[Poslovna scena] Vampovac: Tvin ide u rebranding i u niše dizajnerskog i hotelskog namještaja

Piše: Goran Gazdek

Od kada je u svibnju prošle godine virovitička obitelj Vampovac - u čijem se vlasništvu, među ostalim, nalaze tvrtke Pro Wood, Contorte i Select - preuzela tvornicu pokućstva Tvin, odjednom se u gradu podno Bilogore prestalo pričati o nekadašnjem industrijskom gigantu, najvećem proizvođaču uredskog namještaja bivše države i višedesetljetnom dobavljača švedske Ikee.

Nagomilani problemi u jednom od simbola Virovitice do tada su bili tema kuloarskih priča, medijskih napisa, javnih polemika, političkih rasprava i sudskih pravorijeka. Sada - apsolutni muk. Ni dobro, ni loše. Ako se ljudi više ne žale svojim obiteljima, susjedima, prijateljima i medijima valjda su zadovoljni, konstatiramo na početku razgovara s vlasnikom i predsjednikom Uprave Contorte grupe, Hrvojem Vampovcem i direktorom Tvina Mariom Mikolašem.

- I do nas su doprle takve informacije – odgovaraju nam s blagom dozom ponosa dok nas uvode u prostrani ured na drugi upravne zgrade kojoj nakon tri desetljeća žele vratiti prvobitnu namjenu i pretvoriti je u showroom, suvremeni reprezentativni prostor s moderno uređenim salama za sastanke, konferencijskim dvoranama, izložbenim prostorom i mini muzejom o historijatu tvornice osnovane 1913. godine.

Većinski paket udjela u Tvinu obitelj Vampovac stekla je nakon najveće krize u suvremenoj povijesti tvrtke koja je počela 2017. pokušajem neprijateljskog preuzimanja i rezultirala smjenom najdugovječnijeg direktora Ivana Slamića 2019. godine i imenovanjem nove uprave koja je nastavila ostvarivati loše financijske rezultate.

Povijesna poveznica Contortea i Tvina je Mirjana Vampovac, nekadašnja Tvinova šefica izvoza i komercijalna direktorica Iz raznoraznih razloga, više poslovnih, manje privatnih, napustila je Tvin i pokrenula svoj biznis kojemu se 2008. nakon što je završio fakultet pridružio i sin Hrvoje.

Tvrtka Contorte je osnovana 2005. godine, bavila se isključivo zastupanjem i distribucijom proizvođače namještaja iz Hrvatske, Srbije i BiH na inozemna tržišta i vrlo brzo brendirala kao najveći izvoznik korpusnog, masivnog namještaja. Najveći rast su imali u vrijeme velike svjetske ekonomske krize, od 2008. do 2010. godine. U tom razdoblju zastupali su najveći broj proizvođača namještaja od kojih su neki propali ostavljajući im dugovanja pa su jednog po jednog počeli preuzimati. Danas u grupaciji djeluje devet tvrtki s ukupno 1250 radnika.

- Prvo smo preuzeli malu proizvodnju u Suhopolju i uvidjeli da je proizvodnja živa stvar, sasvim različita od trgovine, jedan potpuno drugačiji svijet. Bivši DIK Đurđenovac u stečaju kupili smo 2015. godine u vrlo lošem stanju. Infrastrukturno i strojno bilo je kaotično. Malo po malo doveli smo je u red, obnovili infrastrukturu, nabavili modernije strojeve, dali novi ime Pro Wood i sada to lijepo izgleda. Ponosni smo na ekipu koja se oformila u Đurđenovcu. Tamo proizvodimo kvalitetan masivni namještaj, koji može konkurirati bilo kojoj Europskoj proizvodnji, većinom za njemačke i austrijske partnere – kaže Vampovac.

Krajem 2015. Contorte zakupljuje pogone bivše tekstilne tvornice Virovitičanka i pokreće vlastitu proizvodnju u što su iz strukturnih fondova Europske unije, kredita i vlastitih sredstava, uložili značajne iznose u razvoj proizvodne djelatnosti na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije. Vrlo brzo ozbiljno su konkurirali tada još uvijek velikom i moćnom Tvinu, nadmašivši ga u ukupnom godišnjem prihodu za 116 milijuna kuna što ih je vinulo na prvo mjesto proizvođač masivnog namještaja u zemlji.

