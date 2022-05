Nova akvizicija Provectus Capital Partnersa, preuzeli Specijalnu bolnicu za ortopediju dr. Nemec

Provectus Capital Partners (PCP), investicijsko društvo usmjereno na tržišta jugoistočne Europe, investirao je u Specijalnu bolnicu za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec iz Matulja te time započelo proces stvaranja Aviva Medical Grupe.

Vijest stiže nakon što je PCP u rujnu prošle godine preuzeo zagrebačku Polikliniku Aviva, koja je potom početkom ove godine preuzela specijalističku Polikliniku Dijagnostika 2000 i Polikliniku Uro centar. S novim ulaganjem PCP nastavlja s okrupnjavanjem ponude zdravstvenih usluga kroz novoosnovanu Grupu, čije članice su spomenute poliklinike.

Specijalna bolnica dr. Nemec prva je hrvatska privatna specijalna bolnica za ortopediju s tradicijom od preko 18 godina, čiji liječnički tim obavlja preko 1000 operativnih zahvata i više od 5000 specijalističkih pregleda godišnje. Bolnica raspolaže s tri suvremeno opremljene operacijske sale, četiri specijalističke ambulante, sedam dvokrevetnih apartmana, novo uređenom fizikalnom terapijom te vrhunskom dijagnostičkom opremom poput uređaja za magnetsku rezonanciju snage 3 Tesla.

- Iznimno smo ponosni što nam se u Aviva Medical Group pridružuje renomirana Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec. Nastavljamo s našom strategijom okupljanja vrhunskih privatnih ustanova kako bi korisnicima pružili što širi spektar specijalističkih djelatnosti uz najvišu moguću kvalitetu usluge, a zdravstvenim ustanovama u sklopu grupacije omogućili još snažniju tržišnu poziciju i kontinuirano investiranje u podizanje razine naših usluga - izjavio je Igor Čičak, predsjednik Uprave i glavni partner PCP-a te predsjednik Upravnog vijeća Avive.

- Potpuno smo fokusirani na podizanje standarda kvalitete privatne zdravstvene usluge u Hrvatskoj. Imamo vrhunski i ambiciozan tim, stabilnu financijsku podršku za iskorake koje radimo na tržištu privatnog zdravstva, što je sve više prepoznato i od strane korisnika naših usluga - izjavila jeravnateljica Poliklinike Aviva.

Osnivač Specijalne bolnice za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec iz Matulja je Boris Nemec, vodeći hrvatski ortoped i pionir u uvođenju modernih metoda ortopedskih zahvata u regiji, član brojnih profesionalnih udruženja kao npr. ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee surgery and Arthroscopy), AOOS (American Academy of Orthopaedic Suregons), ili AANA (Arthroscopy Association of North America). Nemec je bio i dugogodišnji glavni liječnik Hrvatske nogometne reprezentacije te predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza.

- Ulazak pod okrilje Aviva Medical Group predstavlja novu fazu u razvoju naše bolnice koju sa svojim timom gradim od 2004. godine. Na taj način smo osigurali dodatnu stabilnost i dugoročan strateški fokus na jačanje našeg tima kao i kontinuirane investicije u ponudu i kvalitetu - izjavio je Nemec, ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec.

PCP je formirao Aviva Medical Group kroz fond razvojnog kapitala ASEF (Adriatic Structured Equity Fund), vodeći fond privatnog kapitala u Adria regiji. PCP je također prošle godine u lipnju investirao i u zagrebačku stomatološku polikliniku Arena, a u studenom prošle godine i u stomatološku polikliniku Salona Dental iz Solina.