[Poslovna scena] Zvonimir Sedlić otvara prvu tvornicu proteina, škroba i vlakana

Piše: Goran Gazdek

U Novom Senkovcu kraj Slatine krajem travnja bit će otvorena tvornica za preradu boba i krumpira Nutris.tech™ u što je uloženo 220 milijuna kuna. Najveća je to prošlogodišnja investicija u Virovitičko-podravskoj županiji koja će Hrvatskoj, u opskrbi europskog i svjetskog dobavnog lanca, osigurati značajnu poziciju na tržištu biljnih proteina. Jedinstvenom tehnologijom i metodom One In – All Out, bob i krumpir se frakcioniraju te se na nježan i ekološki održiv način razdvajaju komponente biljke - proteini, škrob i vlakna, koji se zatim pretvaraju u visokokvalitetne proizvode. NutriSmart proizvodi koje će tvornica proizvoditi namijenjeni su prehrambenim industrijama na najbrže rastućim tržištima koji obuhvaćaju EU, Sjevernu Ameriku i Aziju.

- Radi se o prvoj investiciji u povijesti Hrvatske u proizvodnju proteina, škroba i vlakana što čini našu industriju otpornijom na krize i sve prisutne izazove u dobavnim lancima. Sam proces dobivanja izolata je održiv te predstavlja vrh svjetske prehrambene industrije kada govorimo o kompleksnosti i visini ulaganja. Upravo zato su naši proizvodi superiorne kvalitete, a proizvode se od lokalnih sirovina s područja EU – govori nam Zvonimir Sedlić, predsjednik Uprave i 50-postotni suvlasnik NutriS-a. (Drugi suvlasnik je danski fond SD Venture.)

Sedlić je poslovnoj javnosti poznatiji kao vlasnik Invest Sedlića (današnji Invest agro). Tvrtku koja je na vrhuncu imala više od 200 milijuna kuna prihoda prodao je 2019., a godinu i pol kasnije pokrenut je predstečajni postupak.

Električna energija koju koriste u procesu dolazi iz sto posto obnovljivih izvora, a planu su i daljnja ulaganja u energetsku efikasnost kako bi smanjili potrošnju prirodnog plina.

Sirovinsko područje za uzgoj industrijskog boba prostire se od Karlovca u središnjoj Hrvatskoj do Bobote na istoku. Trenutno je u NutriS integrirano oko 250 poljoprivrednika. Bob je u Hrvatskoj uvršten u sustav proizvodno vezanih plaćanja. Uz dvije tisuće kuna osnovne potpore po hektaru, poljoprivrednici za prvih 20 hektara mogu ostvariti dodatnih 3.050 kuna po hektaru.

Prošle su godine potpisana 33 nova ugovora s proizvođačima, a NutrisS-ov tim na terenu i dalje obilazi obiteljska poljoprivredna gospodarstva u potrazi za novim kooperantima. Proizvodnja je bila na 130 hektara škrobnog krumpira i 300 hektara boba. Ukupno je poljoprivrednicima isplaćeno oko 10 milijuna kuna. Na kraju prošle godine su, za tržište Europske unije, prerađene prve količine industrijskog krumpira u protein i škrob.

- Europi je od strateške važnosti proizvodnja proteina da smanji ovisnost o uvozu koji čini vise od 75 posto njezinih potreba. Mi smo to u NUTRIS-u prepoznali i rekao bih u pravom trenutku pokrenuli integriranu proizvodnju proteina, škroba i vlakana gdje planiramo osigurati svu potrebnu sirovinu zajedno sa našim vrijednim proizvođačima – kaže naš sugovornik.

U Novom Senkovcu razmišljaju i o novim ulaganjima. Do 2025. sagradit će inovacijsko-tehnološki NUTRIS.park vrijedan 90 milijuna eura što će omogućiti otvaranje novih stotinjak radnih mjesta, uz integraciju tisuću malih poljoprivrednih gospodarstava u dobavni lanac i proizvodnju od 70.000 tona visokokvalitetnih sastojaka za prehrambenu industriju.

- U konačnici, do 2030. godine želimo na jednom mjestu budućeg NUTRIS.parka povezati sve procese, od primarne proizvodnje, istraživanja i razvoja do industrijske proizvodnje ali i društveno korisnih te edukativnih sadržaja za sve one koji žele doprinijeti zdravijem, boljem životu i održivosti na Zemlji – zaključuje Sedlić.