Q se razvojem softverskih rješenja za Saudijsku Arabiju širi na Bliski istok

Domaća IT tvrtka Q proširila je poslovanje na Bliski istok te trenutno njihovih 70-ak stručnjaka radi na na projektima za Saudijsku Arabiju za tvrtke Takamol Holding, Tamkeen Technologies i druge, razvivši sustave koje koristi više od 10 milijuna građana te zemlje, izvijestili su u srijedu iz Q-a.

Riječ je o novim suradnjama Q-a na Bliskom istoku, za koje predsjednik uprave Q-a Filip Ljubić kaže i da je njihovo strateško širenje nakon izbijanja rata u Ukrajini i energetske krize u Europi.

- Sustave koji su razvili naši zaposlenici koristi više od 10 milijuna stanovnika Saudijske Arabije, to su rješenja koja su važna za razvoj cijele kraljevine i trenutno su dio nekih od najvećih globalnih projekata, a time Q doprinosi i digitalizaciji usluga za lokalno stanovništvo - ističe Ljubić.

Otkriva da su to kompleksna rješenja korisna stanovnicima Saudijske Arabije u njihovom profesionalnom razvoju uz koja lakše dolaze do radnih dozvola, stručnog usavršavanja i obrazovnih programa, kao i do informacija o prekvalifikaciji i regulativama.

Iz Q-a dodaju da se Saudijska Arabija ubrzano razvija, posebice s urbanim naseljima te na tom tržištu i ukupno vide veliki potencijal za rješenja za digitalizaciju, a prema aktualnim procjenama do 2025. njihovo IT tržište dosegnut će vrijednost od 27,4 milijarde dolara.

Q ima sjedište u Zagrebu, softverska rješenja rade za niz industrija, od automobilske i farmaceutske do financijske, medijske i drugih, i kažu da su izrazito globalno orijentirani pa i 99 posto njihovih poslova dolazi od inozemnih naručitelja. Trenutno Q posluje na 22 svjetska tržišta, među kojima su Švicarska, Njemačka, Velika Britanija, Skandinavija, SAD i Saudijska Arabija.