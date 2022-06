EY: Razmatra se ‘oslobađanje konzultanata od okova revizorskog odjela‘

Globalni EY iznenadio je idejom o podjeli svojih revizorskih i savjetodavnih grupa. Iako je ideja u ranoj fazi evaluacije i nikakve odluke još nisu donesene, konkurenti su u niskom startu očekujući da će se to dogoditi

Globalna računovodstvena kompanija EY, jedna iz skupine Velike četvorke, razmatra mogućnost razdvajanja svojih revizorskih i savjetodavnih grupa. Kako piše Financial Times, ta bi podjela ‘oslobodila konzultante od okova revizorskog odjela‘, što bi konzultantima omogućilo da rade za goleme EY-eve revizijske klijente kao što su Amazon i Google, što im sada nije dopušteno zbog sukoba interesa.

No da bi se to razdvajanje moglo provesti, globalni EY za to mora dobiti potporu od gotovo 13 tisuća svojih partnera iz oko 150 zemalja, uključujući Hrvatsku. Pitali smo Berislava Horvata, country managing partnera EY-a u Hrvatskoj, kako to on komentira. Umjesto njegova odgovora dobili smo službeno tvrtkino stajalište:

– Kao globalno najintegriranija organizacija koja se bavi profesionalnim uslugama redovito planiramo scenarije i pratimo EY-evo poslovanje na svjetskoj razini. Radimo to kako bismo utvrdili najbolju strategiju i strukturu te klijentima pružali visokokvalitetne usluge u svim svojim odjelima. Redovito procjenjujemo strateške opcije koje bi dugoročno mogle ojačati EY-evo poslovanje. Velike promjene dogodile bi se samo uz konzultacije s regulativnim tijelima i uza suglasnost EY-evih partnera. U ranoj smo fazi te evaluacije i nikakve odluke nisu donesene.

Unatoč tomu što ‘nikakve odluke nisu donesene‘, prema pisanju FT-a, EY-evi globalni konkurenti u niskom su startu očekujući da će se razdvajanje provesti. Ne odnosi se to samo na preostala tri člana Velike četvorke (Deloitte, KPMG i PwC), čiji čelnici (zasad) govore da takvo što ne namjeravaju provesti, nego i na cijelu industriju, u kojoj se daljnji razvoj događaja u EY-u smatra važnim u postavljanju smjera za sve ostale.