Poveujući vlastite tvrtke centralnim nabavama i prodajama došli su do priličnog obujma poslova. Sve manje zastupaju, a sve više proizvode što je i logično - otkako je Hrvatska u Europskoj uniji svima je lakši pristup vanjskim tržištima. Pitamo kakav je odnos prihoda od zastupstva i proizvodnje danas. Zastupstvo je sada zanemarivo, naglašava naš sugovornik, gotovo 95 prosto je vlastita proizvodnja.

- Da se razumijemo, prodaja je ipak najbolji posao – tvrdi Vampovac.

- Pa što vam je bilo da idete u proizvodnju?

- Nismo imali više od koga kupovati – odgovara.

Sa svojim vlasničkim portfeljem Contorte grupa jedna je od najjačih firmi u Virovitičko-podravskoj županiji s tendencijom stalnog rasta. Grupacija ostvaruje 250 milijuna kuna prometa godišnje, a cilj je udvostručiti ga u narednih pet godina, s istim brojem radnika i novim strojnim parkom.

- Prošla godina bila nam je izuzetno napeta. Planirali smo konsolidirati tvrtku i tržišta te smanjiti broj zaposlenih, a dogodio nam se Tvin. Nismo imali namjeru ulaziti u vlasništvo, ali bila je opcija ili propadanje tvornice ili najavljeni stečaj. Da se ne lažemo, svašta se tu događalo, i unutra i vani. Bilo je puno stresa, mogao bih knjigu napisati – nagovještava Vampovac.

- Kažite nam bar naslove svakog poglavlja?

- A, ne! To je iza nas, na kraju je sve ispalo dobro – kategoričan je, ustvrdivši kako je Tvin prošle godine, u drugom polugodištu, nakon tri izrazito loše godine konačno zabilježio porast proizvodnje za 60 posto, a time i prihoda.

To dobro ogleda se u sljedećem: milijun kuna uloženo je samo u sanaciju kotlovnice, filtracije vode te sanacije dijela krovova; da to nije učinjeno tvornica danas ne bi radila; kupljeno je desetak potpuno novih strojeva te nastavljamo popravljati zapušteni i neodržavani strojni park; ukupno će samo u Tvin biti uloženo 100 milijuna kuna u tri godine što je u ovoj branši ogroman novac. Ali najveći uspjeh, smatraju naši sugovornici, je odnos prema radnicima i povratak povjerenja u upravu. Vratilo se bar 30 bivših radnika koji su iz nekog razloga otišli. Od dobrih majstora i poslovođa u proteklih deset mjeseci otišlo je tek nekoliko, i to u zemlje zapadne Europe. Korigirane su plaće, a s politikom povećanja plaća i dodatnih benefita zaposlenicima Contorte grupe nastavlja se. Dio ljudi poslan je mirovinu, dio otpušten uz otpremninu, a primljeno je pedesetak novih mladih radnika, priča Vampovac.

- Dok u potpunosti ne saniramo dugove, ne možemo u ovom trenutku svima odjednom podići plaće za 20 posto. Vrlo brzo će ići i revizija plaća, to je neminovno. Stimulirat ćemo najbolje, a loše destimulirati. Jedno je obiteljsko okruženje i korektan odnos, a drugo je kad na kraju godine podvučemo crtu i vidimo jesmo li dobro radili i imamo li pokriće za dobre plaće. U stalnom smo kontaktu sa lokalnom samoupravom, Zavodom za zapošljavanje, srednjim školama u Virovitici i okolici i fakultetima ekonomije, informatike i šumarstva u Zagrebu i Osijeku. Organiziramo interni sajam poslova i sve ih zovemo da ovdje dođu na praksu, zadržavat ćemo one najbolje – objašnjava Vampovac kadrovsku strategiju.

Direktor Mario Mikolaš dodaje kako je Tvinov problem bio gotovo jednak omjer proizvodnog i neproizvodnog kadra što je vjerojatno ostavština iz socijalizma.

