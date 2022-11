Async Labs: Rastom prihoda od gotovo 750 posto, po drugi put među najbrže rastućim IT tvrtkama

Digitalna agencija Async Labs jedina je hrvatska IT agencija koja se već drugu godinu zaredom našla se na Deloitteovoj listi 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe. Natječaj se provodi već više od 20 godina u 3 kategorije: Technology Fast 50, Companies to Watch, te Zvijezde pozitivnog utjecaja.

U glavnoj kategoriji, Technology Fast 50, Async Labs se prošle godine našao na 33. mjestu, s još tri hrvatske IT agencije: Three of Them (19.), Flow and Form (32.) te Reactor Studio (37.). Ove je godine osam hrvatskih tvrtki ostvarilo plasman u glavnoj kategoriji brzorastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe.

Async Labs se nalazi na 42 mjestu, a ostale tvrtke koje su se našle na listi su: Aircash, Devot Solutions, Netgen, Uprise, CircuitMess, Amplifico (Parklio) i Cinnamon.

- Kada puno radite, ponekad je teško stati, pogledati iza sebe i vidjeti koliko ste daleko stigli. Ovom nagradom prepoznajemo da se trud koji smo posljednjih godina uložili u razvoj Async Labsa isplatio i da smo daleko dogurali. Definitivno, za cijeli tim i mene, ovo nas motivira i nadahnjuje da radimo još više i bolje kako bismo ostali bok uz bok najbrže rastućim kompanijama u srednjoj Europi - rekao je Alen Huskanović, CEO Async Labsa.

Rast prihoda od gotovo 750 posto

Pobjednici Deloitteova natječaja najbrže rastućih tehnoloških tvrtki određuju se na temelju rasta prihoda tijekom četiri godine (2018. do 2021.). Async Labs je ove godine na listu dospio s godišnjom stopom rasta od 747 posto, dok je prošle godine rast bio 725 posto.

Inače, Deloitte je multinacionalna mreža profesionalnih usluga s uredima u više od 150 zemalja diljem svijeta.

Deloitte Technology Fast 50 u srednjoj Europi dio je Deloitteovog globalnog programa Fast 500. Ova prestižna godišnja nagrada je program koji prepoznaje i profilira brzorastuće tehnološke tvrtke u regiji, a istovremeno slavi inovacije i poduzetništvo.

Drugo priznanje zaredom

Async Labsu je ovo drugo Deloittove priznanje, te je jedina hrvatska IT agencija koja se u ovoj glavnoj kategoriji našla već drugu godinu zaredom. Async Labs je prepoznat i od strane Clutcha kao jedna najboljih developerskih agencija u Hrvatskoj i regiji.

Od predstavljanja na tržištu prije 6 godina, agenciju prati kontinuiran rast u svim sferama poslovanja te trenutno broji tim od 30 ljudi s uredima u Zagrebu i Londonu. Uz razvoj custom digitalnih rješenja, marketing i dizajn u industrijama poput fintecha, esporta te nafte i plina, Async Labs se ističe svojim unikatnim iskustvom te portfeljem blockchain projekata.

Jedan od javnosti poznatijih projekata je Revuto, uspješan hrvatski fintech startup specijaliziran za upravljanje pretplatama.

U suradnji s Revutom, Async Labs je postao jedan od pionira kripto inovatora - među prvima u svijetu su razvili nativni wallet (novčanik) na Cardano blockchain platformi.

- Na početku, dok smo bili samo još jedna agencija u nizu koja se bavi razvojem softvera i marketingom, blockchain tehnologija nam je nudila puno više mogućnosti na tržištu. Drago mi je da smo iskoristili te mogućnosti, a ovakva priznanja i svako novo, nama su poticaj za daljnji napredak i rad - zaključio je Huskanović.