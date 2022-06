Rimac Grupa prikupila 500 milijuna eura u novoj investicijskoj rundi, novi ulagači SoftBank i Goldman Sachs

Najveća je to investicija u Rimac Grupu dosad, a i u u neki hrvatski startup ili scaleup – ulagači poput Porschea, Hyundaia i Kie ili kineskog proizvođača baterija Camel grupa dosad su uložili oko 320 milijuna dolara. Vrijednost Rimac Grupe sad je procijenjena je na 2 milijarde dolara.

Investiciju će koristiti Rimac Technology, za razvoj serijske proizvodnje

Podsjetimo, Rimac grupa se sastoji od dvije divizije – tvrtke Bugatti Rimac, nastale spajanjem Rimac Automobila i Bugatti Automobiles, u kojoj Grupa ima većinski udio od 55 % (ostalih 45 % drži Porsche) i tvrtke Rimac Technology, u kojoj je Grupa stopostotni vlasnik. Pojednostavljeno, Bugatti Rimac proizvodi hiperautomobile, a Rimac Technology kao tehnoloških partner globalnih proizvođača automobila za njih proizvodi baterijske sustave, električne pogonske sklopove, elektroničke sustave i komponente korisničkog sučelja.

Prikupljeni kapital će se prvenstveno koristiti, objavili su iz Grupe, za daljnji razvoj tvrtke Rimac Technology u području proizvodnje velikih serija za globalne automobilske proizvođače. Razvili su niz proizvoda i usluga za cijeli proces od koncepta do serijske proizvodnje raznih ključnih elemenata električnih i hibridnih automobila. Rimac Technology je već partner mnogim globalnim automobilskim brendova, poput Porschea, Hyundaija, Automobili Pininfarina, Koenigsegga i Astona Martina.

SoftBank podržava osnivače s vizijom

Vision Fund koji vodi japanski konglomerat SoftBank je, inače, najveći globalni fond rizičnog kapitala, poznat po tome što bez zadrške ulaže velike količine kapitala u startupe i scaleupe za koje misli da imaju potencijal brzo narasti ili vjeruje u njihove osnivače – od Ubera i WeWorka do Klarne i Revoluta.

Mate Rimac je rekao kako je prikupljanje novog investicijskog ciklusa prošlo vrlo glatko: Imali smo pet puta više ponuda ulagača nego što smo planirali prikupiti kapitala. Drago nam je da je među ulagačima SoftBank što potvrđuje potencijal Rimca kao tehnološke kompanije, ne samo automobilske.

Jimi Macdonald iz SoftBanka objasnio je ovo ulaganje kao ulaganje u transformaciju automobilske industrije: Rimac se brzo etablirao kao vodeći EV tehnološki partner globalnoj automobilskoj industriji u tranziciji prema električnoj budućnosti. Sretni smo što možemo podržati Matu i njegov tim u daljnjem uspjehu i podizanju Rimca na novu razinu.

“Na Kampusu će se proizvoditi deseci tisuća komponenti godišnje”

A nova razina, dodaje Mate Rimac, znači reorganiziranje Rimac grupe, gradnju Kampusa, širenje proizvodnje, uspostavljanje novih proizvodnih procesa kako bi zadovoljili globalnu potražnju, otvaranje novih ureda na više lokacija u Europi i zapošljavanje 700 novih ljudi samo u 2022. godini.

Dok traje gradnja Kampusa, u preuređenom bivšem Pevecu na Jankomiru je krenula serijska proizvodnja za Rimac Technology, rekao je Mate i najavio: Što se Nevere tiče, završili smo homologaciju za Europu i Ameriku, pripremamo se isporučiti prve automobile kupcima. Kada Rimac Kampus dostigne svoj puni kapacitet, Rimac Technology će moći proizvoditi desetke tisuća komponenti godišnje, u rasponu od hibridnih baterijskih sustava do cijelih platformi za druge proizvođače.

Gradnja Kampusa, priznao je, kasni zbog globalnog zastoja i nedostupnosti materijala, a iz istih razloga će koštati više nego što su očekivali:Međutim, kašnjenje je samo nekoliko mjeseci i očekujem da će za oko godinu dana krenuti proizvodnja na Kampusu. Za još oko godinu dana od toga trebalo bi biti dovršeno i ostalo, uredski prostori, vrtići i sva ostala infrastruktura koja je planirana.

“IPO? Kad budemo mogli ispuniti ono što najavimo.”

Paralelno s gradnjom tog Kampusa, u Rimcu već traže moguće lokacije i mogućnosti za drugi jer su proizvodni kapaciteti i uredi u ovom već – popunjeni.

Kad je već govorio o planovima, a u povodu nove runde ulaganja, nametnulo se pitanje IPO-a, odnosno izlaska Rimca na burzu: Nemamo još konkretni vremenski rok, a niti moramo izlaziti na burzu. Želimo to napraviti u trenutku koji će biti najbolji za nas i imati više smisla. Za početak, to je kad firma bude nešto predvidljivija nego sad, kad ćemo moći biti sigurni da ćemo nešto ispuniti onda kad najavimo da hoćemo. Teško mi je davati procjene, ali rekao bih da bi to moglo biti za tri do pet godina.