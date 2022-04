[Poslovna scena] Željko Lipušić u Pakracu prerađuje stare kombije u nove kampere za Njemačku

Piše: Goran Gazdek

Pedesetogodišnji inženjer elektrotehnike Željko Lipušić imao je odličan i dobro plaćen posao voditelja ovlaštenih autoservisa u Pakracu, Lipiku, Bjelovaru i Kutini, ali je odlučio dati otkaz i krenuti u poduzetnike. Želio se maknuti od ljudi, gužve i svakodnevnog stresa, pokrenuti vlastiti biznis, osmisliti nešto svoje od čega će moći živjeti. U listopadu 2019. godine osnovao je tvrtku Panonia Camper, specijaliziranu za preradu vozila u višefunkcionalne kampere. Ideja je vrlo jednostavna - kupio bi polovni kombi, dotjerao ga i prilagodio, pretvorio u praktični kamper i prodao. Poslovni plan temeljio je na podatku da se u Njemačkoj godišnje registrira 75 tisuća kamp-vozila.

Prvi takav kamper napravio je za sebe, u slobodno vrijeme, dok je još radio u autoservisu. Na Njuškalu je kupio kombi star četiri godine, s prijeđenih 50 tisuća kilometara i na njemu radio godinu i pol. Na kraju ga je odlučio prodati, odvezao u Njemačku i odmah prodao, a s kupcem je i danas u kontaktu. Tada je shvatio da bi to mogao biti odličan i unosan posao s ogromnim potencijalom.

Tvrtku je otvorio uz financijsku potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grad Pakrac kroz projekte namijenjene poduzetnicima.

- Dvadeset godina bavio sam se mehanikom, dijagnostikom i elektronikom, bili su to veliki servisi sa sedam-osam-devet zaposlenih i puno klijenata nerealnih zahtjeva. Želio sam nešto mirnije, neki posao gdje ću biti sam u svojoj radionici ili s vrlo malo suradnika i klijenata – počinje priču Željko u radionici smještenoj u pakračkoj industrijskoj zoni.

Biznis je sjajno krenuo. U Njemačkoj je bez problema prodao prva tri kampera i pronašao partnera koji će ga zastupati. Vrijednost svakog preinačenog kampera ovisi i opremi stanju vozila, kvaliteti i količini kamperske opreme, vanjskoj ili unutarnjoj tuš kabini i broju radnih sati.

- Ljudi u Hrvatskoj imaju percepciju da se to može napraviti za pet tisuća eura. Možda i može, ali to je bačeni novac. Ja želim napraviti nešto dobro. Cijena kvalitetnog materijala je minimalno deset tisuća eura. Najviše vremena potrošim na razradu i pripremu projekta prerade jer radim četiri različite verzije što ovisi prepravljam li kombi koji sam ja kupio ili koji mi klijent doveze. Klijenti imaju različite želje, praktično se radi po narudžbi, kao ručni rad. Za svaki kamper potrebno je minimum 700 do 800 radnih sati. Na kraju za njega ukupno treba izdvojiti 15 do 20 tisuća eura – objašnjava Lipušić.

Za svaki kombi potrebno je tri mjeseca iz čega proizlazi da godišnje može napraviti četiri kampera.

Uslijedili su brojni upiti, mogao je raditi veliku seriju, ali je posao usporila, pa na trenutak i prekinula korona, odnosno kašnjenje dijelova, materijala i opreme iz inozemstva, zbog čega se nije mogao obavezati da će posao završiti na vrijeme. Na isporuke čeka šest do deset mjeseci, a isporuku krova iz Engleske za preradu jednog kampera, primjerice, čekao je 13 mjeseci

Plan je okrenuti se standardiziranim, manjim serijama i preradi nekoliko istih primjeraka vozila, kupiti CNC stroj za rezanje koji bi mu znatno olakšao posao i, što će biti najteže, pronaći kvalitetnog radnika.

- Danas je velika potraga za dobrim i stručnim radnicima i puno većim sredinama od Pakraca. Autoservisi u Zagrebu jedni drugima otimaju majstore jer novih na tržištu nema. Mladi danas ne žele ni učiti, ni raditi, a očekuju velike plaće. Meni ne treba pomoćni radnik već netko na koga se možeš osloniti i povjeriti mu posao koji će odraditi kako treba. Takvog radnika sam spreman dobro platiti – kaže Željko.

Ove godine pridružit će mu se sin Domagoj, računalni tehničar, zbog kojeg je, uz već navedene razloge, ovaj posao i pokrenuo. Želio je napraviti pretpostavke i uhodati biznis koji bi jednog dana preuzeo sin.