- Bilo je to strahovito režijsko opterećenje: ono što trebaš nemaš, a ono što ne trebaš imaš u izobilju. Danas imamo 550 radnika, prosjek godina u proizvodnji je bio prilično visok, iznad pedeset, sada je nešto manji. Teško je zadržati dobrog radnika jer može otići van za boljim uvjetima, a onog lošeg je teško otpustiti. Individualno razgovaramo s ljudima, psihološki im podižemo moral. Vrata su nam uvijek otvorena, stalno smo u proizvodnji, u komunikaciji s voditeljima – priča Mikolaš.

Dugoročni planovi su vratiti Tvinovo ime na poziciju broj jedan u kategoriji uredskog namještaja. Veliki comeback očekuju ponudom pametnih ureda s implementiranom virtualnom stvarnošću, modernim dizajnom i inovativnim rješenjima za praktično korištenje. Primjerice, pametni uredski stolovi koji će imati aplikacije od kože za računalne miševe i mogućnost bežičnog punjenja cijelom površinom za mobitele. Ovaj projekt se razvija u suradnji s mađarskim partnerima putem B-light natječaja koji provodi Hamag Bicro.

- Krajnji cilj je proizvesti kvalitetan i funkcionalan proizvod koji će na tržištu biti bum i postići veću cijenu – planira Vampovac, otkrivši kako trenutno rade na opremanju Podravkinih ureda koje je Tvin u potpunosti opremio i prije više od 40 godina.

Priču s Tvina prebacujemo na grupaciju. U Contorteu žele preuzeti domenu opremanja hotela. Iako novi na tom tržištu već su dobili pet velikih projekata među kojima su dva najveća ove godine u Hrvatskoj.

- Trenutno su u izvedbi tri za koju su konkurirali i puno jači igrači, sa znatno dužim stažem na ovom tržištu. Nisu to bile damping cijene, mi smo oni koji možemo jamčiti da ćemo posao obaviti u roku. Svi žele otvoriti hotele već ove sezone, mi imamo ljude koji to mogu odraditi. Na toj bazi gradimo renome. Ako sada budemo uspješni na jesen ćemo biti vrlo poželjan partner za sljedeće projekte – optimističan je naš sugovornik.

Uz uredski namještaj i opremanje hotela te core business - proizvodnju masivnog namještaja koji se sav izvozi - žele se okušati i u segmentu inovacija i dizajna – high class masivnog namještaja i dizajnerskog namještaja s kombinacijom materijala. Jedan od aduta su, otkrivaju nam, ormarići za dezinfekciju te digitalni namještaj u čemu žele biti pioniri na svjetskom tržištu.

- Kako prijeći iz visoko serijske proizvodnje u dizajnirani namještaj - pitamo?

- Trenutno užasno teško, ograničeni smo strojevima za visoke serije. Sad ih mijenjamo za strojeve najnovije generacije. Ulazimo u ozbiljnu priču u kojoj želimo biti najveći proizvođač namještaja u istočnoj Europi. Naša najveća prednost je složeno tržište i stalni i sigurni strani i domaći kupci, velike veleprodaje od austrijskih holdinga do manjih trgovačkih lanaca u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Francuskoj i Engleskoj, ali dugoročni uspjeh cijele grupacije će sada ovisiti najviše o Tvinu i nadolazećem investicijskom ciklusu u Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju – ističe Vampovac dodajući kako je uprava zahvalna radnicima iz obje županije na strpljenju u vrijeme preuzimanja Tvina jer su ostale tvrtke u tom razdoblju malo bile u drugom planu.

Napuštamo virovitičku tvornicu i fotografiramo veliku pano-ploču izrađenu od sedam dasaka tamne boje na kojima dominira narančasti prepoznatljiv logo tvrtke koji će uskoro u povijest. Na tom će mjestu od lipnja stajati veliki ekran na kojim će se vrtjeti novi logotip, fotografije novih proizvodi, podaci o broju zaposlenih, ukupnoj proizvodnji, izvozu, novim investicijama, količini ušteđene energije na bazi solarnih panela i druge zanimljive informacije čime novi vlasnici kod mladih žele pobuditi interes za tradiciju drvoprerađivačke industrije, a građanima vratiti osjećaj pripadnosti, da vide da je Tvin njihov i da navijaju za njega.