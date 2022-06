[Poslovna scena] Vupiku plus rastu prinosi, ali rat u Ukrajini smanjuje promet Dunavom

Na području Vukovarsko-srijemske županije dvije su velike poljoprivredne Fortenovine tvrtke. PIK Vinkovci plus prošle je godine smanjio prihode za čak 45 posto, ali i gubitak (sa 70 milijuna kuna na deset milijuna). Vupik plus je pak nakon gubitka u 2020. lani ostvario dobit, uz rast prihoda od 12 posto.

Vupik plus i PIK Vinkovci plus zajedno prošle su godine ostvarili više od 830 milijuna kuna prihoda, i zapošljavaju oko 900 ljudi, i predstavljaju poljoprivrednu kralježnicu županije. Kad se tome dodaju poslovni rezultati Belja plus, koje 'drži' Baranju, Fortenovin slavonski poljoprivredni kompleks težak je 2,4 milijarde kuna (u prihodima iz 2021.), ima oko 2600 zaposlenih, i obrađuje površine od 33.500 hektara. To je i glavni razlog velikog interesa za moguću Fortenovinu prodaju poljoprivrednog biznisa.

Vukovarski Vupik ove godine obilježava 77 godina poslovanja. Kompanija je od samih početaka vezana za područje Vukovarsko-srijemske županije, točnije okolicu Vukovara gdje se nalaze obradive površine, vinogradi, farme i proizvodni objekti. Poslovanje je usmjereno na poljoprivredne djelatnosti i to prvenstveno ratarstvo, povrtlarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo te svinjogojstvo i govedarstvo.

U Vupik plusu smatraju da je poslovanje protekle godine je najviše obilježila negativna korelacija cijena roba primarne poljoprivredne proizvodnje kao što su pšenica i kukuruz u odnosu na cijene roba svinjogojske i govedarske proizvodnje. Kad se tome doda rast cijene energenata, jasno je da su morali tražiti uštede u proizvodnim procesima.

– No kako je to inače u diverzificiranoj poljoprivrednoj proizvodnji, dok su na nekim tržišnim pozicijama lošija iskustva na drugima je benefit – odgovaraju iz kompanije kojoj je na čelu Goran Miličević.

Na pitanje o prilagodbi vremenu inflacije odgovaraju da se Vupik plus nastojao prilagoditi novim uvjetima i optimizirati poslovne procese kako bi rezultati bili u skladu s planiranim:

– Kao i ostale poljoprivredne kompanije Fortenova grupe maksimalno smo fokusirani na operativno poslovanje što znači da su nam glavni fokus smanjenje troška u proizvodnim procesima kao i osiguranje boljih životnih uvjeta svih naših zaposlenika.

Vupik plus raspolaže i sa značajnim skladišnim i logističkim kapacitetima među kojima se ističe silos Dunav kapaciteta 48.000 tona s pretovarnom lukom i jednim od najmodernijih terminala duž cijelog dunavskog plovnog puta. U zadnje dvije godine taj segment poslovanja bilježi značajan rast. Samo u 2020. godini pretovareno je 300.000 tona različitih žitarica i uljarica što predstavlja rast od 50 posto u odnosu na godinu ranije i lani zadržala iste prihode.

Upravo se na pretovarnoj luci najbolje vidi koliki je utjecaj rata u Ukrajini na trgovinu i prijevoz žitarica i uljarica. Značajno je smanjen broj teglenica i barži koje dolaze iz crnomorskih luka i voze sirovine za zapadni dio Europe. Uz to je osjetan i porast cijena svih poljoprivrednih sirovina.

U srednjoročnim planovima tvrtka je usmjerena na podizanje poljoprivrednih površina pod sustavom navodnjavanja, modernizaciju poljoprivredne mehanizacije kao i zadržavanje i moguće povećanje stočnog fonda.