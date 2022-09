Rast na europskim burzama nakon jučerašnjeg povećanja kamatnih stopa

Na europskim su burzama jutros su cijene dionica porasle, kao i jučer na Wall Streetu, no trguje se oprezno nakon što je Europska središnja banka agresivno povećala kamate za 0,75 postotnih bodova. A kako se inflacija u eurozoni kreće na rekordnim razinama, iznad 9 posto, ECB je signalizirala i daljnje zaoštravanje monetarne politike.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,6 posto. Pritom je londonski FTSE indeks porastao 0,95 posto, na 7.330 bodova, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,65 posto, na 12.989 bodova, a pariški CAC 0,64 posto, na 6.165 bodova.I na azijskim su burzama cijene dionica porasle, pa je MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, oko 9,30 sati bio u plusu 1,4 posto.

Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks ojačao 0,5 posto, dok su cijene dionica u Južnoj Koreji, Australiji, Šangaju i Hong Kongu porasle između 0,3 i 2,8 posto. Azijske ulagače ohrabrio je jučerašnji rast cijena dionica na Wall Streetu drugi dan zaredom. Dow Jones ojačao je 0,61 posto, dok je S&P 500 porastao 0,66, a Nasdaq indeks 0,60 posto.

Indeksi su porasli drugi dan zaredom, no trgovalo se nesigurno, pa su se izmjenjivali u pozitivnom i negativnom području.

Čelnici Feda nimalo ne popuštaju u oštroj retorici o suzbijanju inflacije. Predsjednik središnje banke Jerome Powell ponovio je jučer da je Fed 'snažno predan' tomu da suzbije inflaciju i da će nastaviti zaoštravati monetarnu politiku dok taj cilj ne postigne.

Charles Ewans, predsjednik ogranka Feda u Chicagu, podržao je Powella kazavši da je obuzdavanje inflacije prioritet. Stoga je sasvim jasno da će Fed nastaviti agresivno povećavati kamatne stope kako bi suzbio inflaciju, koja se kreće oko najviših razina u više od 40 godina.

Fed od ožujka podiže kamate, a dodatno će ih povećati i na dvodnevnoj sjednici 20. i 21. rujna.

Očekuje se novo, treće u nizu, povećanje za 0,75 postotnih bodova, u raspon od 3 do 3,25 posto. Procjenjuje se, također, da bi do kraja godine kamate mogle iznositi 3,7 posto, a do ožujka iduće godine i 4 posto.