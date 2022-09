Promjene u M SAN Grupi: Lager-Breznik zamijenit će Huzjaka, a Matić odlazi s čela NO-a

Skupština M SAN Grupe na jučerašnjoj je sjednici potvrdila promjene u svojim upravljačkim tijelima. Tako će domaća IT grupaciji i regionalni distributer IT opreme i uređaja s ulaskom u 2023. godinu dobiti novu predsjednicu Uprave, Irenu Langer-Breznik.

Lager-Breznik u Uprave tvrtke je od 2011. godine., a novu funkciju preuzima iz s mjesta potpredsjednice Uprave, objavljeno je putem Zagrebačke burze.

Ona zamijenit će dosadašnjeg predsjednika Miroslava Huzjaka koji je razriješen s funkcije koju je obnašao od 2009. godine.

Također u listopadu ove godine, na mjestu potpredsjednika Uprave Lager-Breznik će zamijeniti Žarko Kruljac, koji je također u Upravi tvrtke od 2009. godine. Upravi će se ove jeseni pridružiti i dva nova člana – Vladimir Brklača, izvršni direktor Vivax divizije, i Alen Panić, izvršni direktor Enterprise divizije.

Promjene u NO-u tvrtke

Potvrđeno je i da se vlasnik tvrtke, Stipo Matić, s početkom iduće godine povlači se s mjesta predsjednika NO-a, no nastavlja s mandatom kao član NO-a. Matić je do 2009. godine bio na čelu Uprave tvrtke, a nakon toga je sve do sada bio na čelu NO-a. Matića će na mjestu predsjednika zamijeniti Željko Menalo, bivši predsjednik uprave Erste Card Cluba, a njegovim zamjenikom postat će Miroslav Huzjak.

Također, Uprava tvrtke je donijela i odluku o imenovanju Igora Došića, dosadašnjeg direktora u ovisnom društvu Kim Tec d.o.o. Vitez, na funkciju direktora za razvoj poslovanja u Sloveniji od listopada ove godine. Nikolina Žigić, dosadašnja voditeljica nabave u diviziji Vivax, imenovana je izvršenom direktoricom za nabavu i proizvodnju Vlastitih Brendova.

Inače, prema podacima iz izvješća koje je u svibnju objavljeno na Zagrebačkoj burzi, s M SAN je u 2021. ostvario rast ukupnih prihodi za 1,4 posto u odnosu na 2020., odnosno na nešto više od 2,7 milijarde kuna. Dobit tvrtke porasla je na više od 46,6 milijuna kuna, dok su ukupni rashodi rasli za 0,6 posto, na 2,6 milijardi kuna.