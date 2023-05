Propala velika američka banka, a preuzima ju JPMorgan

Američki regulatori su danas rano ujutro objavili da je američka banka First Republic Bank zatvorena te da će ju, u dogovoru s federalnim regulatorom FDIC-om, odmah preuzeti financijski div JPMorgan.

JPMorgan preuzet će sve depozite i gotovo svu imovinu First Republic Banka – točnije 100 milijardi dolara depozita i ukupnu imovinu od 229 milijardi dolara – a država će u sklopu dogovora otpisati oko 13 milijardi dolara svojih potraživanja prema First Republicu, prenosi Reuters. Kao dio transakcije, 84 ureda First Republic Banka u ukupno osam država ponovno će se otvoriti kao podružnice JPMorgana.

Ovo preuzimanje uslijedilo je nakon tjedana natezanja First Republica i njezinih investicijskih banaka, predvođenih JPMorganom, kako bi se pronašlo rješenje za opstanak.

Naime, banka došla u probleme zbog rastućih kamatni stopa koje su im ugrozile financijsku imovine i naplativost potraživanja. U ožujku ove godine je konzorcij banaka, predvođen JPMorganom, uložio 30 milijardi dolara u depozite banke, a iako je priljev gotovine pomogao stabilizirati banku, dodatni problemi su nastali su nakon što je prošlog tjedna First Republic otkrio razmjere svojih financijskih problema u izvješću o zaradi za prvo tromjesečje.

Banka je rekla da su depoziti pali za 41 posto u prva tri mjeseca 2023. i da poduzima korake kako bi ojačala svoju bilancu, uključujući otpuštanje radnika i smanjenje plaća izvršnih direktora, te da istražuju strateške mogućnosti, prodaju ili spinoff, prenosi Business Insider.

Inače, kako navodi Reuters, ovo je druga najveća propast banke u američkoj povijesti, a First Republic Banka propala je tek koji mjesec nakon bankrota Silicon Valley Banka i Signature Banka. Sve to je uznemirilo i štedište First Republica, koji su krenuli povlačiti svoj kapital.

Prema dogovoru sklopljenom između regulatora i JPMorgana, štediše banke dobit će sav novac nazad, a JPMorgan će potrošiti oko 2 milijarde dolara na restrukturiranje operacija nekadašnjeg First Republic Banka.