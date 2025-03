Rekordan broj akvizicija u regiji, ali veliki pad vrijednosti

Među pet najvećih M&A transakcija u Sloveniji u 2024. godini ističu se i dva preuzimanja u režiji hrvatskih investitora

Broj akvizicija i spajanja u regiji Emerging Europe povećao se u 2024. godini, u odnosu na godini prije, no vrijednost transakcija bilježi suprotan trend. Naime, prema izvješću CMS-a, lani je u ovoj regiji zabilježena 1281 transakcija, a ukupna vrijednost poslova pala je za 30,9 posto na godišnjoj razini - s 37,24 milijarde eura u 2023. na 25,72 milijarde eura u 2024. godini. To je prvenstveno rezultat relativnog izostanka megaposlova vrijednosti veće od milijardu eura, kojih je godinu prije bilo nekoliko tog opsega. Umjesto toga, došlo je do pomaka prema malim i srednjim akvizicijama, pa je prosječna vrijednost posla pala na 20,1 milijuna eura 2024. u odnosu na 31,4 milijuna eura u 2023.-oj.

Isti trend zabilježen je i u Hrvatskoj: obujam poslova povećan je s 83 na 92, no vrijednost akvizicija je pala za gotovo 60 posto na 767 milijuna eura. Najveća akvizicija bilo je Podravkino preuzimanje poljoprivrednog poslovanja Fortenove za 333 milijuna eura. Stotinu milijuna eura vrijedno ulaganje u Rimčev Project 3 Mobility od strane TASARU Mobility Investments i drugih portoflio investitora druga je po veličini transakcija u 2024. godini, a to mjesto na ljestvici dijeli s Bosqarovim preuzimanjem 67-postotnog udjela u Mlinaru. Među pet najvećih transakcija je i EBRD-ovo ulaganje u Podravku Agri (udjel od 15 posto) vrijedno 50 milijuna eura te zajedničko ulaganje Allianz Hrvatska, PBZ Carda, obitelji Plodinec i tvrtke Mlin i Pekare u Čakovečke mlinove.

Među pet najvećih M&A transakcija u Sloveniji u 2024. godini ističu se i dva preuzimanja u režiji hrvatskih investitora – ulazak M Plus Group u Panvitu te akvizicija Ferbo projekta od strane Primo Real Estatea, u vlasništvu AZ mirovinskih fondova.

Kada je riječ o trendovima koji su obilježili M&A tržište u regiji Emerging market primjetan je porast ulaganja od strane strateških investitora na uštrb PE fondova te rast ulaganja tzv. obiteljskih ureda.

Rast obiteljskih ureda u srednjoj i istočnoj Europi odražava globalni porast obiteljskog bogatstva za koji se očekuje da će se nastaviti. U cijeloj regiji njihov je broj porastao. Čimbenici koji stoje iza ovog povećanja su različiti: veća koncentracija bogatstva, prijenos generacijskog bogatstva, događaji vezani za likvidnost proizašli iz prodaje obiteljskih poduzeća i pomak prema prilagođenim strategijama ulaganja. Tipično, obiteljski uredi ulažu kroz izravna i neizravna ulaganja s džepovima lokalnog kapitala u regiji CEE koji se sada raspoređuje na domaćem i regionalnom nivou, diljem zapadne Europe i šire - navodi se u izvješću.

Najaktivniji sektor lani bio je ‘Energetika i komunalne usluge, gdje je vrijednost poslova porasla za 162 posto. a na drugom mjestu je nekretninski, u kojem je vrijednost poslova porasla s 3,19 milijardi eura na 5,65 milijardi eura. Visoki rast vrijednosti transakcija zabilježen je i u prehrambenom sektoru - 157 posto.