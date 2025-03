Qelo izdaje 3000 obveznica na tri godine s osam posto kamate

Kamata će se isplaćivati polugodišnje, povrat glavnice nakon tri godine ili zamjena za udjel u tvrtki

Tvrtka enasolAuto i njen brend Qelo preko kojeg pruža usluge punjenja automobila električnom energijom, od idućeg ponedjeljka 24. ožujka ponudit će građanima tri tisuće konvertibilnih obveznica upisne vrijednosti od tisuću eura, s godišnjom kamatom od osam posto. Stjecatelji ovih obveznica moći će računati na polugodišnju isplatu kamate, a nakon tri godine na isplatu cjelokupne pozajmljene glavnice ili na zamjenu obveznice za udjel u tvrtki. Objavili su to danas predsjednik uprave enasolAuta Predrag Šeatović i članovi uprave te tvrtke Tomislav Kajdi i Tomislav Ivanetić.

S ovim sredstvima namjeravaju proširiti vlastitu brzih punjača na ukupno 18 lokacija s 60 priključnih mjesta. Danas su prisutni na 14 lokacija s 43 punjača. Dio sredstava utrošit će i u poboljšanje usluge Qelo kartice koja služi za kupovinu energije na svim punjačima u Hrvatskoj i 800 tisuća punjača u Europskoj uniji.

- Izgradnja kvalitetne mreže punionica financijski je intenzivan pothvat koji izvodimo primjenom nekoliko metoda kojima prikupljamo sredstva za ta ulaganja. Počeli smo prodajom vlasničkih udjela, nastavljamo emisijom obveznica. Sljedeći korak bit će gradnja punionica kreditima komercijalnih banaka. Za ovu ponudu dionica vodili smo se idejom da damo mogućnost ulaganja i onima koji žele manje investirati – konstatirao je Šeatović.

Do isteka trogodišnjeg roka ovom će se obveznicom moći trgovati u domaćem prometu vrijednosnim papirima, kako bi ulagači koji žele brže doći do povrata dijela ili cijele glavnice mogli unovčiti svoju imovinu. Također do isteka tog roka, ponuditelji obveznica moraju osigurati tri milijuna eura sredstava s isključivom namjenom isplate glavnice ulagačima, odnosno razmjernu količinu udjela u tvrtki, naravno sukladno njenoj valuaciji koju će u tom provesti neovisni procjenitelji.

Nisu ovo male obveze za tvrtku koja je praktično tek počela komercijalno poslovati. Zasad Qelo ostvaruje zavidan rast, jer je s 40 tisuća eura u 2023. dosegnuo 202 tisuće eura prihoda u 2024. godini, a ove godine očekuju daljnji rast na više od 750 tisuća eura prihoda. Vedre prognoze i poslovni model su utemeljili na razvoju elektromobilnosti, a prema vlastitim procjenama povezanima s projekcijama rasta broja električnih vozila u Hrvatskoj, do 2028. godine prihode bi mogli početi brojati u dvoznamenkastim iznosima. Za to im je nužan razvoj mreže punjača.

- Za razvoj elektromobilnosti neophodna je robusna i pouzdana infrastruktura te praktična i prikladna usluga punjenja. Qelo je usluga punjenja i moramo razviti mrežu kako bi razvili stabilnost pružanja usluge i bolju situaciju na tržištu. Da bi ostvarili planove moramo graditi mrežu – kazao je Šeatović.

Ipak, Qelo otprilike trećinu prihoda pronalazi u usluzi punjenja na drugim mrežama, za što plaća i naknadu svojim konkurentima, no to im je i dalje korisno jer zbog pouzdanosti svoje usluge preko Qelo kartice, strani turisti čine četvrtinu njihovih korisnika u Hrvatskoj. To se vidi i u sezonalnosti prihoda. Naime, oko 20 posto prihoda ostvaruju u kolovozu. Račun za naplatu svoje usluge korisnicima šalju jednom mjesečno, čime izbjegavaju nepotrebne zavrzlame pri prepaid uslugama, a uskoro bi, najavili su, na svoje lokacije trebali omogućiti i POS naplatu. A hoće li i sami osnivači uzeti obveznice koje sami nude?

- Da, uzet ćemo – rekao je Šeatović.

Naravno, ne emitiraju ih isključivo da bi ih sami stekli, bit će ih dovoljno da se uključe svi zainteresirani koji im mogu iskazati interes popunjavanjem obrasca na adresi https://obveznice.qelo.eu/, gdje mogu pronaći i više informacija o uvjetima, rizicima i potencijalnim dobicima. Osobe koje im iskažu interes i dostave ispravne podatke, bit će uvedene u knjigu upisa, a po njenom zatvaranju bit će pozvane na plaćanje sredstava za onoliko dionica koliko su rezervirali. Nakon kreiranja obveznica svi investitori će dobiti obavijest SKDD-a o novim obveznicama i stanju na računu u SKDD-u, a ako nemaju račun bit će kreiran automatski.

Kako navode u prezentaciji ovog ulaganja, nove lokacije planiraju graditi na području trgovačkih centara, uz autoceste, u hrvatskim gradovima i turističkim središtima, a nakon dovršetka ukupne mreže od 140 ultrabrzih priključaka na više od 30 lokacija, planiraju i iskoračiti u susjedstvo, a željeli bi i uložiti u vlastite OIE projekte.