[Poslovna scena] U agrarnoj Vukovarsko-srijemskoj županiji najmoćniji poduzetnici su trgovci

Pišu: Goran Litvan i Goran Gazdek

U slavonskoj ravnici čovjek može očekivati zvuk traktora, roktanje svinja ili mukanje krava, u zoru i kukurikanje pijevca, ali ne i kliktanje pauna. A upravo nas je glasanje te egzotične ptice dočekalo užarenog podneva najtoplijeg dana u godini nadomak Marinaca, negdje na pola puta između Vukovara i Vinkovaca.

Domaćin Branimir Kopić priča nam kako je u zatišju poljoprivrednih radova, kad se čeka žetva, otvorio to izletište, Kopić-land, na imanju od četiri hektara, koje zasad radi od četvrtka do nedjelje. Osim restorana, tu je i veliki voćnjak, nekoliko objekata u kojima će se moći prespavati, 'ergela' quadova, a bit će i jezero. Najmlađima je namijenjeno dječje igralište i mali ZOO, s kokicama, kozama i – paunovima. No, s Kopićem u hladovini restorana s pogledom na voćnjak razgovaramo o njegovom drugom, a zapravo prvom poslu, jer je on i direktor Cezareje iz Ivankova, jedne od najvećih tvrtki u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o kojoj ćemo opširnije pisati u sutrašnjem nastavku.

U županiji su još dvije su velike poljoprivredne tvrtke, obje u vlasništvu Fortenova grupe - PIK Vinkovci i Vupik plus. Ipak, najveća tvrtka u poljoprivrednoj županiji dolazi iz energetskog sektora. Prvo plinarsko društvo prošle je godine na krilima skupog plina više nego udvostručilo prihode, i sad već puše za vratom dosad najvećoj kompaniji. Ina je prošle godine rasla također lijepih 57 posto, ali upola sporije od PPD-a. Kad budu dostupni konsolidirani rezultati, moguće je da će se pokazati kako je grupacija Energia naturalis ostvarila veće prihode od Ina Grupe. Tako je Pavao Vujnovac učvrstio poziciju uvjerljivo najvećega domaćeg poduzetnika. Još je uvjerljiviji u županiji. Prihodi PPD-a i ostalih Vujnovčevih vukovarskih tvrtki (21,7 milijardi kuna) čak su 50-ak puta veći od prihoda vukovarskog proračuna.

Vujnovac i njegove tvrtke u posljednje su vrijeme akteri niza vlasničkih preslagivanja. U Fortenovi je on trenutačno drugi najveći suvlasnik – ima udio od 29 posto koji bi volio povećati. S Inom je preuzeo Petrokemiju koju nastoji prodati. ENNA Fruit preuzeo je poslovanje Marinade i Agrofructusa te postao najveći organizator proizvodnje voća i povrća i otkupljivač u regiji. Vujnovac je s 38,62 posto dionica i najveći dioničar Pevexa, a tu je i sve jača logistička divizija – od najvećega vlasničkog udjela u Luci Ploče, cargo-tvrtke ENNA transport do partnerstva s APMT-om u tzv. zagrebačkoj obali u riječkoj luci.

Kompanija ima velike ambicije na državnoj i regionalnoj razini, 80 posto matičnog biznisa – trgovine plinom – ostvaruje u inozemstvu, a dobar dio operacija vodi iz Zagreba. Međutim, lokalna se zajednica ne treba brinuti da će se tvrtka preseliti u Zagreb. Iz PPD-a na pitanje o mogućem preseljenju odgovaraju: – Mi smo grupacija iz Vukovara od svoga osnutka. I dalje je najveći broj zaposlenika PPD-a u Vukovaru, a Uprava je u Zagrebu. Ne planiramo mijenjati sjedište PPD-a.

Poduzetnik koji je prema prihodima sljedeći iza Vujnovca u Županiji je Bosiljko Stanić, vlasnik vinkovačkog lanca Boso s više od 200 trgovina diljem Slavonije, inače najvećeg člana NTL-a. Prihodi njegovih 14 tvrtki su na razini tek šest posto PPD-ovih, ali zapravo je riječ o impozantnom iznosu od 1,3 milijarde kuna u 2021., uz 61,6 milijuna kuna iskazane dobiti. Uvjerljivo je najveći poslodavac jer u njegovim tvrtkama radi čak više od 1500 ljudi.

Stanića se obično svrstava u kategoriju kontroverznih poduzetnika. Prije nekoliko godina bio je izložen pravom medijskom i pravosudnom pritisku zbog mobinga, posebno prema prodavačicama. Navodno je bio izložen i političkim pritiscima, a niz čudnovatih događaja – od salmonele na jednim karminama i jednoj svadbi – kulminirao je pokušajem ucjene i fizičkim napadom. Stanić nakon toga rijetko istupa u javnosti, a u protekle tri godine Boso je dvaput proglašen najboljom velikom tvrtkom u županiji.

Među prvima je počeo u većem broju zapošljavati strane radnike. Osim prodavaonica, mahom malih formata, koje su prošle godine ostvarile 790 milijuna kuna prihoda, najveće prihode ostvaruju tvrtke Pekar Tomo, Pekar, Boso voće i Žankovac. No, najprofitabilniji biznis čini 30-ak mjenjačnica, koji Stanić naziva 'najboljim poslom bez pameti'. Prošle je godine njegovih 30-ak mjenjačnica uz 5,6 milijuna kuna prihoda iskazalo čak 2,6 milijuna dobiti.

► Kompletnu reportažu o poslovnoj sceni Vukovarsko-srijemske županije možete pročitati u novom digitalnom i tiskanom izdanju Lidera