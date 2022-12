Quantox Technology osigurao investiciju od 20 milijuna eura od Sandberg Capitala

Quantox Technology i Sandberg Capital potpisali su partnerstvo koje će osigurati dalji rast kompanije, podižući je na viši nivo. Investicija od 20 milijuna eura će stvoriti značajan iskorak za budući održivi razvoj Quantox-a, i omogući okupljanje talenata u IT-ju, kao i strateško globalno širenje kompanije, piše N1.

Sandberg Capital je slovačka kompanija za privatni kapital osnovana 2014. godine. Fokusirani su na ulaganja u mala i srednja poduzeća u Slovačkoj Republici i regiji centralne i istočne Europe. Trenutno upravlja kapitalom od 340 milijuna eura a u svoje kapitalne partnere ubrajaju i institucionalne investitore poput Europskog investicijskog fonda.

Ovo partnerstvo predstavlja jedno od pet najvećih investicija koje su potpisane s kompanijama iz Srbije.

Uz podršku kompanije Sandberg, Quantox planira osigurati uspješno širenje na nova tržišta, gradeći još snažnije odnose s klijentima uz veću slobodu i kreativnost u kreiranju novih softverskih rješenja.

- Ulaskom u ovo partnerstvo želimo unaprijediti našu stručnost i dodatno ojačati poziciju vodećeg IT poslodavca u regiji. Također, ova investicija će nam omogućiti veće prisustvo na europskom i američkom tržištu, a našim klijentima ovo će posebno značiti kroz povećanje spektra usluga, isporuku vrhunskih digitalnih rješenja i pružanje sveobuhvatne IT podrške - kaže Vuk Popović, osnivač kompanije Quantox Technology.

Fokus kompanije ostaje isti – otkrivanje novih perspektiva i osnaživanje Q tima. Partnerstvo je dodatan način koji će još više doprijeti održivom dugoročnom rastu i stabilnosti.

- S obzirom na to da dosadašnje Sanbergovo višestruko ulaganje u IT, uviđamo sve snažniji pritisak na digitalizaciju širom privrede. Istovremeno, uočavamo ozbiljan nedostatak IT stručnjaka što nekim dijelom može i da utiče na strateški rast i razvoj kompanija. Investicija u Quantox odražava našu dugoročnu strategiju sklapanja partnerstva s ambicioznim kompanijama koje direktno ili indirektno pomažu digitalnoj transformaciji privrede - rekao je Michal Rybovič, Partner u Sanberg Capitalu.

Matej Klenovsky iz Sandberg Capitala vjeruje da Quantox i Sandberg dijele sličan način razmišljanja o vrijednostima i daljem rastu, dok imaju iste ambicije i perspektivu za buduća dostignuća.

- Quantox, pored toga što zapošljava veliki broj IT profesionalaca i ima veliku sposobnost privlačenja klijenata iz različitih djelatnosti, istinski je posvećen razvoju lokalne IT zajednice. Vjerujemo da je ova kompanija više nego spremna za sljedeći korak i mi smo tu da ih pratimo na tom putu – pružajući podršku našim iskustvom, znanjem i kapitalom - rekao je Klenovsky.

Oba partnera će u budućnosti imati fokus na unapređenje poslovanja kompanije Quantox – jačanje lokalnog prisustva, proširenje spektra usluga kako bi se odgovorilo na povećane zahtjeve klijenata iz svih dijelova svijeta i unapređenje internih procesa i organizacijske strukture.

- Izuzetno smo zahvalni na povjerenju i podršci naših novih partnera – ovo je svojevrsna potvrda svega što smo do sada postigli, kao i prilika da budemo još bolji i rastemo zajedno. Prateći zajedničku viziju, težimo globalnom širenju i usvajanju novih znanja, vještina i iskustava, uz očuvanje vrijednosti i kulture same kompanije - zaključuje Popović.

Uz 16 godina iskustva na IT tržištu, Quantox je prepoznat kao pouzdan partner u svetu digitalnih tehnologija. Nakon tri uspješne akvizicije u posljednjih godinu dana, ovo je važan korak i svojevrsni„vjetar u leđa“ koji će nas dovesti još bliže našoj viziji, a to je da rastemo u stručnosti, njegujemo ljude kao najveću vrijednost i postanemo jedan od najpouzdanijih i najefikasnijih partnera u digitalnom svetu.

Pravnu pomoć i konzultacije u ovom procesu su kompaniji Quantox pružili Grubišić & Partners kao financijski savjetnici i Four Legal kao pravni savjetnici, dok su Sandbergu podršku pružali ESFA (financijski savjetnici), EY (financije i porezi), and BDK Advokati (pravne konzultacije).