ReversingLabs: Tvrtka koja rješava neke od najvećih inženjerskih izazova stvorena je u unajmljenom stanu

Startup koji su inženjeri Mario Vuksan i Tomislav Perčin osnovali 2009. u unajmljenom stanu u Zagrebu danas je jedan od vodećih pružatelja proizvoda i usluga u području kibernetičke sigurnosti u svijetu. Posluje na svim kontinentima i ima klijente u zdravstvu, bankarstvu, ostalim sektorima gospodarstva, javnim institucijama, a njihova rješenje koriste i neke velike tehnološke kompanije, te ima potencijala postati jednorog.

Temeljni proizvod ReversingLabsa jest platforma Titanium za analizu malwarea, zlonamjernog softvera. Sjedište kompanije je u Cambridgeu pokraj Bostona u SAD-u, a razvojni ured u Zagrebu. Vuksan stoluje u kompaniji u Americi, dok Perčin vodi ured u Zagrebu.

ReversingLabs dobitnik je nagrade Black Unicorn Awards za 2021. čime se našao na popisu deset najboljih svjetskih crnih jednoroga za tvrtke za kibernetičku sigurnost s potencijalnom tržišnom vrijednošću od milijardu dolara. Osim toga, izvršni direktor Mario Vuksan proglašen je pobjednikom između deset najboljih stručnjaka za kibernetičku sigurnost za 2021.

Prema Vuksanovim riječima, ReversingLabs se od početka fokusirao na centre znanja u području kibernetičke sigurnosti te je svake godine sudjelovao na Black Hat konferenciji u Las Vegasu, najznačajnijem svjetskom hakerskom događanju.

– Investitori dobro znaju da industrijski divovi imaju jako puno opcija, od pritiska na svoje velike dobavljače, do investicija u vlastite resurse, takozvane build vs. buy odluke, tako da sama činjenica da ste u interakciji s velikim klijentima utječe na to da postajete zanimljivi investitorima. Svjetska ekonomija je enormna i dokazan uspjeh vrlo lagano postaje uspješna investicija. Možemo se pohvaliti i postepenim rastom koji je našim investitorima već donio dobit, iako je takva dobit uvijek papirnata do trenutka likvidnosti – kaže Vuksan.

Investicija od 56 milijuna dolara koju je dobila od nekoliko američkih fondova omogućila je kompaniji da se snažnije fokusira na razvoj ključnih proizvoda, prodaju i marketing te nastavi graditi međunarodnu organizaciju. To se prije svega odnosi na zapošljavanje, kako u Hrvatskoj tako i u Americi.

Suosnivači kompanije Vuksan i Perčin još uvijek imaju značaj udio u vlasništvu, ali tajna je koliki je jer se Vuksan drži pravila da kompanije koje se ne nalaze na javnim burzama imaju politiku neobjavljivanja vlasničke strukture.

Cijelu poduzetničku priču ReversingLabsa pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.