[Poslovna scena] Uređaji Feromihina iz Novoselca sprečavaju havarije na plinovodima i naftovodima

S obzirom na to da je plinsko-naftno poslovanje vezano uz konferencije i sajmove koji se održavaju po cijelom svijetu i da se struka tako najčešće okuplja razmjenjujući znanja i iskustva, i tvrtka Feromihin iz Novoselca u svojim počecima krenula je tim putem. Doduše, vrlo skromno i uz pomoć vlastitih sredstava, prisjeća se Mario Matanić, direktor Feromihina, kako bi na europskom tržištu ostvarili prve kontakte i agenture. Uz pomoć fondova Europske unije za internacionalizaciju dobili su mogućnost nastupa na velikim svjetskim sajmovima u plinsko-naftnoj industriji, rekao je, što im je otvaralo vrata prema većim svjetskim tvrtkama i agentima.

Vlastita rješenja

Feromihin je osnovan je 1992. godine na obiteljskom gospodarstvu Martinac u Obedišću od kada je i usmjeren na održavanje sigurnosno blokadnih stanica i strojnu obradu, a kada su ostvarili važnu suradnju su s njemačkom tvrtkom Fahlke, vodećim proizvođačem opreme za blokadne stanice, postali su njihov ovlašteni distributer i serviser za Hrvatsku. To je bio, istaknuo je Matanić, presudan iskorak u provođenju zahtjevnih zadaća inspekcije, održavanja, servisiranja, kalibriranja i opremanja sustava praćenja i upravljanja sigurnosnim blokadnim stanicama na plinovodima, naftovodima i produktovodima.

- Osim višegodišnjeg rada na usavršavanju poslovanja, proizveli smo i elektronički LBC uređaj, koji omogućava automatsko zatvaranje ventila u slučaju puknuća cjevovoda, daljinsko upravljanje ventilima te komunikaciju s dispečerskim centrom. Riječ je o prvom eLBC uređaju proizvedenom u Hrvatskoj. Sredinom 2016. vlasnik gospodin (Stjepan) Martinac povlači se iz posla, prodaje Feromihin tvrtki Pico Flow Controls, nakon čega Feromihin seli u Novoselec. Otada tvrtka bilježi stalan rast, povećava broj zaposlenika na 40, gradi nove poslovne prostore, a osmislili smo i izgradili industrijsku halu opremljenu podnim grijanjem kako bi smanjili ispuštanje štetnih tvari u okoliš. Postali smo ovlašteni distributeri i serviseri za područje jugoistočne Europe za poznate proizvođačima opreme (koje?). Prateći trendove u naftnoj i plinskoj industriji, tvrtka je krenula u razvoj vlastitog eLBC uređaja u 'ex' izvedbi te softvera za praćenje integriteta plinovoda PIMS-Aymo i za upravljanje imovinom AMS s kojima nastupamo na raznim sajmovima i za koje postoji interes na svjetskom tržištu – iznosi Matanić.

Veliko zanimanje za proizvode

Najvažnije tržište za Feromihin je Hrvatska, no razvojem novih proizvoda i ulaganjem u proizvodnju i komercijalizaciju proizvoda, Matanić kaže da šire tržište na Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Tursku, Kazahstan, Ujedinjene Arapske Emirate, Alžir i Nigeriju. Tvrdi da je zanimanje za njihove proizvode veliko, pa su u stalnom kontaktu sa svojim agentima diljem svijeta. Prihodi od prodaje su tako u 2021. iznosili 49,97 milijuna kuna, dok ove godine do kraja lipnja iznose 16,5 milijuna kuna (je li to možda podbačaj (zašto) i kakve prihode i poslovanje očekujete do kraja godine?).

- U svojoj ponudi imamo vlastite proizvode, proizvode vezane uz distributivne ugovore sa renomiranim svjetskim proizvođačima te usluge i rješenja. Uz već spomenuti eLBC od elektroničkih uređaja nudimo RIKI – uređaj za kalibraciju gradijenta i automatiziranu proizvodnju elektroničkih komponenti po narudžbi. Izrađujemo također softverskih rješenja prema zahtjevima kupaca. U sklopu antikorozivne zaštite omogućili smo trake za zaštitu od korozije 'seal for life – STOPAQ', trake za mehaničku zaštitu, 'casing filler', smjese za brtvljenje te

3X engineering s kitovima za popravke na cjevovodima i tankovima te brzim rješenjima za sanaciju propuštanja pod tlakom. Dizajniramo, proizvodimo, postavljamo, puštamo u rad i održavamo kotlovnice i dehidracijske jedinice te postavljamo blokadne stanice, puštamo ih u rad, održavamo, kalibriramo i nadziremo kontrolne sustave. Proizvodimo također strojne dijelove i osiguravamo strojna obradu za sidrene prirubnice, trnove, razdjelnike, kaleme, hidraulička crijeva i ostalo prema zahtjevima kupaca – nabrojao je Matanić.

Pomoć EU fondova

Ulaskom u Europsku uniju i pristupom europskim fondovima olakšano im je ulaganje u razvoj proizvoda i rješenja, izgradnju industrijskih pogona, omogućeni nastupi na svjetskom tržištu i komercijalizacija proizvoda. Prema Mataniću širenje posla temelje i na razvojnom timu koji ideje i iskustva stečena dugogodišnjim radom u području nafte i prirodnog plina pretaču u vlastite proizvode s kojima nastupaju na domaćem i svjetskom tržištu poput već navedenih eLBC uređaja i softvera AYMO i AMS.

- Naravno, poteškoće na tom putu sastavni su dio posla te se i mi kao i ostali poduzetnici u Hrvatskoj susrećemo sa istim problemima kao što su poremećaj cijena na tržištu, dostupnost materijala i opreme, inflacija, fluktuacija djelatnika, naplata potraživanja i cijene energenata. I korona kriza nas je pogodila kao i većinu tvrtki u Hrvatskoj i svijetu, radilo se od kuće, imali smo nekoliko koronakriza koje smo prebrodili. Mnogi projekti su otkazani ili odgođeni, pa smo to razdoblje iskoristili za internu organizaciju i poboljšanje poslovnih procesa. Ipak dobili smo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj za inovacije te za internacionalizaciju poslovanja. Zahvaljujući tim sredstvima uspjeli smo završiti također razvoj nove generacije eLBC uređaja koja je upravo stavljena na tržište te smo izgradili vlastitu liniju za proizvodnju elektroničkih sklopova. U tijeku je i projekt Izgradnje proizvodne hale te nabave postrojenja i opreme na temelju Zakona o poticanju ulaganja, koji traje od studenog 2019. do kraja ovogodišnjeg listopada. Nadamo se postati kompanija koja će biti poznata po kvaliteti i inovativnom razvoju, zadržavajući vodeću poziciju dobavljača cjelovitih rješenja u energetskom sektoru za čitavo razdoblje trajanja životnog ciklusa projekta od analize tehničkog dizajna, projektiranja, nabave, izvedbe do održavanja – očekuje Matanić.