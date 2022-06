[Poslovna scena] Tvrtka iz Vinkovaca provodi hidrografska istraživanja podmorja po cijelom svijetu

Piše: Goran Gazdek

Magistar geodezije i geoinformatike Dino Dragun nakon više od 15 godina iskustva u obradi podataka i vođenju projekata, u Vinkovcima je u srpnju 2020. osnovao tvrtku za hidrografska istraživanja, Hidrocibalae, specijaliziranu za obradu morskih geofizičkih podataka visoke razlučivosti. Inovativnim metodama i specijaliziranim softverima, njeni stručnjaci obrađuje podatke istraživanja dna mora i priobalja za mjeriteljske i građevinske tvrtke.

– One nam šalju podatke o dubinama, morskom dnu, onome što se nalazi ispod razine morskoga dna, potopljenim brodovima, položenim kablovima, zaostalim minama iz ratova i ostalim objektima, flori i fauni, sedimentima te geotehničkim i hidrografskim karakteristikama, koje mi obrađujemo za potrebe sigurne navigacije ili gradnje objekata, konkretno vjetroelektrana što je sada vrlo aktualno zbog direktiva i okvira Europske unije o korištenju obnovljivih izvora energije – objašnjava Dragun.

Iskustva je stjecao radeći kao konzultant za sedam stranih tvrtki koje grade vjetroelektrane u moru širom svijeta. Proveo je više od stotinu offshore geodetskih projekata i objavio 15 znanstvenih istraživanja o temama vezanim za hidrografiju. Prethodno, nakon što je 2011. diplomirao zaposlio se kao geodet u Slavonskom Brodu u vrijeme kad su uspostavljeni izmjeri Save i Dunava. Taj ga posao nije ispunjavao pa je počeo pisati stručne radove i o svom trošku putovao na svjetske kongrese gdje bi ih predstavljao u nadi da će ga netko zapaziti i ponuditi posao. Pisao je o rizicima od poplava, izračunima matematičkih modela, monitoringu rijeka, istraživanju mora i primjenama raznih geodetskih metoda u hidrografskim istraživanjima.

– Nisam želio napadno slati poruke za posao kako to mnogi rade već čekati da me primijete što se na kraju i dogodilo. Dobio sam tri ponude, iz ruske, belgijske i kanadske tvrtke i odlučio se za Kanadu, ali se brzo predomislio shvativši da je to predaleko i prebacio se u Belgiju gdje sam nakon dvije godine postao voditelj. Ali, tu poziciju nisam volio pa smo se razišli u dobrim odnosima – sjeća se Dragun i napominje kako je sve to radio zbog prikupljanja znanja koja su mu u Hrvatskoj bila nedostupna i stvaranja poslovnih veza s namjerom da se jednog dana vrati u Vinkovce.

– Živio sam i u New Yorku, ali mi nikada nije bila opcija ostati tamo ili u Kanadi, čak ni u Europi. Mislim da ljudi i u Hrvatskoj ako predano rade, imaju cilj, ulažu u sebe i svoje obrazovanje mogu ostvariti svoj san – dodao je.

Hidrocibalae trenutno najveći broj podataka obrađuju za gradnju vjetroelektrana na Sjevernom moru te u Belgiji i Nizozemskoj. Do sada su radili u Manili, Dubaiju, Meksiku i za potrebe gradnje dva umjetna otoka u Filipinima, a u Hrvatskoj na izmjeri Save. Prva su hidrografska tvrtka koja je uspostavila remote obradu podataka. Iako nema puno tvrtki koje se bave obradom morskih geofizičkih podataka i pored svih poznanstava, odličnog minulog rada i referenci posao nije nimalo jednostavno dobiti.

– Prije svakog novog posla naši radnici prolaze stroge kontrole i od strane investitora kako bi se osobno uvjerili da su u stanju izgurati projekt do kraja i u nepredviđenim uvjetima. S druge strane i nas zanimaju isključivo tvrtke s dobrim referencama jer očekujemo dugoročnu suradnju. Na svijetu su tek četiri ozbiljne firme koje grade i deset koje mjere. Dosta je osjetljiv posao, dvije tvrtke za izmjere u zadnje dvije godine su propale – tvrdi Dino.

U tvrtki je trenutno 13 zaposlenih. Obzirom da se radi o specifičnom poslu za koji su potrebni posebno educirani kadrovi i da tvrtka posluje u Slavoniji iz koje mladi ljudi uglavnom odlaze, pitamo našeg sugovornika kako dolazi do radne snage.

– Bavimo se oceanografijom, hidrografijom i fizikom što je jedna uska niša u ovom sektoru. Među prvih deset kriterija za posao je znanje. Idealni kandidati su osobe stare između 24 i 27 godina s tek završenim fakultetima. Međutim, za to što radimo u Hrvatskoj nema specijaliziranih fakulteta, a tek je jedan u Europi pa se moramo snalaziti i odrediti jasne kriterije. U siječnju smo raspisali natječaj za jednu osobu, a dobili 130 prijava od kojih samo 20 iz Vinkovaca. Prilagođavajući se tržištu rada odluči smo primiti pet radnika i utemeljiti ured u Zagrebu.

Otvorili smo ga sredinom veljače, dok još nismo završili sve intervjue. Imali smo pet krugova provjera znanja i motiviranosti, u zadnjem je ostalo 12 kandidata koje smo pozvali u Vinkovce na dvomjesečni trening. Danas mladi u Hrvatskoj žele raditi ili u mjestu odakle jesu ili u Zagrebu. Takve sam odmah križao, nisam ih puštao dalje, ne želim osobe koje ne žele promijeniti grad zbog posla – kategoričan je Dragun.

Srednjoročni plan je zaposliti još desetak ljudi jer su u tijeku pregovori za pet novih velikih poslova. Dugoročno, ne želi rasti nego osigurati stabilnost tvrtke i ulagati u kontinuiranu edukaciju jer samo tako, naglašava Dragun, mogu biti među najboljima. Isto tako ne planira prihvatiti druge poslove koje mu se nude, poput projektiranja ili izrada pomorskih karata jer se ne želi nositi s jakim firmama u tom području.

– Volio bih više raditi u Hrvatskoj, posebno na Jadranu. Ne želim se pomiriti s tim da ovdje nismo prisutni, ali ne u smislu razvijanja tvrtke već društvene odgovornosti prema zajednici u kojoj živimo i stvaramo. Ulažemo značajna sredstva u ubrzavanje i automatizaciju obrade podataka upotrebom metoda umjetne inteligencije. Određene smo procese na tom polju ubrzali i do 90 posto – ističe Dino.

Iako Hidrocibalae posluje tek dvije godine Dino Dragun dobio je već tri ponude za prodaju firme, ali u ovom trenutku ne razmišlja o tome.

– Relativno smo mlada smo tvrtka na tržištu, no to nas nije spriječilo da dođemo pod lupu vodećih europskih tvrtki za istraživanje i gradnju u moru s kojima već potpisujemo dugogodišnje ugovore o suradnji – zaključuje Dragun.