreda za dvadesetak učenika krojačkog i šivaćeg usmjerenja u pitomačkoj srednjoj školi. Obavili su razgovore, uputili pismeni prijedlog i optimistično vjeruju da bi moglo biti razumijevanja.

- Neprestano rastemo, stvaramo trendove, razvijamo se osluškujući potrebe svojih kupaca. Planova za budućnost je jako puno, ali malo će toga ćemo moći realizirati ako nemamo kvalitetne kadrove, a znanje se može dobiti jedino u školama – razmišlja Helena.

Protekle godine ostvaren je prihod od 3,1 milijun kana što je porast od 70 posto u odnosu na prethodnu godinu. Direktorica prodaje i marketinga očekuje da će taj trend biti nastavljen i ove godine, ali je ipak malo zabrinuta.

- Taman kad se svijet počeo otvarati nakon gotovo dvije godine raznih ograničenja privatnih zabava, zadesio nas je ovaj nesretni rat u Ukrajini čijem se što skorijem završetku nadamo – zaključuje Helena.

Napuštamo male anđele i hitamo drugoj uspješnoj tvrtki koju smo odabrali za ovogodišnji serijal Poslovna scena. Na rastanku nas naša sugovornica dobronamjerno upozorava da ni u šali u Pitomači nekog Podravca ne nazovemo Slavoncem. Mogli bismo ostati bez intervjua!