Rast kamatnih stopa usporio američku inflaciju, stopa u lipnju svega tri posto

Stopa inflacije u SAD počela je usporavati. U odnosu na svibanj, kada je iznosila četiri posto, inflacija zabilježena u lipnju iznosila je svega tri posto, a toliko niska nije bila od ožujka 2021. godine. Prema američkim analitičarima, takva je stopa niža od očekivanog i tumače kako je povećanje kamatnih stopa itekako utjecalo i na inflatorne pritiske, prenosi Financial times.

Potrošačke su cijene prošlog mjeseca porasle za svega 0,2 posto na mjesečnoj razini, u odnosu na 0,1 posto prethodnog mjeseca, no svejedno je i to manje nego što su ekonomisti predviđali. Padale su tako cijene polovnih vozila, zrakoplovne karte, dok je cijena hrane ostala na jednakim razinama.

Hladi se gospodarstvo

Ukupna stopa inflacije stalno se približava cilju koji je postavio FED od dva posto nakon što je u lipnju prošle godine inflacija dostigla vrhunac i kada je prelazila na mjesečnoj razini stopu od devet posto. Međutim, temeljna inflacija pokazala se otpornijom od očekivanja, zato je bilo i nužno toliko povećanje kamatnih stopa kojem će vrlo vjerojatno još i rasti, takva su barem očekivanja. Naime, FED je podigao svoju referentnu kamatnu stopu na raspon od 5 do 5,25 posto s nule početkom 2022., a nakon posljednjeg sastanka u lipnju jasno su i dali do znanja da očekuju daljnja povećanja prije kraja godine.

A čini se da FED-ovi potezi "hlade" i gospodarstvo. Podaci o broju zaposlenih sugeriraju da je došlo do usporavanja rasta radnih mjesta. No, i te stope usporavanja rasta novih radnih mjesta ne znači da se išta promijenilo jer SAD i dalje bilježi najnižu razinu nezaposlenosti u nekoliko desetljeća, a to stvara pritisak na rast plaća koje onda izazivaju inflaciju.

Sve to pak analitičariam govori da će kamatne stope rasti, pitanje je samo koliko, a počelo je i kockanje s predviđanjima, pa se tako najveći broj njih "kladi" da će se stope povećati već ovog mjeseca i to za dodatnih 0,25 posto, a šanse za to su, poručuju, 90 posto.

Ljetna deflacija?

No, unatoč optimizmu, pojedini američki analitičari kažu da tu zemlju čeka "ljetna deflacija" ako se ovaj trend nastavi.

A inflaciju potpiruje i rast odnosno pad cijena nekretnina, pa su se tako američki mediji raspisali i o tome kako je stopa inflacije različita u pojedinim gradovima. U New Yorku je tako zabilježena stopa inflacije od 2,5 posto, u Seattleu 4,6 posto, kao i u Atlanti, dok je u Miamiju 6,9 posto, prenosi Bloomberg.